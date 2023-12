Kulturåret 2023: Brakstart, rekorder og festival-utfordrere

Under kuppelen på Stavanger Kunstmuseum skåles det i gløgg, og knaskes det pepperkaker, mens representantene fra ulike deler av byens kulturliv snakker sammen om året vi snart legger bak oss.

− Kulturåret 2023 startet med et brak da det ble utdelt 1,5 millioner kroner til gatekunstfestivalen Nice Surprise, sier kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen i Stavanger kommune.

Over flere måneder poppet det opp stadig nye kunstverk i bybildet i Stavanger, som både skapte begeistring og debatt.

− I år har vi fått rekordmange søknader om støtte til kulturprosjekter, og vi har delt ut rekordmange stipend som skal bidra til kunstnerisk og faglig utvikling, sier Ehrenberg-Rasmussen.

Juleavslutning for kulturlivet på Stavanger Kunstmuseum. (Eilin Lindvoll)

Nye festivaler utfordret gamle

Videre var 2023 et år da det dukket opp nye festivaler i Stavanger. Én av de nye festivalene i år var Vaulen Open Air, der den internasjonale konsertarrangøren Live Nation og lokale WeWentLive gikk sammen, og bidro til headlinere som Sting, Zara Larsson og Sondre Justad.

− Nye, store festivaler utfordrer de lokale aktørene. Byen vår har et kulturliv i endring, sier kultursjefen i kommunen.

Eirin Sandstad er festivalsjef for Mablis, fortalte RA tidligere i år at hun synes det mest av alt er givende å arrangere festivalen, men til tider også krevende.

− Vi jobber med hårfine marginer i en mindre lokal organisasjon, samtidig som vi higer etter å levere bedre for hvert år. Ambisjonene til Mablis er høye, og det legges ned mye tid og krefter i å få realisert disse. For å sikre at festivalen får lang levetid, gjelder det å ha mye is i magen, sa Sandstad.

− De største utfordringene er uten tvil uforutsette hendelser, for eksempel pandemi, økte kostnader og nye, større konkurrerende krefter. De to sistnevnte skaper spesielt utfordringer med tilgang på artister, marked og, ikke minst, om publikum har mulighet til å bruke penger på flere festivaler så tett i tid, fortsatte Mablis-sjefen.

Det gjenstår å se om de store, internasjonale festivalarrangørene bidrar til større artistnavn og mangfold, om de lokale festivalene blir skvist ut, eller om det samtidig blir større rom for nisjefestivalene.

Årets stavangerkunstner: − Håper tilskudd-flasketuten peker på meg

Stavanger kommune delte også ut kulturpriser i 2023.

Årets kulturpris gikk til Ketil Thus for hans arbeid for bevaring av kystkulturen som daglig leder på Engøyholmen kystkultursenter.

Filmskaper Fredrik S. Hana ble Årets stavangerkunstner. Hana er mest kjent for sin prisbelønte, kritikerroste og eksperimentelle dokumentar «Kodenavn: Nagasaki». Filmen har de siste årene gjort det godt på en rekke internasjonale festivaler.

Under juleavslutningen på kunstmuseet blir Hana invitert til en samtale med kultursjefen.

− Filmene dine er ulike i sjanger, men felles for dem er at de er ganske mørke. Men hva er feelgood-film for deg, spør Ehrenberg-Rasmussen.

− Jeg har en film jeg må se én gang i året, som jeg aldri blir lei av å se, og som stadig fascinerer meg. Det er «Dracula» av Francis Ford Coppola. Den får jeg en god, varm følelse av, svarer Hana.

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen og årets stavangerkunstner 2023, Fredrik S. Hana. (Stavanger kommune)

Interessen for film har Hana hatt gjennom flere år.

− Hvordan jeg går fram når jeg skal lage en ny film, koker ned til hvilke følelser jeg vil skape. I «Kodenavn: Nagasaki», for eksempel, brukte jeg en del klisjeer, sier Hana.

− Planene framover er å jobbe videre med prosjektene mine, og så håper jeg tilskudd-flasketuten peker på meg, fortsetter han.

Før juleavslutningen ble avsluttet, trakk vi inn i en av utstillingssalene på kunstmuseet og fikk se en forestilling med lyd og dans fra Therese Markhus og Stine Janvin.

Danseoppvisning i utstillingshallen på Stavanger Kunstmuseum under kulturlivets juleavslutning. (Eilin Lindvoll)

