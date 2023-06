Viking-fansen om Berishas tilbakekomst: – Vet han spiller på Molde

Derfor blir det etter alt å dømme også en ikke fullt så hyggelig velkomst til mannen som i 2022 ble Vikings toppscorer – tross at Berisha kun spilte tolv seriekamper for de mørkeblå før han dro til Hammarby.

Supporterne har vist sitt vrede både gjennom uttalelser i mediene og sosiale medier.

– Kommer dere til å ha en markering i forbindelse med søndagens kamp?

– Vi vet han spiller på Molde, sier Vikinghordenes leder Roar Åkerlund til RA – og lar det henge i luften.

På generelt grunnlag uttaler ikke supporterne seg om TIFO (supportermarkeringer gjennom flagg, bannere osv.) på forhånd.

Vikinghordenes leder Roar Åkerlund vil ikke uttale seg om eventuelle markeringer mot Veton Berisha. (Kristoffer Knutsen)

Turbulente overganger for Berisha

Skrur man tilbake til januar var det stor oppstandelse da Berisha signerte for Molde.

– Det er deilig å være på plass. Det er en nydelig, og stor utfordring å komme til en toppklubb i Norge, som både er regjerende cup- og seriemestere. Jeg ser fram til en spennende og innholdsrik sesong, og gleder meg til å komme i gang, sa Veton Berisha til Romsdals Budstikke da han ble hentet til Molde.

Overgangen fra Hammarby til Molde satte for alvor sinnene i kok i Stavanger. Berisha gikk ikke bare til en konkurrent av Viking, men det skjedde kun måneder etter den noe turbulente overgangen fra de mørkeblå til Hammarby – i forlengelsen av en bråkete overgang fra Brann til Viking.

Det ga også grobunn for spekulasjoner.

– Etter et halvt år er han sutrete igjen, og han viser nok en gang fingeren til alle klubbene han har spilt for. Nå gjør han seg selv upopulær igjen, og det er grunnen til at vi er mange som håper han blir en flopp, sa Roar Åkerlund til NRK.

RA har ved gjentatte forsøk prøvd å komme i kontakt med Berisha for å la ham svare på kritikken før søndagens kamp mot Molde. Egersunderen har ikke besvart RAs henvendelsen, men uttalte seg til VG i april angående overgangen.

– Jeg angrer ikke på noen av de casene jeg har hatt i forbindelse med overganger, bortsett fra Brann-tiden hvor jeg kunne løst ting annerledes, men der har jeg bedt de involverte om unnskyldning, sa Berisha.

[ Vikings neste motstander i cupen er klar ]

[ Vidar ga Viking kamp ]

Sju målløse kamper i Eliteserien

Han kom også med en begrunnelse for overgangen overfor avisen.

– Interessen fra Molde har vært der i en god del år, men så har det vært forskjellige grunner til at det ikke gikk i orden før nå. Det er selvsagt smigrende når noen er såpass interesserte over en så lang periode.

28. mai 2022 scoret Veton Berisha to mål i Strømsgodset-Viking. Etter det har han spilt sju kamper i Eliteserien uten å score, hvor seks av dem er for Molde.

[ Lokale spillere til U21-EM ]

---

FAKTA

Navn: Veton Berisha

Født: 13. april 1994

Spiss for Molde. Har tidligere spilt for Viking i to perioder.

---