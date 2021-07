Derfor må Landro ikke sparkes i Sandnes Ulf.

Poengfangsten på ett poeng per kamp, i gjennomsnitt, er langt fra godt nok for et lag som startet sesongen med klare opprykksambisjoner. Sett utenfra er sesongen allerede på vei til å bli en fiasko, men det trenger ikke nødvendigvis bli slik.

Det tar tid å sette et system. Landro har vært Ulf-trener i halvannet år, men er det systemet som er problemet? Er det treneren som må bort?

Hvis Ulf fjerner Landro er også arkitekten bak spillestilen, og en som har vært sterkt involvert i rekrutteringen av nye spillere, borte.

Problemene til Sandnes Ulf er verken 3-5-2, Landro eller for dårlige spillere. Det er selvtilliten til spillerne som skranter.

[ Slik svarte Landro før skjebnekampen mot Aalesund ]

Selv om det kun ble ett poeng mot Aalesund var det kanskje sesongens viktigste poeng så langt. For keeper og hærfører Aslak Falch var det en god bekreftelse at han holdt nullen. Det defensive arbeidet var solid i førsteomgang, før maskinfotballen ble byttet ut med mer kreativ angrepsfotball i andreomgang. Uten kombinasjonen av Christian Landu Landu, Chris Sleveland og Horenus Tadesse blir det naturligvis åpnere hjemover. Da Erlend Hustad, Mathias Bringaker og Adnan Hadzic ble byttet inn framsto Sandnes Ulf som et helt annet lag.

I andre omgang fikk systemet stresskjørt seg, og de offensive spillerne viste at det mangler ikke på kreativitet. Det som mangler er gjennomføringsevne. Det krever sterke relasjoner, noe Michael Baidoo, Erlend Hustad, Mathias Bringaker og resten av angrepet ikke har hatt tid til å sette.

OBOS-ligaen har et tett kampprogram, og med den antatte stjernen Michael Baidoo inn i siste time før seriestart er det naturlig at det tar tid før relasjonene sitter. Med gode relasjoner kommer de store smilene, og de viktige scoringene.

[ Kommentar: Disse grepene må Sandnes Ulf ta ]

Sandnes Ulf har manglet en lyseblå tråd i det sportslige arbeidet. Det er også et argument for å beholde en stilbevisst Landro.

Klubben visste hva de hentet da Landro ble signert før 2020-sesongen. Han har en klar tanke om hvordan fotball skal spilles, selv om han kan veksle mellom offensiv og defensiv tilnærming. Gjennom Landros tid i klubben er det hentet 19 spillere. Man trenger ikke være fotballprofessor for å skjønne at det heller burde satses kvalitet framfor kvantitet. Likevel er det en sterk bredde i troppen. Det gir Landro muligheter.

De store endringene i laget henger sammen med den manglende tråden i det sportslige arbeidet til Ulf. Asle Andersen, Tom Nordlie, Bengt Sæternes og Steffen Landro har vært trenere i klubben under Tom Rune Espedals ledelse.

Resultatet av den manglende tråden i arbeidet er at klubben er blitt trenerstyrt, slik det ofte er i norsk fotball. Det kan ikke vært slik i lengden, at Sandnes Ulf må bytte halve stallen hver gang det kommer en ny trener inn. Det er ikke bare kortsiktig, men koster penger.

Om Sandnes Ulf hadde sparket Steffen Landro må en erstatter inn. Vedkommende må inn og overta et lag som har brukt inntil halvannet år på å drille seg inn i strilens stil. Hvem er den treneren?

De lyseblå kan gå på en kjempesmell dersom det kommer inn en ny trener nå. Det kan bety store omveltninger i spillerstallen, igjen. Samtidig vil det bli starten på et prosjekt som sannsynligvis vil være tidkrevende, slik også det Landro holder på med er.

Styret i Sandnes Ulf må ikke bare ta stilling til om Landro er rett mann til å lede A-laget, de må også ta stilling til om alt arbeidet fra november 2019 til nå er forgjeves.

Det er et tidsspørsmål før det snur. Ulf må bygge videre på det prosjektet de er i gang med.

Derfor må Landro ikke sparkes i Sandnes Ulf.

[ Landro varslet endringer etter det pinlige tapet mot Grorud ]