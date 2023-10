Klar for energimesse: − Viktig møteplass

− Jeg skal akkurat til å sette meg i bilen og kjøre til Stavanger nå, sier Bjørn Idar Djuvik til Rogalands Avis da vi ringer ham et par timer før åpningen av OTD Energy-messen.

Djuvik er daglig leder i selskapet som deler hans etternavn. Siden 1999 har Djuvik Maskinering AS, som er basert i Sauda, levert umbilicalklemmer til bruk i olje- og gassnæringen i Nordsjøen − og kundene er nasjonale og internasjonale. Blant Djuviks viktigste kunder er, blant andre, Equinor, Schlumberger, Marathon Oil, Baker Hughes, Aker Solutions, Subsea 7 og Island Offshore.

− Vi har stilt ut på OTD i mange år. Dette er en bra møteplass for oss, både med tanke på nye og eksisterende kunder. Vi får sjelden direkte utbytte av deltakelsen ved kontraktsigneringer på stedet, men får utbytte på sikt ved at vi oppretter kundekontakt, forteller Djuvik.

− I tillegg møter vi eksisterende kunder som gir tilbakemeldinger på produktene våre. Vi får høre mye positivt, men får også konstruktive innspill på hvordan selve produktet kan forbedres, samt om måten vi pakker og sender produktene, fortsetter han.

Bruk av Djuviks klemmer under installasjon i åpen sjø (...)

− Like viktig for oss som ONS

OTD Energy er Norges største messe rettet mot leverandørindustrien. Messen arrangeres annethvert år i Stavanger. Årets messe åpner tirsdag 17. oktober, og strekker seg over påfølgende onsdag og torsdag.

Det er ventet 15.000 besøkende på messen i år, og alle hotellene i Stavanger er fullbooket, ifølge arrangørene.

− På OTD er det brukerne av produktene våre som kommer, i motsetning til på ONS-messen, hvor det i større grad er konsernsjefene og beslutningstakerne vi møter. For oss er det like viktig å møte begge parter. Det er veldig viktig for oss å være til stede på OTD, og deltakelsen er positiv for nettverksbyggingen vår, sier Djuvik, før han må legge på og kjøre fra Sauda til Stavanger.

Bjørn Idar Djuvik, daglig leder i Djuvik Maskinering AS (Djuvik)

Nettverksbygging og gode relasjoner

Alexandra Makrygiannis debuterer som prosjektleder for OTD Energy 2023.

− Jeg tror det blir en kanonbra messe. Det er gode tider i olje- og gassbransjen nå, ergo gode tider i leverandørbransjen. Vi er her for leverandørene, sier Makrygiannis til RA.

Alexandra Makrygiannis er prosjektleder for OTD Energy 2023 (OTD)

På årets messe kommer viktige hjørnesteinsbedrifter til å legge grunnlaget for store kontrakter, ifølge prosjektlederen.

− Det koker i energibransjen og akkurat nå står oppdragene og utlysningene i kø. OTD Energy er leverandørindustriens viktigste møteplass, og her vil bedriftene bygge nettverk, få faglige oppdateringer og gjøre business, sier Makrygiannis videre.

– For tre-fire år siden lå oljebransjen i stabilt sideleie og mange leverandørbedrifter langs kysten var seriøst redde for å gå under. Nå har bransjen prioritert innovasjon og effektivitet, og i år har det vært rekord i nye, godkjente utbygginger. I tillegg er det vokst fram et marked for varer og tjenester innen havvind, fortsetter hun.

Makrygiannis ser ikke på OTD og ONS som konkurrenter, men heller som to messer som utfyller hverandre.

− Vi vil skape gode muligheter for leverandører og underleverandører å bygge nettverk og relasjoner, sier hun.

Energimessen holder åpent onsdag 18.10 fra klokken 09.00 til 17.00, samt torsdag 19.10 fra klokken 10.00 til 16.00 i Stavanger Forum.

---

FAKTA

OTD Energy 2023

Norges største energimesse, og leverandørindustriens viktigste møteplass

Arrangeres annethvert år, og i år for 25. gang

Årets messe åpner tirsdag 17. oktober, og strekker seg over påfølgende onsdag og torsdag

15.000 forventede besøkende

350 utstillere og 1000 selskap er representert

---

