Høyre fortsetter tilbakegangen i ny måling

I målingen Norfakta har gjort for Klassekampen og Nationen i juli får Høyre 15,7 prosent oppslutning, en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra forrige måling, som ble gjort i juni.

Dette er Høyres laveste oppslutning på Norfaktas målinger siden september 2009, da de fikk 14,9 prosent oppslutning. Til sammenligning hadde partiet en topp på 34,6 prosent i februar 2023.

– Dette jobber vi nå for å snu. De neste 65 dagene skal vi bruke all vår tid og energi på å overbevise flere velgere om at vi trenger å skifte regjering i Norge, sier Høyre-leder Erna Solberg i en kommentar til Nationen.