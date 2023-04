RA vurderer 3. divisjon: Kampen om å bli nest best i byen

Før sesongen snakker veldig mange om Bjarg fra Bergen som en knapp favoritt – i det som spås som en jevn avdeling. De endte på øvre halvdel i fjor. Nå er laget ytterligere spisset og profesjonalisert. De får opprykkstipset.

Selv om det er litt under tvil.

For her blir det fort mange om beinet.

Defensivt bunnsolide Brodd holdt lenge følge i fjor. Det kokte på hjemmekampene, og Midjord har utviklet seg til å bli et lite fenomen i norsk fotball. Et slags lokalt St. Pauli.

Ledet av «Den tyrkiske Drillo», Ali Kilinc, kjører de på videre med ganske bra kontinuitet i stallen igjen. Bakover er laget meget gode og har den klart beste keeperen i divisjonen i Erlend Jacobsen – som nylig trente med Viking. De er også styrket i forsvaret med Vidars Øyvind Nilsen, men har mistet Stian Sleveland.

Utfordringen blir nok likevel fort å score nok mål. Knut Erik Myklebust, som ofte fikk ansvaret på topp i fjor, er nå borte. Målmaskin Sindre Haarberg sliter fortsatt med skade og er tvilsom også i år. Da faller fort ansvaret på Moses Leonidas. Han har mye av det som skal til. Et stort talent med kraft og fart. Men blir det nok mål?

Jokeren er tidligere Viking-keeper Erik-Johannes Arnebrott – som tar en sinnssyk fysikk og ramme med inn sin nye rolle som spiss.

Hos Vidar er en rekke spillere borte. Det er også trener Bjørnar Holmvik, mens Gaute Johannessen har tatt over igjen – denne gangen i spann med Vegard Eltervåg.

Gaute Johannessen skal både være trener og daglig leder i Vidar i 2023. Prestasjonene til A-laget i oppkjøringen tyder på at det har vært et godt valg. (Espen Iversen)

Med erfarne Johannessen tilbake er det liten tvil om hva som venter motstanderne. Det er en garanti for et velorganisert og vanvittig godt trent Vidar.

Prosjektet denne gangen er å ta opp stammen av 2-laget i 4. divisjon – et lag treneren selv har trent de siste årene. Vidar skal igjen bli Vidar. I flere av treningskampene har de vist klasse. Vi tror faktisk at de lykkes med å bli nest best i Stavanger – selv om det neppe blir uten kamp. Kanskje er de også en outsider til opprykk.

Det er også Viking 2 – dersom Thomas Pereira får de rette spillerne på dommerkortet.

Tilfanget fra akademiet er enormt. Dessuten er det ganske mange spillere i A-stallen under 22 år som kan brukes i 3. divisjon. Selv om de selv snakker ned ambisjonene om opprykk, lurer de ingen. Viking kan om de vil.

Madla kan også det på sine gode dager. Laget er enormt forsterket fra opprykket, og har også tatt inn noen spillere på små proffkontrakter for første gang.

Det må nok til om klubben vil stabilisere seg på dette nivået.

I år kan de nok slå de fleste, men også tape for de aller fleste.

Ulempen deres i år er at flere spillere forsvinner i sommer. De må satse på å ta så mange poeng som mulig tidlig i sesongen med et kanonlag. I andre halvdel er det mer usikkert for Lasse Ihles menn.

Staal rykket ned fra 2. divisjon og har mistet mange spillere. Ny trener er Bjørnar Holmvik og han får neppe en enkel jobb. Det er fortsatt klassespillere igjen i stallen. Even Østensen er altfor god for 3. divisjon. David Eie og noen av spillerne fra Polen likeså. Samtidig er nøkkelspillerne aldrende og neppe like sultne. Dette blir fort en nedtur.

Sandnes Ulf 2 var solide i fjor, men vil nok framstå svekket i år. For mange av spillerne har forsvunnet opp på A-laget nå. Da må det i stor grad bygges litt på ny med yngre talenter fra akademiet. Her er det litt fare på ferde.

FAKTA

RA-tipset 3. divisjon avdeling 3:

1. Bjarg

2. Vidar

3. Brodd

4. Viking 2

5. Djerv 1919

6. Fyllingsdalen

7. Madla

8. Staal

9. Eiger

10. Frøya

11. Stord

12. Ulf 2

13. Loddefjord

Brodd

Trener: Ali Kilinc

INN: Øyvind Nilsen (Vidar), Mads B. Sveindal (MK), Marius Wigemyr Hagen (MK), Erik-Johannes Arnebrott (SIF).

UT: Stian Sleveland (Helleland), Knut Erik Myklebust (Ørsta).

Madla

Trener: Lasse Ihle

INN: Sander Wold (Riska), Ali Memed (Staal), Mats Gresvik Lunde (Staal), Mikkel Kvinnesland (hjem fra skole i USA), Erik Dalaker (Viking 2), Aleksa Repanovic (VBK), Mathias Røed Randeberg (Ulf 2), Daniel Karimirouzbehani (Tasta), Ask Fosse Ekeland (Viking 2), Daniel Vitaliewiech Slobozhanin (eget B-lag).

UT: Jakob Bomo, Philip Buch (Vidar), Henrik Haavik Johannessen, Thomas Leidland, Patrick Kollstad (SIF), Marius Danielsen, Henrik Andreas Dybdahl (Hinna).

Vidar

Trenere: Gaute Johannessen og Vegard Eltervåg

INN: Lars Sveingard (Hinna), Arne-Amar Kotlica (Vaulen), Kevin Nilsen Pereira (Sola), Jakob Høviskeland (Askøy), Sondre Solås (Start 2), Philip Buch (Madla).

UT: Sondre Svanes Strand (Mjøndalen), Simen Haughom (Eiger), Finn Badou Jor (Staal), Nils Vallotto (Hana), Andreas Breimyr (Hana), Henrik Breimyr (Hana), Øyvind Nilsen (Brodd), Eric Kanebog (Lørenskog), Vegard Skjørestad (Hana).

Viking 2

Trener: Thomas Pereira

INN: Fyller på fra eget akademi/ungdomsavdeling og med spillere fra A-laget.

UT: Ask Fosse Ekeland (Madla), Erik Dalaker (Madla), Ingimar Torbjørnsson Støle (KA), Vetle Haug Espevoll (Jarl).

Sandnes Ulf 2

Trenere: Ojan Bijan og Fredrik Eliassen

INN: Fyller på fra eget akademi og med spillere fra A-laget.

UT: Mathias Røed Randeberg (Madla), samt flere sentrale spillere fra i fjor flyttet opp til A-stallen. Disse vil nok spille langt mindre i 3. divisjon i år.

Staal

Trener: Bjørnar Holmvik

INN: Finn Badou Jor (Vidar), Even Amdal (Hundvåg), Eirik Spangelo Haga (Nore Neset), Jonathan Halsne (Midtbygden), Bartosz Widejko (Pogon Grodzisk), Bjørnar Holmvik (Vidar).

UT: Daniel Pollen (Levanger), Cairo Lima (Hinna), Vidar Harestad, Sigve Kleppe Christensen, Jasmin Bogdanovic, Mats Gresvik Lunde (Madla), Jonas Antonio Halsne (EIK), Magnus Bjørheim Mæland (Midtbygden), Ali Memed (Madla), Pål Fjelde (Sola).

