Ber om hjelp: Flyktninger trenger praksisplasser

Flyktningtjenesten i Stavanger kommune jobber for fullt med bosetting og integrering, og inkludering i arbeidslivet. Nå trengs det flere jobber, innen blant annet IT, administrasjon og regnskap til høyt utdannede ukrainere, det melder Stavanger kommune på nett.

Det ble bosatt 715 flyktninger i 2022, og arbeidet fortsetter. I 2023 har kommunestyret i Stavanger vedtatt å bosette 770 flyktninger. Mange av disse skal ut i praksis i arbeidslivet som en del av introduksjonsprogrammet i regi av kommunen.

– Det er opprettet mye spennende samarbeid med bedrifter og virksomheter på tvers av ulike sektorer og fagområder. Mange deltakere står nå i posisjon til å få lønnet arbeid etter intro-programmet er slutt, forteller virksomhetsleder ved flyktningtjenesten, Tor Arne Hartvigsen.

Trenger flere praksisplasser - flest til ukrainere

Flyktningtjenesten bruker kommunens egne tjenesteområder innen helse, velferd, skole og barnehage som kvalifiseringsarena gjennom arbeidspraksis. I privat sektor er det spesielt bedrifter innen olje og gass, industri og produksjon, salg og service og hotellnæringen som har bidratt med praksisplasser og arbeid.

Ukrainske flyktninger utgjør nå størsteparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet i kommunal regi. Mange av disse har utdannelse og yrkeskompetanse også innen andre sektorer. Derfor etterlyses det nå bredere spekter av jobber, innen kontor, administrasjon, IT og regnskap. Flyktningtjenesten ønsker også flere jobber innen praktiske yrker som renhold, kantine, renovasjon, drift, transport, logistikk, vedlikehold, park og anlegg.

I 2022 ble det etablert 176 praksisplasser, hvor 130 av disse kom på plass de siste seks månedene, opplyser kommunen. Målet er at praksis skal kvalifisere til lønnet arbeid, og minst 35 deltakere har nå fått tilbud om ansettelse.

– Lokale bedrifter er positive

Fagleder for jobbteamet i Flyktningtjenesten, Janne Rage, skryter av det lokale næringslivet.

– Vi opplever at næringslivet er veldig positive, de åpner dørene, og ringer oss for å tilby praksisplasser. Frivilligheten har også virkelig stilt opp for deltakere uten språkkompetanse, sier Rage.

1150 flyktninger under oppfølging

Flyktningtjenesten ble selv oppbemannet med over 30 midlertidige stillinger som følge av økningen i antall flyktninger som kom da krigen i Ukraina brøt ut.

Totalt sett er mer enn 1150 flyktninger nå under oppfølging i kommunal regi, og av dem er rundt 520 deltakere i introduksjonsprogrammet.

Det er imidlertid ingenting som tyder på at behovet for vil avta med det første.

– Toppen er ikke nådd ennå, sier Hartvigsen.

