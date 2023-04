Venter hamstring: Kan bli tomt for brus og (ute)pils

− Vi fylte opp ekstra i ølkranene før helgen, så vi håper det holder. Men det kommer nok mye folk hit i finværet. Vi klarer oss en stund, men håper selvfølgelig ikke at streiken varer kjempelenge, sier daglig leder Tommy Nærland på Beverly Hills Fun Pub til Rogalands Avis.

− Hvis vi går tomme, får vi bare brygge vårt eget øl, sier Nærland spøkefullt.

Da vi tar turen innom Beverly mandags formiddag, skinner solen fra skyfri himmel og det vrimler av cruisebåtturister i byen. Med dette været vil nok mange stoppe innom uteserveringene langs kaien for å nyte en iskald utepils.

Men Norges to største bryggerier, Ringnes og Hansa Borg, rammes av streiken og stanser all produksjon fra mandag 17. april. Ringnes opplyser til NRK at de stanser all produksjon og utkjøring av varer, samt varsler at ansatte som ikke er tatt ut i streik, blir permittert. Dette kan altså føre til tomme ølkraner i barene, og tomme hyller i butikkene dersom streiken vedvarer.

Tommy Nærland, daglig leder på Beverly Hills Fun Pub, venter full uteservering i dagene framover. Ølkranene på utestedene kan imidlertid gå tomme på grunn av streiken, men han sier at de fortsatt har en del å gå på. (Eilin Lindvoll)

− Jeg har ikke tenkt å hamstre

Utenfor Rema 1000 i Bjergsted i Stavanger møter vi Sjur Lærdal, og han har fått med seg hva streiken dreier seg om, selv om han er pensjonist og ikke rammes så hardt:

− LO skal visst ha takket nei til lønnsøkningstilbudet de har fått. Bryggeriene er blant de som er tatt ut i streik, og flere kan få leveranseproblemer. Det er jo ringt når vi får finvær og folk vil ut på uteservering. Så kranene går nok fort tomme, sier Lærdal til RA.

Pensjonist Sjur Lærdal har fått med seg hva streiken handler om og hvem som rammes. Han har ikke tenkt å hamstre på butikken. (Eilin Lindvoll)

I tillegg til tomme ølhyller på butikkene, kan det gå tomt for diverse chips, snop og brus. Kims, Nidar og Coca-Cola varsler nemlig at flere av deres ansatte blir tatt ut i streik, som resulterer i produksjons- og leveransestopp. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sa før helgen at butikkhyllene kan begynne å bli tomme i løpet av dager, noe som kan bidra til at folk begynner å hamstre blant annet Bamsemums, Smash og Pepsi Max.

− Jeg har ikke tenkt å hamstre. I morgen reiser jeg dessuten til Syden, sier Lærdal utenfor Rema.

[ Disser er tatt ut i streik ]

− Tror folk vil hamstre Pepsi Max

Da RA tar en runde innom matbutikkene i sentrumsområdet av Stavanger mandags formiddag, er det ikke tegn til at hamstringen har begynt. Det er ennå fullt i hyllene, og det er få folk i butikkene og handler.

Det første som møter oss da vi kommer inn på Kiwi på Magasin Blaa, er stabler med chips og Cola i kasseområdet med tilbudsskilt. Inne i butikken er tre ansatte i ferd med å sette nyleverte varer inn i hyllene.

− Vi har ikke merket noe til hamstring ennå, men så har vi heller ikke hatt åpent så lenge. Det vil nok skje utover dagen, det er vi helt sikre på. Jeg tror det vil bli hamstret Pepsi Max, sier Lilly Johanna Aasen til RA.

Almar Veigarsson på Spar ser foreløpig ikke tegn til hamstring. (Eilin Lindvoll)

I Spar-butikken på torget er Almar Veigarsson også i ferd med å fylle på med friskt frukt og grønt.

− Nei, vi har ikke merket noe hamstring ennå. Men de kommer nok til oss når lavpriskjedene går tomme, sier Veigarsson til RA.

[ − Håper inderlig partene blir enige ]

Handler som normalt, foreløpig

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop forteller at de nå jobber med å få oversikt over konsekvensene av streiken.

− Vi har en del varer, både på lager og ute i butikkene, men det er klart at om streiken blir langvarig, vil det på et tidspunkt gå tomt for enkeltprodukter. Erfaringsmessig vet vi at når dette omtales i media, er det noen kunder som velger å hamstre, men oppfordringen til kundene våre må være at å handle som normalt. Da har vi varer en tid framover og alle får, sier Kristiansen til RA.

Han understreker at selv om det kan gå tomt for noen produkter, betyr ikke at det blir tomt i butikkhyllene.

− Coop har med lavpriskjedene Obs og Extra de kjedene med desidert størst utvalg, slik at om du ikke finner favoritten din ett sted, vil det være alternativer i andre av våre butikker, sier Kristiansen.

− Når det er sagt, har det allerede vært noen morgenfugler i butikkene våre for å sikre seg sine favoritter, men vi ser foreløpig ikke noe tegn til storhamstring, slik som under pandemien. Det er det per nå heller ingen grunn til, så handle som normalt, oppfordrer han videre.

Flere ansatte i Coca-Cola er tatt ut i streik, noe som vil påvirke produksjonen og leveransene av produktene deres til butikker og serveringssteder. (Eilin Lindvoll)

Nidar er et annet selskap som har flere streikende ansatte. Det kan medføre manko på, blant annet, Bamsemums og Smash. (Eilin Lindvoll)

− De aller fleste leverer som normalt

Line Aarnes, kategori- og innkjøpsdirektør hos Rema 1000, framholder også at de foreløpig har godt med varer på lager, og at de jobber iherdig for at kundene skal merke minst mulig til konsekvensene av streiken.

− Vi har god dialog med våre leverandører for å sikre tilgjengelighet på varer. Det er i første omgang kun et utvalg av våre leverandører som er tatt ut i streik. Dette gjelder særlig innenfor drikkevarer som vann, brus og øl. Leverandører som ikke er tatt ut i streik vil levere som normalt, både til våre lager og butikker. Det gjelder de aller fleste av våre leverandører, sier Aarnes til RA.

− Foreløpig opplever vi at kundene handler som normalt, og det er fint. Fortsetter det slik, vil det være nok varer i butikkene, legger hun til.

[ Håper solceller på taket vil heve boligverdien ]

[ Byens best bevarte hemmelighet? − Kan få flere til å legge handleturen hit ]