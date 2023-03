De 20 største lokale tenåringstalentene

Med to svært veldrevne akademi hos Viking og Sandnes Ulf, samt en verdifull underskog i lokalfotballen, står det godt til med talentutviklingen på guttesiden i storbyområdet vårt.

I Jåttåvågen har de fem stjerner og tittelen som best i landet. Akademiet er blitt et klekkeri i særklasse. Sandnes Ulf har også de siste årene fått opp en vanvittig god årgang og baserer nå mye av sitt byggverk rundt A-laget på juniorlaget som nådde NM-finale i fjor.

Under der finner man stadig mer veldrevne klubber i 3. divisjon og 4. divisjon. Selv om toppklubbene ofte får tak i de aller beste tidlig, ser vi fortsatt eksempler på stortalenter som kommer opp via lokalballen og tidligere spill på A-lag.

Vi har tatt et dypdykk i spillerne fra storbyområdet og det som er RAs naturlige nedslagsfelt. Dette mener vi er de 20 heteste navnene i guttefotballen blant dem som spiller A-lagsfotball – eller bør nærme seg ganske raskt.

1. Edvin Austbø (2005), Viking

Kantspilleren er blant de største talentene i landet i sitt alderskull. Mange spår ham som en potensiell sensasjon i årets eliteserie. Har sin spesialitet i å dra av motspillere og skjære rett inn for så å kline ballen opp i motsatt kryss. Debuterte for Viking som 16-åring og scoret både i serie, cup og i Europa i fjor. U-landslagsmannen har en verdi på 350.000 euro hos Transfermarkt. Den summen kan man nok snart legge en null til og gange med to. Klar ener på denne listen.

2. Sondre Auklend (2003), Viking

Er inne i sine siste måneder som tenåring og har slitt enormt med skader de siste par årene. Er likevel et helt vanvittig talent offensivt når han er frisk. Potensialet drar ham opp her. Utrolig på små flater. Den offensive midtbanespilleren viste det senest da han fikk noen minutter i Spania i sitt comeback for noen uker siden.

3. Simen Kvia-Egeskog (2003), Viking

Indreløper og barnebarn til Svein Kvia. Også inne i sine aller siste måneder som tenåring. Har tatt store steg i vinter og er helt i vannskorpen til en plass blant de som starter hos Viking. Teknikken, slepenheten og overblikket har alltid vært der. Nå er også styrken, størrelsen og duellspillet mer på plass.

4. Magnus Rugland Ree (2004), Viking

Keeperen har vokst seg til å bli nesten to meter høy og har i årevis vært fast inventar på U-landslagene. En potensiell mann for det norske A-landslaget i framtiden. Med litt mer muskler på skroget han har bli en komplett og skremmende keeper å møte. Går en fantastisk skole hos Kurt Hegre, men bør snart spille fast fra 2. divisjon eller opp for ikke å stagnere.

5. Daniel Braut (2005), Sandnes Ulf

Løpssterk, målfarlig og god i dueller. Midtbanespilleren fra Ganddal fikk kontrakt med A-laget til Sandnes Ulf i fjor som 16-åring, men slet med skader. Står med fire kamper i cup og serie og én scoring. Har hatt Ulf 2 som sin primære arena. Her har han bøttet inn mål fra sentralt på midtbanen. Lider litt av konkurransesituasjonen på midten, men enormt potensial.

6. Kristoffer Forgaard Paulsen (2004), Viking – utlånt til KA

Beist av en midtstopper på godt over 190 centimeter som denne sesongen skal spille på høyeste nivå på Island for å få nødvendig erfaring. Meget god i luften og i dueller. Har flere U-landskamper og debuterte for Viking i serien som 16-åring i 2020.

7. Artan Memedov (2004), Sandnes Ulf

Høyrevingen, som har sine aner fra Nord-Makedonia og spiller for nasjonens U19-landslag, kom fra Sandved i 2017. Har lenge vært ansett som et veldig stort talent og er inne i sin tredje sesong i A-troppen til Ulf. Har fått 15 kamper, men ser i år ut til å kapre en startplass. Har veldig mange av kvalitetene som behøves for å bli en god kantspiller på toppnivå. Kan også dra på med lekre mål.

Christer Salvesen og Endre Osenbroch signerte nylig proffkontrakter med Sandnes Ulf. (Sandnes Ulf)

8. Endre Osenbroch (2004), Sandnes Ulf

Venstreving eller indreløper som også fort kan fases inn som en startspiller i Bjarne Berntsens lokalt forankrede Sandnes Ulf i OBOS-ligaen. Det til tross for at han ganske nylig fikk sin første proffkontrakt. Meget spennende kvaliteter og uortodoks i stilen. Flasket opp i Ulf.

9. Christer Salvesen (2004), Sandnes Ulf

Midtbanemann som var kaptein for juniorlaget som tapte NM-finalen i fjor. Høyreist ledertype som er naturlig god i luften. Våger mye og spiller av og til med for høy risiko, vil noen kanskje mene. Fikk nylig A-kontrakt og anses som et stort talent. Flasket opp i Sandnes Ulf.

10. Jesper Fiksdal (2004), Viking

Midtspiss som ble toppscorer for Viking 2 i fjor. Fikk en toårig kontrakt med Viking i vinter. Voldsom arbeidskapasitet og spisskompetanse i press. Har fått noen treningskamper for A-laget, men blokkeres ut av at Viking har handlet et par dyre nye toppspisser. Har stort potensial. Burde kanskje vært lånt ut for å få spille på høyere nivå enn 3. divisjon.

[ Viking-spilleren (19) etter sjokkbeskjeden: - Det sitter i. Dette er tungt å svelge ]

11. Jonas Brune Aune (2003), Sandnes Ulf

Har allerede fått 15 kamper og har scoret i OBOS-ligaen. Ble puttet rett inn da Bjarne Berntsen overtok. Den raske midtspissen har nok muligens stått litt stille i utviklingen i det siste, men kan plutselig komme igjen. Lider litt av at han blir skjøvet ut på kant.

Vidars Jakob Segadal Hansen til venstre. (Espen Iversen)

12. Jakob Segadal Hansen (2005), Vidar

Spilte fast som indreløper for Vidar som 16-åring i 3. divisjon fjor og var meget god. Moden i spillestillen og smart. Såpass spennende at han har trent med Vikings A-lag i store perioder i vinter. Har også fått spille i noen treningskamper – blant annet i Portugal.

13. Jone Nygård Berg (2005), Viking

Spennende og storvokst midtstopper som debuterte for Vikings A-lag i vinter. Startet blant annet mot Brøndby. God med ball. Har mye av det som skal til for å bli en moderne stopper av bra format. Har også bakgrunn fra Vidar fra oppveksten.

14. Tord Rokkones Flolid (2005), Sandnes Ulf

Keeperen på to meter regnes som et stortalent og ble i fjor forsøkt hentet til den portugisiske storklubben Sporting Lisboa. Har en lengre A-kontrakt i Ulf og kamper for det norske U17-landslaget. Naturlig stor rekkevidde og god med beina.

15. Reino Rantasalo (2004), Staal

Lynhurtig ving som spilte nærmest fast i perioder for Staal i 2. divisjon i fjor. Er fra Hundvåg og har fortid fra Brodd.

16. Erik Kringstad (2005), Sandnes Ulf

Midtstopper som spilte fast hos Sola i 3. divisjon i fjor. Klassisk stor duellstopper med mye fysikk, men er også god med ball. Moden i spillet. Har fått noen treningskamper for A-laget, men spiller nok mest for Ulf 2 i år.

17. Felix Taraldset (2007), Viking

Yngstemann på denne listen med bare 15 år, men spiller alt for G16-landslaget. Enormt potensial og blomstrer raskt. Kan spille både kant og indreløper. En ekstrem driblefant. Prøver alltid om sjansen er der. Fint driv med ballen og en målsnik.

18. Jørgen Galta (2005), Viking

Nok en venstrekant hos en klubb som har mange gode. Smart i bevegelsene. Scoret nylig fire mål for Viking 2 mot Staal. Snakkes alt varmt om av A-lagstrenerne. Kommer fra Brodd og Storhaug.

19. Filip Hovland (2006), Vidar

Høyrekant som liker å skjære innover i banen for å avslutte. Har vært ønsket av akademiet til Viking, men takket i fjor nei til å bli en del av det. Fikk debuten for Vidars A-lag på tampen av sesongen i fjor med et par kamper og scoret faktisk også mot Lysekloster. Meget rask og avslutningssterk spiller med stort potensial.

20. Lukas Kristoffersen Emanuelsen (2005), Vidar

Har allerede 25 kamper for Vidars A-lag i 3. divisjon og NM siden 2021. Lovordene gikk tidlig, men den raske kantspilleren fikk det ikke helt ut i 2022 og startet for sjeldent. Var i fjor vinter i Dynamo Dresden for å vise seg fram. Har også vært på radaren til Viking.

[ Dette er Stavanger ti største hockeytalenter blant guttene ]

[ Viking vil se på å dele opp klubben i flere biter ]

[ Slik blir innspurten mot seriestart for Viking - dette skal de jobbe med ]