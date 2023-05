Viking-spillerens forvandling: – Kjekk rolle

Stavanger — Denne sesongen har Yann-Erik de Lanlay allerede fått flere kamper sentralt på midtbanen for Viking i den såkalte sekserrollen. Overgangen fra tiden i angrepsleddet har kommet naturlig for den snart 31 år gamle Stavanger-gutten.

Midtbaneankeret Markus Solbakkens skade før bortekampen mot Tromsø førte til at de Lanlay enda raskere havnet i sekserrollen i eliteseriesammenheng. Den posisjonen har han gjort seg klar til, og er en rolle han trives med.

– Jeg spilte litt der i fjor høst, og er en kjekk rolle, sier de Lanlay til RA.

Han mener det er en fordel å være mye involvert, noe han blant annet viste i kampen mot Tromsø. Løpskapasiteten kommer godt til nytte for å tilgjengeliggjøre seg i situasjoner med ballbesittelse, samtidig som han får benyttet rutinen i den defensive delen av spillet.

– Rollen er absolutt noe jeg føler selv jeg kan kle og beherske, sier de Lanlay – og legger til:

– Samtidig var jeg indreløper i oppkjøringen.

– Ser du på deg selv som indreløper?

– Ja, i utgangspunktet gjør jeg det, sier han.

Jeg forbereder meg egentlig likt til alle kamper. — Yann-Erik de Lanlay

Ulike posisjoner

Gjennom oppkjøringen var det ofte som indreløper han ble drillet, selv om han tidvis måtte steppe inn i andre posisjoner. Et eksempel på at 30-åringen har blitt brukt i flere posisjoner kom i hjemmekampen mot Lillestrøm. Da spilte de Lanlay venstre back.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim er glad for å ha en spiller som kan brukes i forskjellige roller.

– Han har vært både sekser og venstre back i år, og er en god spiller som kan bekle flere posisjoner, sier han.

Yann-Erik de Lanlay spilte sentralt på midtbanen mot Tromsø. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

– Mener du de Lanlay konkurrerer om startplass som midtbanespiller til søndagens kamp mot Strømsgodset?

– Ja, og vi har stor konkurranse på flere posisjoner, sier Lunde Aarsheim – og påpeker at 30-åringen er i god fysisk form.

Allerede da trenerduoen Lunde Aarsheim og Morten Jensen overtok var det noen tanker om å prøve de Lanlay i sekserrollen.

Inn mot kampene er de Lanlay rolig på hvilken rolle som venter ham. Det er ikke noen stor omstilling han går gjennom. Uavhengig av posisjon mener de Lanlay det ikke spiller inn i måten han jobber inn til kamper på.

– Jeg forbereder meg egentlig likt til alle kamper. Det er ikke noe som må forandres på, annet enn posisjonen jeg spiller, sier han.

Strømsgodset neste

Forrige søndag kom de Lanlay inn for Solbakken med 25 minutter igjen av kampen. Det gjorde at han fikk med seg fire av Vikings sju scoringer på SR-Bank Arenas nye kunstgress. De Lanlay beskriver andreomgangen som en sprø opplevelse med sju mål fordelt på like mange målscorere. Han er klar over at det skal noe til å gjenskape en slik omgang, men er klar på hvilke elementer Viking må ha med seg når Strømsgodset kommer på besøk søndag.

– Vi må prøve å være modige med ballen og gjenvinne kjapt. Så må vi også skape mange sjanser, sier han.

– Det handler om små detaljer. Mange av de samme prinsippene gjelder mot Strømsgodset også, og det var noen fantastiske angrep i andre omgang, sier Lunde Aarsheim.

Lars-Jørgen Salvesen (t.v.) scoret ganske raskt etter at Yann-Erik de Lanlay (t.h.) ble byttet inn i kampen mot HamKam. (Carina Johansen/NTB)

Trener Lunde Aarsheim mener også det spiller inn at de møter et lag som spiller med en femmer bak, nok en gang.

– Det er også en trener jeg kjenner godt (Jørgen Isnes), og de har et godt lag med mange gode spillere. Det er egentlig et spennende lag som har hatt en dårlig start på sesongen, sier Viking-treneren.

Strømsgodset har tapt tre av fire kamper så langt i Eliteserien 2023. Viking har vunnet to, spilt én uavgjort og tapt én.

Det blir også et gjensyn for Viking med Stavanger-gutten Jostein Ekeland. Den tidligere Viking-spilleren gikk til Strømsgodset i vinter etter tre sesonger for Sandnes Ulf.

---

FAKTA

Navn: Yann-Erik de Lanlay

Født: 14. mai 1992 (alder 30 år), Stavanger

Sted: Stavanger

Tidligere klubb: Rosenborg

Har fem A-landskamper for Norge, i tillegg til enda flere for diverse U-landslag.

Kom tilbake til Viking fra Rosenborg før 2020-sesongen etter fire og et halvt år i Trondheim.

---

