Endrer rutetilbudet på Sørlandsbanen

Fra 5. oktober går alle tog på Sørlandsbanen igjen som normalt.

– Endelig. Dette har vi lengtet etter, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge, i en pressemelding.

Go-Ahead skriver i pressemeldingen at de ble tvunget til å innstille en rekke tog på grunn av koronapandemien, men at de sakte men sikkert, i tråd med rådene fra smittevernsmyndighetene, har åpnet opp igjen.

Den 5. oktober settes også avgangene 06:47 fra Stavanger til Oslo og 09:25 fra Oslo til Stavanger inn igjen.

Dermed kan Go-Ahead igjen tilby et fullverdig tilbud på Sørlandsbanen.

– Jøjemeg, som vi har lengtet etter denne dagen. Å være togoperatør uten å kunne kjøre tog er ikke spesielt morsomt, men nå er vi endelig på rett spor. Igjen kan vi tilby våre kunder mange avganger slik at det blir enkelt å velge tog og reise klimavennlig, sier administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead Norge.

Flest avganger i Norge

Sørlandsbanen er den regionstrekningen med flest togavganger i Norge.

– Akkurat det er vi selvfølgelig stolte av. Og vi har ambisjoner om å utvikle tilbudet ytterligere i årene som kommer. Nordmenn blir stadig mer miljøbevisste og skal vi møte det økende behovet for behagelige, klimavennlige reiser må vi derfor utvikle oss i takt med våre kunders behov. Akkurat nå er imidlertid fokus på å komme i normal drift igjen etter en krevende periode preget av koronapandemien, sier Elgin.

Ikke helt normalt

Selv om alle tog nå skal gå, blir hverdagen likevel ikke helt normal. I pressemeldingen påpekes det at Go-Ahead følger myndighetenes smittevernråd, som betyr at på Sørtoget kan Go-Ahead fremdeles ikke tilby mer enn cirka 50 prosent av setene om bord. Det er imidlertid iverksatt tiltak som har gjort det mulig å åpne både lekerommet og kaféen.

– En liten nyhet til glede for både små og store kunder, håper vi. Mange kunder har gitt oss tilbakemelding på at kaféen er sårt savnet, men her ble vi stoppet av Covid-19. Jeg vil gjerne takke våre reisende for forståelse og tålmodigheten de har vist oss i denne krevende situasjonen, men nå er heldigvis alle togene tilbake. Med kafé. Vi ønsker gamle kunder velkommen tilbake og nye kunder velkommen om bord. God tur til dere alle, sier Elgin.