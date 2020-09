Utelatt fra nytt næringssamarbeid

Greater Stavanger (GS) erstattes av et næringssamarbeid mellom Stavanger, Sandnes og Sola.

En ubedt Randaberg-ordfører Jarle Bø (Sp) reagerer nå med å invitere Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Lund, Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Strand og Hjelmeland til drøftinger om næringssamarbeid i Varen Kulturscene 2. oktober.

Veivalget de tre Nord-Jæren-kommunene på S ble enige om, har skapt reaksjoner.

– Som jeg sa rett ut til Stavanger-ordføreren: Jeg klarer ikke engang å bli sint, jeg synes bare det er dumt og uheldig, sier Bø til RA.

Lange tradisjoner brytes

Han peker på de lange tradisjonene med bredt samarbeid på Nord-Jæren, for eksempel med Folkehallene og

Bymiljøpakken, og for eksempel i Arena for Regional Næringsutvikling, forløperen til Greater Stavanger.

– Det er dumt at noe som er så viktig blir offer for et politisk spill, sier Bø.

Etter valget tok det rødgrønne flertallet i Stavanger å avvikle Greater Stavanger, for å føre oppgaven tilbake til egen næringsavdeling.

Nå samler de tre kommunene rundt Forus innsatsen der, uten at de øvrige GS-kommunene er tatt med.

– Prosessen har vært uheldig. I denne tiden har ikke jeg, eller andre jeg kjenner, til invitasjon om at deltakerkommunene skulle sette seg ned og snakket om «Ka då ittepå». Det er ingen tvil om at både jeg og kommunestyret har sett hvordan ting har skjedd. Uansett: Vår beste nabo er Stavanger, og det skal det fortsatt være, sier Bø.

Ekskludering

Utelatelsen av Stavanger, Sandnes og Sola på invitasjonslisten begrunnes med behovet for «en god drøs» blant de øvrige kommunene.

– Stavangers modell oppleves som at det ekskluderes, ikke inkluderes. Det kan godt være de mener noe annet. Andre ordførere sier også at de føler på et tomrom, et vakuum, etter GS. Samtidig vil målet på sikt være å få med også Stavanger, Sandnes og Sola, sier Bø.

Chesak er med

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) er invitert, med mål om at fylkeskommunen kan ta en større rolle som motor.

– Jeg har fått kjempepositivt svar fra henne, og hun ønsker å strekke ut en hånd, sier Bø, som melder om sterk oppslutning fra de øvrige inviterte rådmenn og ordførere.

Han kjøper Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtuns (Ap) ønske om at erstatte GS med noe mer lettbeint.

– Ja, det kan være at GS har vært en tungrodd organisasjon, og jeg er enig med Kari i at vi bør ha noe mer lettbeint. Men: Hva blir gjort for å ta vare på kompetansen og nettverket GS har opparbeidet seg, spør Bø.

Bøs mål er ikke å lage et nytt GS i fylkeskommunal regi.

– Tiden med GS er forbi

– Tiden med GS er forbi, eierne har lagt det ned. Jeg er helt enig med Kari i at vi trenger en organisasjon som er lettbeint, som kan snu seg fortere rundt og jobbe mer prosjektorientert. Samtidig er det noe næringsarbeid som er tungt, og som ikke viser resultater på kort tid, sier Bø, for øvrig som folkevalgt i permisjon fra stillingen som næringssjef i Hå kommune.

Stavanger Frp: Støtter Randaberg

Stavanger Frps gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen støtter Randabergs Jarle Bø.

– Jeg skjemmes over at Stavanger ekskluderer Randaberg, sier han til RA.

Han mener Stavanger-flertallet må skifte kurs og søke samarbeid med Randaberg og de 10 andre kommunene. Han er klar på at den pågående nedleggelsen av Greater Stavanger er en tabbe.

– Jeg er skremt over dagens flertall. Tenk på hva bare logoen og merkevaren Greater Stavanger er verdt! Og: Hva skal skje med nettverket, erfaringen og kunnskapen i selskapet, som vi har brukt 80 millioner kroner på å bygge opp, spør Frp-sjefen.

– Hvis vi framover skal skaffe nye arbeidsplasser, må hele regionen stå sammen, sier Moi Nilsen.

Stavanger Ap: Ønsker Randaberg lykke til

Greater Stavanger-styreleder og Ap-gruppeleder Dag Mossige har merket seg signalene fra Randaberg.

– Alt næringssamarbeid der det brukes ressurser er bare positivt. Det ene utelukker ikke det andre, sier Mossige, og understreker at Stavanger fremdeles vil samarbeide også med Randaberg og andre kommuner om næring og på andre områder.

– Vi ønsker å jobbe mer prosjektorientert. Vi styrker næringsavdelingen vår, og får kortere vei til beslutninger i samarbeidet med Sandnes og Sola. Vi kan snu oss rundt raskere. Viktigheten av raske beslutninger ble vist med Stavangers tiltak for næringslivet i starten på koronakrisen, sier Mossige.

Tar vare på samarbeid

Arbeid nedlagt i Greater Stavanger vil bli tatt vare på, ifølge styrelederen.

– Vi vil fortsette å ruste opp kommunens egen næringsavdeling. Det gjøres nå et stort arbeid med å ta vare på Greater Stavangers arbeid, i et samarbeid mellom organisasjonen og næringsavdelingen. Det er innholdet som er viktig å ta vare på, det betyr mer enn logoen og merkevaren, sier Mossige.

Han mener også at overføringen av Stavangers Europa-kontor til fylkeskommunal regi, inkludert flere stillinger, også styrker næringsarbeidet i regionen.

