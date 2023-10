Mer kompetanse per sengeplass: − Føler meg satset på

− Vi har faktisk fulgt hverandre helt siden videregående der vi gikk i samme klasse, sier Marita Undheim Rovik.

Dette vi-et er henne og Onar Sigmundsen, som Rogalands Avis møter da vi tar turen til Aker Solutions lokaler i Jåttåvågen i Stavanger.

I morgen skal Sigmundsen offshore igjen, mens Rovik skal ut om ei ukes tid.

− Etter videregående gikk vi i lære sammen hos Baker Hughes i to år, og fikk våre første fagbrev der. Men så var det nedbemanning og vi måtte se oss om etter et nytt sted å jobbe, forteller Rovik.

Det var hun som først landet jobb hos Aker.

− Jeg var nok litt misunnelig da hun fikk tilsendt offshore-klær og -utstyr, for jeg drømte jo også om en slik jobb, sier Sigmundsen.

Men så sikret plutselig han seg også jobb hos Aker Solutions, og duoen var igjen samlet.

− Det var ikke lenge etter at jeg var ansatt at fagbrev nummer to ble et tema. Jeg skjønte at dette var noe arbeidsgiver ønsket, og jeg tenkte på det som en mulighet. Det er jo luksus å kunne ta sitt andre fagbrev samtidig som jeg kan jobbe og ha full lønn, sier Sigmundsen.

Og slik har det seg at han og Rovik har fått seg enda et fagbrev innen industrirørleggerfaget som Aker-ansatte.

Les også: Ansetter i en utsatt bransje: – Vi har flere oppdrag, men mindre volum

«Mye kompetanse i én seng»

Avdelingsleder Kjell Gunnar Haugeland forteller at fagbrev nummer to er en viktig satsing for selskapet.

− Vi eier ikke egne plattformer, men får tildelt et visst antall sengeplasser på installasjonene. Derfor er det viktig for oss at vi utnytter disse maks, sier Haugeland til RA.

Spesielt for de som jobber offshore, er det et stort fortrinn med flere fagbrev, slik den enkelte kan utføre flere jobber og ikke ta opp mer enn én sengeplass, da det er stor knapphet på dette. «Mye kompetanse i én seng» kaller Aker Solutions det.

− Å ha flere fagbrev er bra for den ansatte som får flere bein å stå på og for bedriften som får mer kompetanse i selskapet, fortsetter Haugeland.

Marita Undheim Rovik, Onar Sigmundsen og avdelingsleder Kjell Gunnar Haugeland utenfor Aker Solutions lokaler i Jåttåvågen (Eilin Lindvoll)

− Gjør meg mer attraktiv

Aker Solutions har per i dag rundt hundre lærlinger i Rogaland. Cirka en tredel i Sigmundsen og Roviks avdeling har doble fagbrev.

Haugeland berømmer Opplæringskontoret for godt samarbeid om å gi deres lærlinger og ansatte god karriereutvikling, både med omskolering og flere fagbrev.

Rovik og Sigmundsen opplever at å ha to fagbrev er vanligere hos Aker Solutions enn andre selskap.

− Jeg har kompiser som jobber for andre selskap der fagbrev nummer to ikke er et tema, sier Sigmundsen.

− For meg gir flere fagbrev flere muligheter, trygghet og jeg blir mer attraktiv for arbeidsgiver, sier han videre.

Rovik er enig. Hun påpeker at det også gir personlig utvikling, og at flere fagbrev og arbeidslivet offshore byr på mye ny læring hver periode hun er ute.

− Ja, det er viktig å ikke gro fast, istemmer Sigmundsen.

− Vi føler at vi blir satset på hos Aker. Mitt mål var å jobbe offshore, noe jeg har klart i en alder av 21 år. Det er trist om det skulle være det hele. Derfor er det kjekt med en bedrift som pusher meg videre til å ta flere fagbrev og videreutdanne meg mer, sier han.

Onar Sigmundsen stortrives med å jobbe offshore. Muligheten han har fått til å ta et ekstra fagbrev og videreutdanne seg, er noe som hindrer ham i å gro fast. Han føler han blir satset på av arbeidsgiver (privat)

Les også: Flere burde ta samme deltidsjobb som tannlegestudenten Benjamin

Vinn-vinn for bedrift og ansatt

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, forteller at noe av det kjekkeste hun gjør i jobben, er den årlige utdelingen av fagbrev.

− Noen ganger dukker det opp historier som dette, om elever som har doble fagbrev. Det er bare å ta av seg hatten for innsatsen de har lagt ned for å få dette til, sier Grindland til RA.

− Doble fagbrev er utelukkende bra, både for bedriften og den enkelte. For bedriften betyr det at flere prosjekter med behov for tverrfaglig kompetanse blir dekket. Videre står den enkelte ansatte mye sterkere i arbeidslivet, spesielt i den tiden vi er i nå, hvor mye av industrien skal omstilles fra olje og gass til nye næringer, fortsetter Grindland.

Det er en del snakk om kompetansemangel i Rogaland. NHOs tall viser at to av tre bedrifter mangler folk med riktig kompetanse.

− Alle trenger ikke doble fagbrev − det er klart. Men det er viktig at fagutdanningene verdsettes. De gir i hvert fall store muligheter for gode jobber, sier Grindland.

Les også: − Mange har fast jobb flere måneder før studieslutt

Kalddusj hver dag

Hvordan er så en vanlig arbeidsdag offshore for de ferske fagarbeiderne?

− Jeg begynner alltid dagen med en kald dusj, noe jeg kun gjør når jeg er offshore. Så er det kaffe og morgenmøte. Vi får utdelt arbeidstillatelser og -oppgaver. Så går vi, for eksempel, i gang med en røroppgave. Kanskje skal vi skifte pakning eller bygge en rørledning, forteller Sigmundsen.

− Ikke glem at vi først av alt risikovurderer før vi gjør noe som helst, skyter Rovik inn.

Begge to framholder at arbeidsdagene offshore er veldig ulike, at det er som å leve i ei boble der ute.

− Arbeidsmiljøet er kanonbra. De som er eldre enn oss lærer oss mye, men så lærer de en del av oss også. De sier de føler seg yngre til sinns når vi kommer ut også, sier Rovik.

Marita Undheim Rovik trives godt med å jobbe offshore. Hun liker at arbeidsdagene er varierte, og at det er så godt arbeidsmiljø ute på riggene (privat)

«Akkurat som på Kielland»

Har dere noen gang vært redde på jobb offshore?

− Da jeg var på Troll C, som er en flyterigg, og det var 18 meter bølger, ristet det godt, og det var litt ubehagelig. Men jeg har aldri vært livredd, svarer Rovik.

− En gang jeg var på Johan Sverdrup ble det 14 meter høye bølger, så de måtte trekke inn brua mellom oss og naboplattformen. Akkurat da satt jeg i kinosalen, og en eldre kollega lente seg over og sa «dette er jo akkurat som da Kielland-plattformen veltet». Men jeg ble ikke veldig skremt, svarer Sigmundsen.

Både Rovik og Sigmundsen understreker at de føler seg trygge offshore. De har ofte øvelser på ulike krisesituasjoner, og de går hele tiden med sporingsbrikker på seg.

Marita Undheim Rovik jobber i Aker Solutions, og har fått mulighet til å ta et ekstra fagbrev etter ansettelsen (privat)

---

FAKTA

Antall fag- og svennebrev 2021-2022

Utdanningsdirektoratet har ikke tall på hvor mange som har tatt mer enn ett fagbrev.

Tallene deres viser, derimot, at det ble tatt 28.993 fag- og svennebrev i hele Norge fra 2021 til 2022, noe som er litt færre enn årsintervallet før.

Det var innen helse- og oppvekstfag (7548) og bygg- og anleggsteknikk (6213) at det ble tatt flest fag- og svennebrev.

Fordelt på fylker ble det tatt flest fag- og svennebrev i Viken (5515), etterfulgt av Vestland (3637) og Rogaland (3360).

Kilde: Utdanningsdirektoratet

---

Les også: Var kokk på Michelin-restaurant − nå finner du ham på et lager i Sandnes