Vikings neste motstander i cupen er klar

De mørkeblå tok seg videre til tredje runde i norgesmesterskapet da de slo Vidar 2–0 på Lassa torsdag kveld. Birkir Bjarnason sto for begge målene for Viking, og sørget for at det er liv i drømmen om Ullevaal.

To timer etter kampslutt ble motstanderen i tredje runde klar.

Viking møter Fredrikstad fra OBOS-ligaen i neste runde. Kampen spilles på Fredrikstad stadion 7. juni – som er førstkommende onsdag.

Før den tid skal de mørkeblå måle krefter mot Molde i Eliteserien søndag.

Viking vant cupen i 2019, og var deretter regjerende cupmester i unormalt lang tid på grunn av koronapandemien.

---

SLIK SPILLES TREDJE RUNDE I NM / CUPEN:

Sotra - Vålerenga, Aalesund - Brann, Brattvåg - FKH, Sarpsborg 08 - Odd, Stjørdals-Blink - Ull/Kisa, Ranheim - Bodø/Glimt, Vard - Godset, Alta - Tromsø, Sogndal - Moss, Kjelsås - Jerv, Kristiansund - Molde, Fredrikstad - Viking, Gjøvik-Lyn - Start, KFUM - Åsane, Mjøndalen - Raufoss, Bærum - HamKam.

---