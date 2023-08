Steinras ved Steingata

Den dystre nedbørsmåneden som har vært i Stavanger har ikke bare satt preg på strandturene. Litt til venstre for parkeringsplassen til Eiganes gravlund, nær der Torfæus gate krysser Steingata, ligger det store steiner fra muren spredt ut over gresset.

– Den har rast ut. Det er fordi det ligger masser mellom steinene og jord på toppen. Det siger litt og litt, og når det kommer mye nedbør utvider massen seg inni der og det kan rase, sier driftsleder på Eiganes gravlund, Markus Schwarzmannseder Bjørvik.

Han forteller at de oppdaget det lille skredet natt til torsdag for omtrent tre uker siden, men at de ikke har kapasitet til å gjøre det selv. Derfor venter de på noen som kan fikse det.

– Vi har avtale med et firma som skal komme å fikse det så snart de er tilbake fra ferie, sier han.

Og bare de kommer i gang, mener Bjørvik at det ikke burde ta stort mer enn en dag eller to med gravemaskin for å fikse muren.

– Er det noe fare for at det skjer igjen?

– Nei, ikke umiddelbart. Den delen av muren er relativt stabil, men om det skulle rase noe mer så er det heller ingen fare for det er ingen som går der, sier Bjørvik.

[ Andrea (21) møter den økende mengden turister ]

Driftsleder på Eiganes Gravlund, Markus S. Bjørvik, forteller at mye av muren rundt gravlunden trengs å fikses. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Muren må forbedres

Eiganes gravlund ble først tatt i bruk i år 1910. Bjørvik er usikker på om muren langs parkeringsplassen er like gammel, men en god del år har det allikevel gått siden den ble bygd.

Det lille skredet i år, er heller ikke første gangen deler av muren rundt gravlunden har sklidd ut. I fjor hadde de en hendelse i Steingata.

– Det skjer ikke ofte, men det skjer fra tid til annen. Derfor må vi ha en grundig vurdering av hele muren, spesielt der hvor det er fortau. Her snakker jeg om Steingata og langs parkeringsplassen, for den muren er ganske skeiv.

Bjørvik tar med RA for å se nærmere på muren. Her er det tydelig at muren er ujevn og flere av steinene er på vei ut. Planen er å være ute god tid i forkant før noen av steinene faktisk sklir ut og det blir et skred på fortauet.

Deler av steinene i muren rundt Eiganes Gravlund er på vei til å skli ut. (Veronica Irmelin Ellingsen)

– Vi vet jo ikke når det skjer, men vi vet også at hvis vi ikke gjør noe så kommer det garantert til å skje, sier han.

Derfor håper driftslederen at arbeidet med å fikse muren snart kan begynnes på.

– Det ble satt av en del midler for noen år tilbake for å fikse en del av muren. Derfor skal vi nå lyse ut en konkurranse slik at firmaer kan komme inn og by på prosjektet, sier han og legger til:

– Det er nok et stort prosjekt for hele muren må plukkes ned og bygges opp igjen, avslutter han.

[ Allerede som barn forsto Thomas (25) at han var homofil ]

[ Tappet biler for drivstoff ved gravlund ]