Nå dumpes kjæledyrene: – Vi har sprengt kapasiteten

– Det er svært hektisk, vi får innmeldt et mye større antall saker og dyr enn vi har kapasitet til å ta inn, sier Anna Sunniva Roaldsøy Østbø til RA.

Hun er kasserer og styremedlem i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren (DNNJ).

Østbø forteller at de er nødt til å prioritere skadde og syke dyr, i tillegg til kattunger og mødre da de er ekstra sårbare.

– Det føles vondt å ikke ha kapasitet til flere når vi vet at dyrene ikke har det bra ute. Vi har mange gode frivillige som bidrar, men det er fullt på hjelpesenteret, og mange reiser i disse tider, så vi har ikke nok fosterhjem, sier Østbø.

Sommeren er den travleste tiden for Dyrebeskyttelsen, fordi det er en tydelig økning i antallet dumpede kjæledyr – altså tamme kjæledyr, som for eksempel katt og kanin, som er blitt forlatt ute, uten å være i stand til å ta vare på seg selv.

Anna Sunniva Roaldsøy Østbø, kasserer og styremedlem i DNNJ, sammen med kaninene Cardi og Bee. (DNNJ)

– Bruk og kast av kjæledyr

– Hvorfor tror dere dumping av kjæledyr er et så utbredt problem?

– Selv om vi har en god dyrevelferdslov i Norge så har det vært lite konsekvenser for brudd på loven. Vi har heldigvis sett at det slås hardere ned på enn tidligere i saker med kjent eier, og at Mattilsynet ser alvorlig på slike saker. Når det gjelder hjemløse dyr som er født ute, så er eier ifølge loven personen som dumpet dyret som de hjemløse er avkom fra. Men det er jo helt umulig å spore opp etter lang tid og dermed er det frivillige som sitter igjen med problemet med hjemløshet. Dyr som katter og kaniner har også veldig lav status som familiedyr og er derfor de dyrene vi hjelper mest, sier Østbø.

Hun forteller videre at noen har en «bruk og kastmentalitet» når det kommer til kjæledyrene sine.

– Det passer å få seg dyr der og da, men det er ikke alle som setter seg inn i hva det krever. Ikke alle tenker på at katter kan leve i opptil 20 år, og kaniner opp til 15. Når det skjer endringer i livet eller det kommer uforutsette kostnader, er det enklere å kvitte seg med problemet og se andre veien, enn å tenke at dyret er et individ som er følelsesmessig knyttet til deg og avhengig av at du tar vare på det.

– Hvilke oppfordringer har dere nå inn mot sommeren?

– Om du skal ut å reise: ordne pass med familie eller naboer, det er også utrolig mange dyrekjære mennesker som kan hjelpe med pass. Det finnes kennel, diverse facebookgrupper og nettsider hvor det legges ut tilbud om dyrepass. Dyrene skal ha daglig tilsyn og mates inne, sier Østbø.

Fakta om Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren (DNNJ):

I 2022 tok DNNJ inn totalt 429 dyr. 346 katter og 16 kaniner. Resten er bistand for ukrainske dyr, smådyr og rehabilitering av ville dyr.

I 2022 fikk DNNJ innmeldt ca. 1100 dyr de ikke hadde kapasitet til å hjelpe.

I 2022 tok DNNJ inn 358 katter inkludert kattunger. 236 av disse ble tatt inn mellom mai og september.

Så langt i 2023 har DNNJ tatt inn 165 dyr, hovedsakelig katter, men også kaniner, marsvin, fugl, pinnsvin og en slange.

Akkurat nå har DNNJ totalt 216 dyr inne i fosterhjem og på hjelpesenteret.

Katten Sting som ble funnet i Stavanger sentrum i fjor (DNNJ)

Covid-kjæledyr

DNNJ er kjent som en av avdelingene i Dyrebeskyttelsen Norge som har flest innmeldte saker, og et stort press på kapasiteten året rundt.

– I tillegg til oss er det også flere andre mindre organisasjoner som jobber med hjemløse katter, så det er et stort behov i distriktet, og mange dyr som ikke har det bra, understreker Østbø.

May Lis Finnesand, som er styreleder i DNNJ, forteller at året så langt har vært preget av et stort press på kapasiteten, og at de ikke strekker til.

– Året har også vært preget av at vi har hatt mindre adopsjoner enn før, og kattene er lenger i systemet før de blir adoptert ut. Mange skaffet seg dyr under covid, og det var stor etterspørsel, mens nå er det både mange som ikke kan og vil ha dyra lenger. Vi har også dyr som er adoptert ut tidligere som kommer i retur til oss, spesielt nå på vårparten før sommerferien. Dette fører til at vi er nødt til å redusere inntaket kraftig og færre dyr får hjelp, sier Finnesand.

Hun forteller også at de nå får innmeldt flere tamme katter og kaniner enn før. Ofte unge og ukastrerte.

– De har helt klart hatt en eier før, men er tilsynelatende ikke savnet. Ellers har generelt folk blitt litt flinkere å bry seg og melde fra, også for andre arter enn katter og hunder, sier Finnesand.

Cardi og Bee venter på sitt nye hjem. (DNNJ)

Vil ha nytt hjelpesenter

Finnesand sier hun håper folk velger å adoptere seg dyr framfor å kjøpe.

May Lis Finnesand (DNNJ)

– Da får de dyr som er helsesjekket og veterinær-behandlet, framfor å støtte oppdrett og avl når det er så mange som allerede er født som trenger hjelp.

Hun påpeker at de ofte ser at folk går lei innen kort tid når de har anskaffet seg dyr.

– Så vi håper at det blir tatt ansvar og at folk husker at dyr både kan leve lenge og koster penger. I disse ferietider trenger dyrene daglig stell og tilsyn, dette er lovpålagt og gjelder også katter og kaniner.

DNNJ jobber med å skaffe seg et nytt hjelpesenter, og håper på bistand fra kommunen etter at dyrevelferdsplanen ble vedtatt i år.

– Av det vi har lest er vi skuffet over valgprogrammene når det kommer til dyrevelferd blant partiene i Stavanger, men håper på støtte da vi bidrar med praktisk dyrevern av mange arter og bruker millioner av kroner bare på veterinærbehandlinger hvert år. Vi gjør en stor og viktig jobb som ikke burde vært basert på frivillighet, sier Finnesand.

Anna Sunniva Roaldsøy Østbø med katten Shabana. (DNNJ)

Katten Totoro som kom inn fra Våland. (DNNJ)

Slik kan du hjelpe

– Vi trenger alltid flere frivillige og fosterhjem, sjåfører og stellevakter på hjelpesenteret, sier Østbø.

Økonomisk er Grasrotandelen en av DNNJs største inntektskilder, og en veldig enkel måte å støtte Dyrebeskyttelsen på.

– Bursdagsinnsamlinger på Facebook, eller å følge oss på sosiale medier er også en fin måte å bidra på om man ikke har mulighet til å bidra med tid eller praktisk hjelp.