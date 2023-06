Vidar ga Viking kamp

Stolpeskudd og store sjanser til tross; det tok over én time med spill på Lassa før Viking scoret sitt første mål i cupens andre runde. Da var det den tidligere Premier League-spilleren Birkir Bjarnason som tok ansvar og sendte de mørkeblå i ledelsen foran rundt 1000 tilskuere.

Ti minutter senere doblet islendingen ledelsen, og sto dermed for begge scoringene i kampen.

Bjarnason er rask med å slå fast at han nå begynner å komme i kampform.

– Jeg føler meg bra nå, selv om det har tatt tid å komme helt i form på grunn av noen småskader underveis, sier Bjarnason til RA.

Vidar-keeper Sondre Olaus Nøttingnes Solås var en viktig årsak til at det tok én time før de mørkeblå fikk nettkjenning. Noen fabelaktige redninger holdt nerven inne i kampen, og det ga et håp om en cupbombe på Lassa.

[ Slik var kampen ]

Segadal Hansen mot Viking

Midtbanetalentet Jakob Segadal Hansen, som er sønn av tidligere Viking-spiller Frode Hansen, var også med for rødtrøyene. Han er enig i at Vidar holdt laget fra Eliteserien på pinebenken.

– Vi hadde ikke helt marginene med oss. Det var noen sjanser for oss til å ta ledelsen, så det føles litt surt, sier Segadal Hansen.

Det var ikke bare Viking-spillerne som var populære på Lassa. Vidar-talentet Jakob Segadal Hansen måtte også skrive massevis av autografer. (Kristoffer Knutsen)

Den største sjansen for Vidar var det toppscorer Mats Gramstad som sto for da han klemte av et skudd etter 52 minutter. Viking-keeper Arild Østbø reddet.

Segadal Hansen var på hospitering med Viking i sesongoppkjøringen, og fikk blant annet være med på treningsleir.

Kampen mot de mørkeblå var en god mulighet for ham til å vise seg fram.

– Det var gøy å møte dem, og iallfall med så mange som så på oss. Vi ga alt vi hadde, sier midtbanespilleren.

Med sin egen utvikling har han ikke hastverk.

– Jeg har akkurat begynt å spille seniorfotball, så jeg må utvikle meg steg for steg, sier Segadal Hansen.

[ Viking med to prøvespillere ]

Bjarnason liker cupen

Cupoppgjøret var årets kamp for Vidar-spillerne, men også i Viking-garderoben var det stor entusiasme rundt kampen. Tomålsscorer Bjarnason trekker fram kampene som noe helt spesielt, selv om det er mange år siden han har vært med på cupkamper i Norge.

– Alltid kjekt med lokale kamper. For oss var det også godt å få en kamp med en gang etter tapet mot Bodø/Glimt. Det gjør godt før søndagens kamp – som blir viktig, sier Bjarnason.

Birkir Bjarnason føler han begynner å komme i kampform. (Kristoffer Knutsen)

Engasjementet på Lassa viste godt utenfor garderobeanlegget. Der sto hundrevis av barn og unge for å få autografer og selfier. Selvsagt med stjernene fra Viking, men også Vidar-spillerne.

Lagene oppstilt før Vidar-Viking. Felt O stilte med bluss. (Kristoffer Knutsen)

Vidar samlet seg i ring på banen, mens Viking tradisjonen tro tok det ved benken. (Kristoffer Knutsen)

Viking-trener Morten Jensen har tidligere vært trener for rødtrøyene. Han var naturligvis også en populær mann mellom gressmatten og garderoben.

Han mener det var en oppskriftsmessig seier for de mørkeblå.

– Vi hadde god kontroll på kampen synes jeg, men måtte altså ut i andre omgang før vi satte det første målet. Vidar viste at de er et godt 3.-divisjonslag, og ga oss en god kamp. Lassa var også vanskelig å spille på, sier Jensen.

Kaptein Zlatko Tripic fikk kun et innhopp som innbytter, men var naturligvis fornøyd med å ta seg videre til tredje runde.

– Det var godt gjennomført av oss. Vi skapte sjanser, og det er alltid viktig for oss å gå videre i cupen. Vi møtte et godt lag, sier Tripic – og gir honnør til Vidar.

[ Ny folkefest venter Viking ]

---

KAMPFAKTA

Fotball-NM, 2. runde.

Vidar-Viking 0–2 (0–0)

Lassa, ca. 1000 tilskuere.

Mål: 0–1 (61. min.) Birkir Bjarnason, 0–2 (71. min.) Bjarnason.

Vidar (4-3-3): Sondre Olaus Solås-Kevin Nilsen Pereira, Sjur Drechsler, Simen Aanonsen, Kjetil Log Rogne (Arne-Amar Kotlica i 3 min.) -Sander Remme, Jakob Høviskeland (Bård Brandeggen i 15 min.), Jakob Segadal Hansen (Adrian Alexander Spetz-Markussen i 7 min.) -Chris Andre Formo, Mats Gramstad (Lukas Kristoffersen Emanuelsen i 15 min.), Jacob Jørgensen (Magnus Karlsen i 7 min.).

Viking (4-3-3): Arild Østbø-Herman Haugen, Djibril Diop, Viljar Vevatne, Shayne Pattynama (Lars-Jørgen Salvesen i 45 min.) -Patrick Yazbek (Sander Svendsen i 31 min.), Kristoffer Løkberg, Harald Nilsen Tangen (Birkir Bjarnason i 45 min.) -Simen Kvia-Egeskog (Zlatko Tripic i 31 min.), Nicholas D’Agostino (Yann-Erik de Lanlay i 16 min.), Niklas Sandberg.

---