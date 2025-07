Henrik Lillehagen var både lettet, sliten og glad da han fullførte siste etappe av et ukelangt løpestunt. Foto: Sofie Martesdatter Granberg

360 km er langt å reise for å spille én eneste konsert. Særlig når man tar beina fatt. Det er nettopp det Henrik Lillehaug i Oslo-bandet Dancing The Conga gjorde for å komme seg til Bergtattfestivalen i Luster.

Stuntet blir til en hjemmelaget dokumentar og ble dekket løpende i sosiale medier promotert med et «Afterwork»-event i Oslo, før startskuddet gikk.

25. juni inviterte de venner, fans og selvsagt også pressen til Dapper Bistro ved Barcode. De hadde med seg hjemmelagde, interaktive kunstinstallasjoner, live taffelmusikk og karaoke inne i en bobil. En gruppe pent kledde Barcode-arbeidere lo godt da trioen manøvrerte en sliten bobil (den billigste de fant til leie på Finn.no) inn på uteserveringen.