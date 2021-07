Steffen Landro ferdig i Sandnes Ulf

– Steffen Landro har vært et friskt pust i klubben. Han har hatt klare tanker fra dag én, satt en ny standard for treningskultur og hatt egne meninger og skapt et engasjement rundt klubben som vi setter pris på, sier daglig leder Tom Rune Espedal til klubbens nettside, før han fortsetter:

– Likevel må vi som klubb innse at den posisjonen vi befinner oss i akkurat nå er svært utfordrende. Dette er en prosess som har pågått i noen uker med god dialog fra begge parter.

– Etter en dialog med klubben har vi kommet fram til at dette er den beste løsningen for alle parter. Jeg ønsker å takke klubben for den muligheten jeg fikk 1. januar 2020, sier Steffen Landro selv.

Bojan Zajic tar over treneransvaret fram til ny trener er på plass.

