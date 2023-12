Julefeiring «ute på byen»: − Deilig avveksling

− Vi må få tak i fenalår, og da mener jeg sånn helt lår, ikke skiver. Så må vi bare sende det rundt og la folk gnage på det. Før hang vi opp fenalår med kniv, men her får vi ikke ha kniv, så da må folk bruke tennene, sier Tore Arholm Tobiassen, kanskje bedre kjent under artistnavnet Tore Pang.

Han står sammen med broren Anders Jensen aka. Wayne Jenzki, og kokken Tor Kristian Høivik, eller Taco Toki som han kalles. De er på Fiskepiren, det nye konsertlokaler i Stavanger, hvor det rigges til et julebord utenom det vanlige.

Fredag 22. desember, eller bittelille julaften, braker det løs. Da arrangeres Skamfett Julaparty for 11. gang.

− Nå fikk jeg svar fra slakteren. De fikser fenalår mot autografen din, for ungene er Kriminell Kunst-fans. Men slakteren vil ikke bli navngitt, sier Høivik.

Det rigges til Skamfett Julaparty på Fiskepiren. Fra venstre ser du kokken Tor Kristian Høivik, Anders Jensen og Tore Arholm Tobiassen. (Eilin Lindvoll)

Ikke marsipangris

På kjøkkenet leter Jensen og Høivik etter noe å servere riskrem i.

− Disse glassene funker. Og så har jeg fått tak i mandel, sier kokken Høivik.

− Hvor er premien, da, spør Jensen.

− Her, sier Høivik og viser fram posen. Det blir ikke avslørt nøyaktig hva premien er, men det blir i alle fall ikke marsipangris.

Kokken Tor Kristian Høivik mener glassene funker til riskrem. Anders Jensen er enig. (Eilin Lindvoll)

− Vi har ikke hørt så mye om hvorfor folk kommer på Skamfett Julaparty igjen og igjen. Men om vi gjør endringer på ting, får vi ofte høre det. Altså skjønner vi at julepartyet betyr mye og har blitt en tradisjon for mange, sier Tobiassen.

Noen reagerte da de en gang byttet dato på arrangementet til tidligere i desember, mens andre vil at de skal spille gamle sanger på festen.

− I fjor var det 10-årsjubileum, men det glemte vi, så da tar vi en ekstra stor feiring i år, sier Tobiassen.

Lenger ned i saken får du oversikt over noen utesteder i Stavanger som har åpent på julaften 2023

Lover heftig julebord

Tradisjonen tro, blir det musikk og dans på julepartyet til Pang og gjengen. Nytt av året er at det også blir servering av mat. På menyen står ribbe, pinnekjøtt og riskrem. Det kommer til og med tatovør til festlokalene på Fiskepiren, for de som vil pynte seg ekstra før jul.

− Ja, det blir et heftig julebord, fastslår Tobiassen.

− Foreløpig er det rundt 500 som kommer, men av erfaring pleier det å fylle seg opp ganske raskt de siste dagene før partyet. Det er en del av de samme som kommer. Mange av dem bor andre steder og kommer hjem til jul.

Da blir dette en siste mulighet for fest ute på byen, før familiejulen legger beslag på oss.

Anders Jensen og Tore Arholm Tobiassen har så vidt begynt pyntingen til Skamfett Julaparty, som går av stabelen bittelille julaften på Fiskepiren i Stavanger. De har også kjøpt 400 meter med julelys. (Eilin Lindvoll)

Les også: Jobb-fylla koster næringslivet milliarder årlig

Utesteder har åpent på julaften

Flere utesteder i Stavanger har åpent på selve julaften, blant annet Cementen og Checkpoint Charlie.

− Det er en miks av folk som kommer. Noen er alene hele julaften. Andre kommer sent på kvelden etter at familieselskapet er over, og synes det er deilig å koble av på en bar, sier Nils Østenfor, daglig ledere på Cementen og medeier av Checkpoint, til RA.

Mens ovennevnte utesteder åpner først ut på kvelden julaften, har Beverly Hills Fun Pub på kaien i Stavanger opplegg på både dag- og kveldstid.

Beverly åpner klokken 13.00, viser tegnefilmklassikeren «Donald Duck og vennene hans», serverer riskrem med mandel og premie, Sølvguttene synger julen inn fra TV-skjermen, før det blir DJ og dans rundt juletreet fra klokken 20.00 til stengetid 02.00.

Julepyntet fasade på Beverly Hills Fun Pub på Skagenkaien i Stavanger. (Roy Storvik)

Les også: Slik var kulturåret 2023

Psykologen: − Vanskelige relasjoner, ensomhet og dårlig samvittighet

En tur ut på byen, til en bar eller fellesfest à la Skamfett Julaparty, er kanskje noe som fyller kalenderen til de som ikke har så mange juleselskap å se fram til, verken med familie eller venner.

Psykologspesialist Ellen Hegreberg, som har privatpraksis i Stavanger, kan fortelle at det som er mest tydelig for henne i disse dager, er at det folk baler med til vanlig, blir enda tydeligere rundt høytider.

− Problemer knyttet til relasjoner, særlig familie, blir mer framtredende. Det er som om vi blir mer sensitive og vare for andre, og at vi kjenner følelsene litt mer utenpå kroppen, når julen kommer, sier Hegreberg til RA.

− Ensomhetsproblematikk blir også tydeligere. Hvis du kjenner mye på det å være alene, er det ofte sånn at du føler seg ekstra alene når det er sterkt fokus på jule- og nyttårsfeiring, fortsetter hun.

− Redsel for å bli spurt om hva du skal, for eksempel, er ofte sterk, spesielt hvis du ikke har planer selv, eller tenker de planene du har ikke er gode nok, mener psykologen.

Videre er det en del som kjenner på dårlig samvittighet i juletiden.

− Det kan være redsel for å ikke prioritere godt nok, for eksempel, eller frykt for at noen skal føle seg utelatt. Dette er typisk for unge som har skilte familier og som må fordele tiden sin mellom de ulike familiemedlemmene, sier Hegreberg.

− En del kan sitte med følelsen av å måtte gi og gi, ikke finne plass til egne behov, men heller strekke seg etter andres forventninger og behov, sier hun.

Hva er så psykologens beste tips til de som kjenner på vanskelige relasjoner, ensomhet og dårlig samvittighet rundt julen?

− På kort sikt er nok den beste måten å håndtere dette på å rett og slett komme seg gjennom det som best du kan. Det å lytte til sin egen stemme, prøve å forstå hva du trenger fra andre og hva du selv har å gi, kan være gode rettesnorer, svarer Hegreberg.

Ellen Hegreberg er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Oslo, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, og har bachelorgrad i fysiologisk psykologi fra University of Wisconsin i USA. (privat)

Les også: Gratis og frivillig julaften: − Utrolig givende

Les også: Dobling i julegaveønsker til Bymisjonen − ukrainske Alina er én av de frivillige «julealvene»