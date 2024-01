Vil bygge 25 leiligheter og kontorer på sentral Forus-tomt

Eiendomsutvikleren Steinar Haugseng har i lang tid eid den meget sentrale tomten ved Nådlandsbråtet på Forus, og rett før jul var han og representanter fra Asplan Viak i oppstartsmøte med ansatte i Stavanger kommune. Planen er å føre opp boliger i to bygninger i tillegg til kontorer, tjenesteyting og forretning i ett bygg på hjørnet av rundkjøringen der Forusbeen og Fylkesveg 44 møtes.

– Det har vært en lang prosess, men nå har vi endelig landet, sier Haugseng til RA.

Grovskisse av bygningenes plassering sett fra sørvest, med næringsbygget i front. (Stavanger kommune)

14.000 kvadrat

Foreløpig er planen å bygge 14.000 kvadratmeter i tre bygg med varierende høyde på den 6 dekar store tomten mellom hovedveien og veiene Nådlandskroken og Nådlandsbråtet. Bebyggelsen ligger kloss ved Bussveien, som er under bygging der nå.

– Den svært sentrale plasseringen gjør denne utbyggingen svært framtidsrettet. Her blir det et svært godt busstilbud, utbyggingsområdet ligger rett ved Bussveien og har kort vei til sykehuset og andre viktige arbeidsplasser. Dette vil være et sted der det vil være svært enkelt å komme til, man vil ikke være avhengig av bil, og det ligger nær for eksempel skole og idrettsanlegg, sier Bryne-mannen.

Ulike størrelser

Arbeid med parkeringskjeller og annet grunnarbeid er i gang, og Haugseng har allerede merket interesse for de kommende leilighetene.

– Vi legger opp til leiligheter i ulike størrelser, med noen store seniorboliger. Det er en del seniorer som ønsker seg ut av eneboliger og over i leiligheter, sier Haugseng.

Kafé og kiosk

Næringsarealene vil inneholde ulike tilbud.

– I første etasje ser vi for oss et utsalg av typen Narvesen eller Deli de Luca, og en kafé som kan fungere som et treffsted for beboere, og med det skape liv i området. I 2. etasje ønsker vi oss treningssenter, sier utbyggeren.

Hinna bydelsutvalg får saken til orientering i møtet 23. januar. Det tas sikte på første gangs behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) før sommeren, og i etterkant blir det høringsrunder og offentlig ettersyn i tråd med fast regelverk i reguleringssaker, før ny UBS-behandling og til slutt i bystyret som avgjørende organ.

Seks etasjer

Den høyeste bygningen vil etter planen ha seks etasjer, med byggehøyde som trappes ned mot dagens boliger i området.

– Det blir spennende å se hvordan markedet reagerer på vårt prosjekt. Vi vil gå i gang med markedsføring når prosjektet blir godkjent, men vi har hatt en hel del henvendelser allerede. Jeg kunne tenkt meg å bo der selv, også, sier Haugseng.

Et samarbeid med en entreprenør om prosjektet kan være aktuelt.

– Hvis byggestoppen fortsetter vil kanskje et samarbeid med en entreprenør vil kunne gi en utbygging til en fornuftig pris, ser utbyggeren.

Ved Ringnes-hotell

Utbyggingsområdet ligger for øvrig tvers over hovedveien fra der Christian Ringnes har planer om å bygge hotell og 220 leiligheter.

Kommunens saksbehandlere har påpekt at en god utforming av den bygningen som etter planen føres opp rett ved rundkjøringen er svært viktig.

– Bygget skal være presentabelt, og målet er at det skal bli et landemerke i området, sier Haugseng.

Grovskisse av hvordan leilighetsblokkene (i grønt) og kontorblokken er tenkt plassert. Dagens bebyggelse i vest til høyre. (Stavanger kommune)