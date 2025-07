Studie: Hund og katt kan bremse kognitiv svikt

Med en global eldrebølge og økende forekomst av demens, kan forskere ha oppdaget en overraskende faktor som kan bidra til å bremse kognitiv svikt, skriver den britiske avisa The Guardian om studien.

Kjæledyrstudien er publisert i tidsskriftet Scientific Reports og ble ledet av forskningsleder Adriana Rostekova. Hun jobber i forskningsgruppen for livsløpspsykologi ved Universitetet i Genève.

– Å eie kjæledyr har vært knyttet til en positiv innflytelse på kognitiv funksjon og kognitiv nedgang i sen voksen alder, sier hun til The Guardian.



– Men vi vet lite om hvordan forskjellige typer kjæledyr påvirker disse utfallene, supplerer hun.



Bedre hukommelse

Forskerne samlet inn data fra åtte runder av Survey of Health and Retirement in Europe for å undersøke sammenhengen mellom å eie kjæledyr og kognitiv nedgang over en periode på 18 år blant voksne på 50 år og eldre.

De så særlig på mennesker som enten eide hund, katt, fugl eller fisk. Ifølge forskningslederen var det viktigste funnet i studien at de fant tydelige forskjeller mellom de ulike dyreartene.

Hundeeiere beholdt en klarere hukommelse på kort og lang sikt, mens katteeiere holdt seg i bedre stand til å finne ord og uttrykke seg muntlig etter hvert som de ble eldre, fant forskerne ut.

Menneskets beste venn. Foto: Joseph Prezioso / AFP / NTB

Og kanskje handler ikke effekten bare om dyrene i seg selv, men også de sosiale medvirkningene det gir, mener forskningslederen.



– Det kan hende at hunder og katter gir økt sosial stimulering, noe som kan henge sammen med den langsommere kognitive nedgangen hos eierne. Hunder fører ofte til at man møter folk oftere, mens katter kanskje fungerer som en slags erstatning for et sosialt nettverk, sier Rostekova.



Ikke samme effekt

Fisk og fugl hadde ikke lik effekt, viste studien.

Rostekova mener at siden det ikke var noen sammenheng mellom å ha fisk eller fugl og hjernens helse, er det mest sannsynlig hunder og katter som gir de positive effektene, ikke kjæledyr generelt.

– Fisks og fugls korte levetid kan gjøre det vanskeligere å knytte et sterkt emosjonelt bånd til kjæledyret, mener hun, og påpeker:

Fugler kan forstyrre eiere om natta, påpeker forsker Adriana Rostekova overfor The Guardian. Foto: Sara Johannessen Meek / NTB

– Å ha fugl kan også påvirke eierens søvn negativt på grunn av støy, og dårlig søvn er vist å ha sammenheng med kognitiv nedgang.