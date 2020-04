Undersøker korona-konsekvensene i Rogaland

Næringslivet bes bidra i en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan koronakrisen rammer bedriftene i Rogaland, melder Rogalands fylkeskommune.

Fylkesordfører Marianne Chesak påpeker at de trenger en dypere forståelse av hvordan krisen rammer næringslivet i fylket, for da kan de bidra til å få på plass krisetiltak som virkelig treffer.

I samarbeid med flere kommuner har hun bestilt en større og dyptpløyende spørreundersøkelse rettet mot et 70-talls bedrifter i fylket. Spørreundersøkelsen gjennomføres av forskningsinstituttet NORCE etter påske.

Rundt 100 større selskaper i fylket får en telefon fra forskningsinstituttet NORCE. Marianne Chesak ber alle selskap delta dersom de blir kontaktet.

– På den måten bidrar dere også til mer målrettede tiltak for å dempe krisen, sier hun.

Trippel rammet

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, påpeker at regionen er trippelt rammet av krisen.

– Jeg vil oppfordre alle bedrifter om å bli med på undersøkelsen. For å gjøre gode, presise tiltak trenger vi å vite hvor skoen trykker. Vår region står i stor fare nå, med trippelsmell som følge av både korona og lav oljepris kombinert med valutasituasjonen. Samarbeidet som Stavanger kommune tok initiativet til er godt i gang, og informasjonen fra undersøkelsen vil styrke grunnlaget for å utarbeide gode, konkrete tiltak og prosjekter for å hjelpe næringslivet i regionen, sier Nessa Nordtun til Rogaland fylkeskommune.

Fakta om spørreundersøkelsen:

Telefonundersøkelse av et representativt utvalg av større selskaper, cirka 70- 100, i ulike næringer. Både Haugalandet, Ryfylke, Nord Jæren og Dalane dekkes.

Gjennomføres i første omgang i uke 16 og 17 med mulighet for oppfølging etter sommeren.

Metoden for gjennomføring er kvalitativ spørreundersøkelse. Hver samtale vil vare i cirka 45 minutter.

De anonymiserte resultatene vil fordeles på næring, bransje og region.

Forskningsinstituttet NORCE gjennomfører undersøkelsen på vegne av Rogaland fylkeskommune, Stavanger og Sandnes kommune, Greater Stavanger og Haugaland Vekst.

Kilde: Rogaland fylkeskommune