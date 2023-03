Vil satse millioner på Sjakk-VM: – Store muligheter

Etter initiativ fra Sissel Knutsen Hegdal (H) i 2022 startet formannskapet et arbeid for å få VM i hurtigsjakk og lynsjakk til Stavanger. Kommunedirektøren ber nå formannskapet sette av 2,5 millioner kroner, og vil søke Kulturdepartementet om 10 millioner kroner i støtte.

– Jeg ser på mulighetene for å få arrangementet til Stavanger som veldig store. Dette handler i stor grad om finansiering, for det internasjonale sjakkforbundet FIDE har i lang tid hatt et veldig stort ønske om Norge og Stavanger som arrangør av ulike VM-arrangement, inkludert både VM-kamper i langsjakk og VM i hurtig- og lynsjakk, sier styreleder Kjell Madland i Norway Chess til RA.

Norway Chess-erfaring

Norway Chess, et privat AS som årlig arrangerer verdens sterkeste langsjakkturnering i Stavanger, er også tenkt som arrangør av et hurtig- og lyn-VM.

– FIDE har gode erfaringer med de arrangementene vi i Norway Chess har hatt gjennom ti år. Tildeling av et arrangement som VM i hurtigsjakk og lynsjakk er en lang prosess. Jeg er mest spent på finansieringen, søknaden vil komme når vi får finansieringen på plass, sier Madland.

Norway Chess Gründer og styreleder for Norway Chess Kjell Madland. (Carina Johansen/NTB)

– De raske formatene er i tiden. I Norway Chess har vi også tatt konsekvensene av dette, ved å innføre tidsbegrensninger med raske utgaver av den klassiske langsjakken, for å gjøre turneringene mer spennende og TV-vennlige, sier Madland.

Ringvirkninger

Han peker også på at et VM med rundt 300 deltakere vil bli fulgt med stor interesse over hele verden.

– Med den anerkjennelsen et VM har, og med et bredt utvalg deltakere fra svært mange land, inkludert verdenseliten, og der det skal deles ut fire VM-titler, vil det bli mye oppmerksomhet. For næringslivet vil verdien av ringvirkningene og mulighetene til profilering være høy. Et VM vil dessuten være med å befeste Stavangers posisjon som en verdenssjakkby, sier Norway Chess-sjefen.

Det private AS-et Norway Chess har bare to fulltidsansatte, men Madland mener det vil gå greit med et langt mer omfangsrikt VM enn den årlige superturneringen.

– Vi vil nyte godt av erfaringene med Norway Chess, og har et godt nettverk av både profesjonelle og frivillige, og en del av den profesjonelle arbeidskraften skal kjøpes inn. Vi har dessuten et styre som vil bidra, og vil ha et eget arrangementsutvalg. Ansvaret vil dessuten deles mellom FIDE, Stavanger kommune, Norges Sjakkforbund og Norway Chess, sier Madland.

– Veldig optimistisk

Generalsekretær i Norges Sjakkforbund, Kristine Marie Ganz, har også stor tro på mulighetene for et lyn- og hurtigsjakk-VM til Stavanger i 2024.

– Det er strålende at kommunedirektøren i Stavanger støtter tiltaket, og jeg er veldig optimistisk, basert på den dialogen vi i Sjakkforbundet tidligere har hatt med Kulturdepartementet om VM-arrangement. Departementet har vært positive til å gi statsstøtte, som vi helt avhengig av, sier generalsekretæren.

Hun opplyser at god dialog mellom Norges Sjakkforbund og FIDE.

– Norway Chess vil være en strålende arrangør, med god kompetanse på å arrangere store turneringer. Forbundet vil også stille med sjakkfaglig kompetanse, sier Ganz.

– Positiv

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) støtter planene.

– Vi jobber hele tiden med at Stavanger skal være den foretrukne plassen for arrangement i Norge. Jeg er derfor positiv til at VM i hurtig- og lynsjakk blir avholdt i Stavanger, sier Nordtun, som likevel vil avvente endelig konklusjon til etter at samarbeidspartiene har behandlet saken i forkant av formannskapsmøtet torsdag.

FAKTA

VM i hurtigsjakk og lynsjakk går over fem dager, de siste årene i romjulen. Det spilles i åpen klasse og egne kvinneklasser. 300 av verdens fremste spillere samles.

Norway Chess har i ti år arrangert Stavanger-turneringen Norway Chess, med deltakelse fra store deler av verdenseliten. Det private AS-et er ønsket som arrangør.

Kostnadene for VM i hurtigsjakk og lynsjakk er anslått til rundt 20 millioner kroner, der arrangøren må garantere for 10 millioner kroner, blant annet til premiefond og kost og losji til spillere og andre aktører.

Norway Chess Stavanger 20220610. Magnus Carlsen sammen med faren og manageren Henrik Carlsen i Finansparken i Stavanger under Norway Chess i 2022. (Carina Johansen/NTB)





