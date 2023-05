Lokale spillere til U21-EM

Der var Stavanger-gutten Henrik Heggheim og solabuen Sebastian Sebulonsen med. Duoen har en fortid sammen i Viking, men tilhører Brøndby etter overganger fra Jåttåvågen. Heggheim er riktignok utlånt til Vålerenga.

I tillegg er Viking-spilleren Markus Solbakken tatt ut. Midtbanespilleren har spilt sju kamper i Eliteserien for de mørkeblå denne sesongen og er fast midtbanedirigent.

– Det har vært et krevende uttak med mange om beinet, der vi har forsøkt å finne det beste laget og den beste troppen. Det gjør at vi ikke bare har samlet sammen enkeltspillere, men prøvd å tenke en del ulike kriterier. Jeg har alltid vært en lagbygger og det som har vært oppgaven her er å bygge laget og gjengen. Skal vi lykkes i EM må vi være gode sammen og fungere godt på og utenfor banen. Det tror jeg den gjengen her er de som er best rustet for, sier trener Leif Gunnar Smerud.

Smerud gir seg

EM-sluttspillet er det siste Sola-karen foretar seg som U21-landslagssjef. Det ble nemlig kjent i mars at han ønsket å sette punktum med mesterskapet.

Smerud har vært landslagstrener i ni år.

Mesterskapet, som for Norges del starter 22. juni i Romania, er utenfor de internasjonale spillevinduene. Det gjør at spillerne får fravær fra sine respektive lags kamper i seriespill.

Selv om det kan by på utfordringer mener Smerud at de har vært heldige med positive klubber.

– Jeg vil takke klubbene for en god dialog og dugnadsånd. Det har vært krevende fordi mesterskapet ligger der det gjør, men viljen og innstillingen fra samtlige har vært at man ønsker å få til dette. Det koster klubbene noe. Nå er jobben vår å reise og representere klubber og det norske folk på en bra måte. Vi ønsker å overraske positivt, og får vi ting til å klaffe, har jeg stor tro på at vi kan gjøre det, sier Smerud.

Norge møter Sveits i åpningskampen 22. juni. Tre dager senere er Frankrike motstander, før Italia venter i siste gruppespillkamp 28. juni. De to høyest rangerte lagene i firenasjonerspuljen går videre til kvartfinale.

UTTAKET

U21-landslagssjef i fotball Leif Gunnar Smerud har tatt ut 23-mannstroppen til EM i Georgia og Romania fra 21. juni til 8. juli:

Målvakter:

Kristoffer Klaesson (Leeds), Mads Hedenstad Christiansen (Lillestrøm), Rasmus Sandberg (Stjørdals-Blink).

Forsvarsspillere:

Jesper Daland (Cercle Brugge), Henrik Heggheim (Brøndby, utlånt til VIF), Colin Rösler (Lillestrøm), Sebastian Sebulonsen (Brøndby), David Møller Wolfe (Brann), Leo Fuhr Hjelde (Rotherham), Warren Kamanzi (Toulouse).

Midtbanespillere:

Sivert Heggheim Mannsverk (Molde), Markus Solbakken (Viking), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Johan Hove (Groningen), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), Tobias Christensen (Vålerenga), Christos Zafeiris (Slavia Praha), Oscar Bobb (Manchester City), Osame Sahraoui (Heerenveen), Emil Konradsen Ceïde (Sassuolo).

Spisser:

Erik Botheim (Krasnodar), Antonio Nusa (Sassuolo), Jørgen Strand Larsen (Groningen).

Reserver: Joshua Kitolano (Sparta Rotterdam), Seedy Jatta (Vålerenga).

