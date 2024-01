Nytt billettsystem: – Nå blir det enklere og billigere å ta buss

– Dette er veldig kjekt. Venstre heier på alle ordninger som kan gjøre det enklere og billigere å reise med buss og tog. Det nye systemet bidrar til det, sier Kjartan Alexander Lunde, gruppeleder for Rogaland Venstre til RA.

Planen var egentlig å innføre det nye systemet tidligere, men på grunn av gratis buss-ordningen i Stavanger ble dette utsatt.

– Venstre synes det har vært spennende å følge prosjektet med gratis buss. Vi håper det vil gjøre at flere har fått øynene opp for at mange har tilgang til et godt kollektivtilbud. Men gratis-prosjektet gjorde at den nye betalingsløsningen ble utsatt et halvår for hele Rogaland ettersom det var krevende å innføre det samtidig, forklarer Lunde.

Slik fungerer det

Den nye billettløsningen baserer seg på registrering av reiser. Du betaler altså bare for de reisene du foretar. Korte reiser koster mindre enn lange, og du får rabatt når du reiser mye.

– Hvorfor innfører Kolumbus et nytt billettsystem? Hva ser dere på som fordelene med dette?

– Det er to ting vi forbedrer med dette, sier Mathias Molden, digital tjenesteutvikler i Kolumbus til RA:

1) – Gammel betalingsløsning baserer seg på forhåndskjøpte periodebilletter, dette krever at man planlegger reisemønster fram i tid for å få en god deal. Med ny løsning betaler man etter hvert som man reiser, da bare reiser man det man vil, så får man litt mer rabatt jo mer man reiser. Om man nå prisen for f.eks. en 30 dagers billett i løpet av en 30-dagersperiode så reiser man gratis litt, sånn sikrer vi at man aldri betaler mer enn det man ville gjort med klassiske billetter. Dette gjør at man slipper å tenke så mye, man slipper å styre med kjøpsstrategier mellom ulike billettprodukter for å få god pris. Det er enklere for kundene.

2) – Gammelt takstsonesystem er en slags grovoppløst metode for å måle avstand, sånn at man betaler litt mer for lange reiser enn for korte. Men det er svært unøyaktig, og uheldig for dem som krysser sonegrenser. En kort tur på 1 km kan koste 80 kroner om den krysser sonegrense, men man kan reiser flere mil for halvparten om man holder seg i en sone. Det har mange opplevd som urettferdig.

– Ny løsning forholder seg ikke til sonegrenser, men baserer seg på målt avstand, korte reiser koster litt mindre enn lange. Dette synes de reise de er mer rettferdig, sier Molden, som kan melde at innføringen av systemet har gått veldig bra uten noen store problemer.

Rundt 7–800 reiser har blitt gjennomført per døgn med det nye billettsystemet som ble aktivert forrige uke.

– Kundesenteret har fått en del telefoner med litt spørsmål om hvordan det fungerer, men folk har vært positive, sier Molden.

Prøveperiode

Det nye systemet vil bli testet ut i to år (sammen med gammelt system) før det blir en evaluering om hvordan det har gått.

– Det nye systemet innføres nå. Men det innføres parallelt med at det enda går å bruke det gamle billettsystemet. Så må vi ta en fot i bakken etterpå og se at det fungerer like bra som vi håper, sier Venstre-politiker Kjartan Alexander Lunde.

Per nå har ikke det nye billettsystemet løsninger for de som ikke har app og smarttelefon.

– Foreløpig kan man jo bruke gammelt system, for eksempel kolumbuskort. På sikt planlegger vi å installere kontaktløse betalingsterminaler i alle kjøretøy. Da vil man kunne reise ved å tæppe bankkort, etter samme nye avstandsbaserte takstmodell – litt slik man gjør på tuben i London, forklarer Molden i Kolumbus.

Lunde i Venstre påpeker at tall fra manuell utspørring av reisende viser at omkring 98.5 prosent har en smarttelefon.

– Men vi må selvfølgelig ha en løsning for de som ikke har telefon. Kolumbus jobber nå også med å få til en overgang fra dagens eldre reisekort til bruk av kontaktløse bankkort. Forhåpentligvis vil det gjøre at vi får en lignende løsning som London det er mulig å tappe med kredittkort på T-bane og buss. På sikt kan en slik løsning følge samme prismodell som mobilløsningen.

Den øverste og hvite Kolmbus-appen fungerer med det gamle billettsystemet, og den nedenfor (mørk app) bruker det nye billettsystemet. (Tonette N. Haaland)

---

Trinn for trinn-guide

1) Du finner løsningen i Kolumbus-appen:

Kolumbus har to apper. En med hvitt symbol som heter Kolumbus Billett og er for kjøp av tradisjonelle billetter, og en med mørkt symbol som heter Kolumbus og er for reiseplanlegging, reiseguiding og den nye billettløsningen.

2) Aktiver løsningen

Første gang må du aktivere løsningen i Kolumbus-appen. Klikk deg inn på innstillinger, finn punktet “betaling” og følg stegene.

3) Trykk på betalingsknapp før ombordstigning

Trykk på betalingsknappen før du går om bord, da blir den grønn med billettsymbol:

Du har da gyldig billett for ombordstigning på Kolumbus-kjøretøy (se spesifikk liste lenger nede). Appen vil nå bruke posisjonen til telefonen for å registrere reisen din og ta betalt for denne.

Du trenger ikke trykke på knappen i det øyeblikket du går om bord. Du kan gjøre det i god tid hvis du vil, men ikke mer enn 30 minutter før (da avsluttes nemlig billetten hvis ingen ombordstigning er registrert).

4) Se reisebeviset

Trykk på knappen igjen for å se billetten din, legge til medpassasjerer, eller vise billett ved kontroll.

5) Reisen registreres automatisk

Både påstigning og avstigning registreres automatisk. Du trenger altså ikke avslutte turen, men kan gjøre det manuelt hvis du vil.

Se mer informasjon på Kolumbus sine nettsider.

---