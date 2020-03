Vær obs på hackere som misbruker korona-viruset

Politiets nettpatrulje i Sør-Vest politidistrikt oppfordrer publikum til å være ekstra obs på hvilke kilder man bruker til informasjon i disse tider. Ifølge politiet misbruker hackere korona-viruset for å spre skadevare.

På sin Facebook-side skriver nettpatruljen følgende: «De siste dagene har det kommet frem informasjon om falske eposter og nettsider hvor personene bak forsøker å infisere datamaskiner med skadevare.

Én av måtene de jobber på er at de lager falske interaktive kart som viser koronasmitten i verden, og når uskyldige brukere trykker på dem så blir maskinen infisert. En annen måte er eposter som ser ut til å være sendt ut av seriøse aktører (for eksempel WHO).

Vær ekstra obs i disse tider på hvilke kilder du bruker til informasjon. Pass på å ikke trykke på en lenke eller åpne et vedlegg i en epost du ikke er sikker på. Aldri gi ut sensitiv informasjon som passord og brukernavn til personer som spør om dette.»

Kripos opplyser om at informasjon om koronaviruset er gratis og du finner informasjonen her.