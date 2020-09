Lokale bussjåfører kan tas ut i streik

Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn, og varsler at alle bussjåfører i Rogaland tas ut i streik fra og med lørdag.

Allerede er rundt 3800 sjåfører tatt ut i Oslo og Viken.

I andre streikeuttak tas alle bussjåfører i Rogaland, Trøndelag, Vestland og Finnmark ut i streik.

Også store deler av Nordland og hele Kristiansand tas ut. De kan være i streik fra arbeidstidens start lørdag 26. september.

276 sjåfører fra ett forbund

Yrkestrafikkforbundet som organiserer nær halvparten av landets bussjåfører tar ut 276 sjåfører i Rogaland når streiken utvides.

– Dette er en naturlig opptrapping av streiken. Av hensyn til passasjerene håper vi arbeidsgiverne vil tenke seg om og komme tilbake med et akseptabelt tilbud, slik at vi kan få avsluttet streiken raskt og at færrest mulig uskyldige rammes, fortsetter forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes i en pressemelding mandag.

8.000 bussjåfører totalt

Fire forbund forhandler sammen på avtalen. Yrkestrafikkforbundet tar alene ut 2147 sjåfører i andre uttak. Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet tar til sammen ut 2421 sjåfører, noe som gir et andreuttak på 4568 bussjåfører.

Dersom konflikten fortsetter kan nesten 12.000 bussjåfører tas ut i streik i hele landet. Yrkestrafikkforbundet organiserer rundt halvparten av disse.

