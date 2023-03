Lokalballen ruller igjen: – Madla store favoritter

NM-kvalifiseringen byr på de første obligatoriske kampene i 2023. Det hele åpner når VBK fra 4. divisjon tar imot nyopprykkede Madla fra 3. divisjon.

Trenerveteranen Geir Lunde (68) er nå i full gang med å ta VBK gjennom et generasjonsskifte. Den tidligere Viking-assistenten forteller om en tropp som har mistet noen av de eldre siden i fjor. Mikael Hebnes Olsen (skader) er borte. Det er også Jaran Helmichsen (skader og familie). Samtidig har Aleksa Rapanovic gått til motstander Madla.

– Det har vært ganske stabilt med tropp. Det vi er mest opptatt av er at det er ganske mange ungdommer i troppen. Noen har vi beholdt og noen har kommet til. Det er også en viktig del av filosofien, sier Lunde til RA.

Generasjonsskifte

VBK er bestemte på at de må gjennomføre et generasjonsskifte. Det måtte komme. Klubben skal bli litt mer seriøs og det skal trenes litt mer. Det har ligget i oppdraget for treneren i årene han har vært med.

Den jobben har pågått noen sesonger. Spillere som Sebastian Braserud, Sebastian Skretting, Emil Amundsen, Aksel Innvær, Lukas Sørås, Noah Tysse og Mayu Mohammed nevnes i rask rekkefølge av Lunde.

Klubben har også knyttet til seg rutinerte Ceu Lian Khar fra Sunde – også med fartstid fra Viking. Han er fortsatt på vei tilbake fra skade.

– Er det ikke en artig kontrast at den største trenerveteranen i lokalballen nå jobber på denne måten?

– Det er utrolig givende å se unge spillere trene fire ganger i uken. De utvikler og markerer seg fort. Det er dette som er gøy! Da tåler vi også et tap i ny og ne, sier Lunde.

– De etablerte ser også at vi behøver de unge. Da tar de også selv et steg, mener han.

Når sesongen åpner med NM-kvalifisering er han klar på forutsetningene.

– Madla er favoritter. Det har hentet inn seks-sju gode spillere. Vi får prøve å ta det igjen på innsats og arbeid. Slike kamper lever alltid sitt eget liv. Det hadde nok også vært tøffere å møte dem litt senere i sesongen.

Madla kraftig forsterket

Madla innser også at de er favoritter. Daglig leder Morten Tønnessen fullroser spillerne som har kommet til i vinter og tror den nyopprykkede klubben har stall til å kjempe på øvre halvdel i første del av sesongen

– I alle fall før et par av profilene forsvinner til USA for studier til sommeren, mener han.

Blant storkanonene inn finner vi blant annet Erik Dalaker (Viking 2), Ali Memed (Staal), Aleksa Rapanovic (VBK), Matthias Røed Randeberg (Ulf 2) og Sander Wold (Riska). Klubben har også beholdt eldre profiler som Christoffer Talge og Preben Erland – på tross av en kraftig foryngelse også her.

Lasse Ihle og Madla er kraftig forsterket i 2023 (Espen Iversen)

Trener Lasse Ihle er ganske sikker på at det blir en tøff kamp. Han tror heller ikke VBK stiller så ungt som de vil ha det til.

– Vi møter en rutinert gjeng, ispedd noen unge spennende spillere. VBK kunne klart seg i 3. divisjon om de hadde kjørt litt mer seriøst. Men favorittstempelet kan vi godt ta på oss, sier Ihle.

– Hvor gode er egentlig Madla i år?

– Det er vanskelig å svare. Jeg tror vi kan slå alle de beste i 3. divisjon på en god dag, men det handler om kontinuitet. Vi har også et ganske ungt lag. At vi biter bra fra oss med det vi har i vår tror jeg nok, avslutter Ihle.

