Stavanger avlyser 17. mai-tog – slik blir feiringen

Det blir verken barne-, folke- eller russetog på 17. mai i år. Det blir heller ingen samlinger i skolegårder. Det bestemte 17. mai-komiteen i Stavanger tirsdag kveld.

Kort fortalt blir det en hjemmefeiring uten mange gjester.

– Vi oppfordrer folk til å holde seg hjemme. Det er lov å være i hagen, men ikke arranger 17. mai-feiring med mange folk, sier Ann-Sesilie Tekfeldt (Ap), leder 17. mai-komiteen Stavanger til RA.

Komitélederen understreker at 17. mai ikke er avlyst. Nasjonaldagen blir markert så verdig og bredt som mulig ut i fra de smittevernreglene som gjelder. Tekfeldt, lover at alle gode krefter vil stå sammen om å skape en minneverdig markering.

– Som alle vet er vi i en spesiell situasjon. I den dugnaden som alle nå deltar i er kreativiteten stor enten det er snakk om arbeidslivet, skolehverdagen eller kulturlivet. På dagens møte i komiteen var det stor forståelse for at vi må tenke nytt, og jeg føler meg allerede nå helt trygg på at vi sammen vil skape en god opplevelse for byens innbyggere, sier hun.

– 17. mai er på ingen måte avlyst. Vi oppfordrer alle om å gjøre klar bunaden og finstasen, spise god mat, synge sanger og la barna spise så mye is og pølser som de orker, sier Tekfeldt.

TV-sending for alle

Noe feiring blir det. Hoveddelen av feiringen blir en direktesendt feiring fra konserthuset som skal strømmes og tilgjengeliggjøres for alle innbyggere.

– Vi legger opp til en digital og TV-sendt folkefest med et kunsterisk program som støtter opp om det lokale korps- og kulturlivet. Sendingen vil foregå i flere timer og vil så lange det er mulig speile de mange små markeringene som vil finne sted rundt om i byen, sier Tekfeldt.

– Blir det strøming på kommunens nettside?

– De tekniske løsningene er ikke på plass ennå, svarer Tekfeldt.

Dette blir som før

De tradisjonelle elementene som kransenedleggelser, salutt, flaggheising og taler vil også bli gjennomført som vanlig – med nye avstandsregler - og tilgjengeliggjort i digitale kanaler slik at flest mulig vil få mulighet til å følge med. De tradisjonelle barnetogene og folketogene må som ventet ta en pause i år.

– Slik situasjonen er nå i dag blir det ikke 17. mai-tog i Stavanger eller tradisjonelle samlinger på skolene. På bakgrunn av de restriksjonene som finnes i dag vil det ikke være praktisk mulig å gjennomføre noen form for tog. Vi følger lojalt opp det som de nasjonale helsemyndighetene har bestemt, sier hun.