Dugnadsånd: — Jeg er berget denne måneden

Fredag skrev RA om strømsjokk for Joker på Vassøy utenfor Stavanger. Butikkeier Janken Nordbøe fikk regning på nær 50.000 kroner, fem ganger mer enn samme måned i 2021.

Samme dag startet en øyboer innsamlingsaksjon for å berge nærbutikken.

I løpet av to dager ble over 50.000 kroner samlet inn.

– Det er utrolig og rørende. I løpet av 48 timer var hele regningen samlet inn. Jeg er berget denne måneden, og det er jeg veldig takknemlig for. Det er godt å bo på en sånn liten holme, sier Janken Nordbøe som har drevet butikken på Vassøy siden 2006, den eneste på øya.

Nordbøe understreker at problemet er forskjøvet til neste måned.

– Jeg kan ikke overleve på Vassøys befolkning. Det er feil. Det forundrer meg at regjeringen ikke legger til rette for at flest mulig skal få støtte. De må ta tak og gjøre noe før det er altfor sent. Når nøkkelen vridd om og avlingen pløyd, er det for sent, sier hun.

[ Strømsjokk for Joker Vassøy: Frykter nedleggelse av nærbutikken ]

- Klamret oss fast

Da RA var på Joker Vassøy fredag formiddag, var butikken dunkelt belyst. Nordbøe har fjernet hvert andre lysstoffrør i flere lamper i butikken.

– Vi har klamret oss fast i så mange år nå, og jeg nekter å legge inn årene på grunn av strøm. Jeg prøver å holde hodet kaldt, sa hun.

Butikkeier Janke Nordbøe (Mari Wigdel)

Fredag la regjeringen la frem en støtteordning for næringslivet. Med den får ikke butikken strømstøtte.

For bedrifter hvor minst 3 prosent av omsetningen gikk til strøm første halvdel av 2022, har nå rett på 25 prosent direkte tilskudd. For Nordbøe har de siste to månedene vært ekstra tøffe med regninger på henholdsvis 28.530 og 48.927 kroner.

– Jeg er forvirret og jeg trenger å sette meg mer inn i det, men etter en raskt beregning ser det ut til at jeg akkurat ikke får støtte, sa Nordbøe.

Det skal være snakk om noen få tusenlapper for å nå opp til 3 prosentgrensen.

Øyfolket er bekymret for at butikken kan forsvinne.

– Vi gamle er redde for å miste butikken. Den er en stor del av øynå, sier Randi Johannessen.

Randi B. Johannessen er knyttet til nærbutikken på Vassøy. (Mari Wigdel)

[ Omdømmeekspert: Tjelta, Rudjord og Skarbø bør legge seg flate og beklage ]

[ «Lena» må prioritere bort mat for å klare å betale husleie og strøm ]