Kan bli storstreik: - Håper inderlig at partene blir enige

Etter at LO brøt lønnsforhandlingene med NHO før påske, står meklingen nå for tur. Dersom partene ikke blir enige med Riksmeklerens hjelp, tas 24.500 arbeidstakere ut i strek søndag.

Hvis streiken trekker ut i tid, kan rundt 185.000 LO-organiserte bli tatt ut.

Mange små og store bedrifter i Rogaland står i fare for å bli tatt ut i streik. Blant dem er Backe Rogaland as, som like før jul kjøpte entreprenørfirmaet Kruse Smith. Begge bedriftene står på LOs streikeliste. Den endelige sammenslåingen av de to selskapene er fullendt i løpet av mai, forventer Hana. Til sammen er de om lag 200 ansatte i Rogaland.

– Vi håper inderlig at partene blir enige, men det er en vanskelig tid med prisstigning og høye renter, sier direktør i Backe Rogaland as, Sjur Hana, til RA.

Backe-direktøren Sjur Hana har gitt de ansatte beskjed om å komme på jobb som normalt mandag morgen.

Foreløpig har de ansatte fått beskjed om å komme på jobb som normalt mandag morgen, forteller Hana.

– Vi har rundt 100 fagorganiserte ansatte som i verste fall kan bli tatt ut i en eventuell streik. Vi forventer at få blir tatt ut i begynnelsen, så er det opp til partene hvordan eskaleringen skjer.

Backe-direktøren opplever at de ansatte er lojale til fagforeningene.

– Min oppfatning er at ingen ikke vil streike, men at ingen heller har lyst. Vi har informert alle og de ansatte vet hva det går i. Det er sjeldent vi gjør dette, så vi må nærmest læres opp igjen.

Kan en potensiell streik forstyrre sammenslåingen?

– Nei, både Kruse Smith og Backe har tariffavtaler vi er fornøyde med, sier Hana.

Kan bli den høyeste lønnsveksten på 15 år

YS har totalt varslet plassoppsigelse for drøyt 16.300 medlemmer, mens LO har gjort det samme for 185.000 av sine. En eventuell streik kommer til å ramme hardt, bredt og over hele landet, varslet de to hovedorganisasjonene da de kom med sine første streikeuttak tirsdag, i følge NTB.

– Norske arbeidstakere har tatt ansvar gjennom flere utfordrende år for norsk arbeidsliv, med pandemi og høy prisvekst. Nå ser vi at mange bedrifter går veldig godt og overskuddene er høye. Vårt mål er å utjevne forskjeller mellom folk og sikre at norske arbeidstakere får sin del av verdiskapningen, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

En eventuell konflikt iverksettes senest klokka 6 søndag morgen – hvis da ikke partene velger å fortsette meklingen på overtid. De senere årene har det vært regelen, snarere enn unntaket, at meglinger fortsetter i timevis etter at fristen er utløpt.

Vil ha minst 5 prosent lønnsøkning

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, det vil si at det kun forhandles om lønn. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør etter krigen. I motsetning til i hovedoppgjør hvor man forhandler om både lønn og om regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.

De siste sju årene har den samlede reallønnsveksten vært på 0,5 prosent. Ikke siden 1980-tallet har nordmenn hatt en like svak lønnsutvikling, skriver NTB.

Men årets oppgjør skjer i en spesiell tid: Prisveksten har vært rekordhøy, og lønningene har ikke klart å holde tritt. Fra 2015 til 2023 har reallønnen samlet sett bare økt med 0,4 prosent, ifølge SSB.

For å sikre reallønnsvekst må lønnen øke mer enn prisveksten. Et ekspertutvalg (TBU) har anslått at prisveksten i 2023 vil ende på 4,9 prosent. Lønningene må dermed øke med 5 prosent eller mer, for at ikke kjøpekraften skal svekkes, skriver NRK.

Noen næringer sliter mer

Det er de bedriftene som har svakest lønnsevne – altså der hvor lønn til ansatte utgjør en uvanlig stor andel av kostnadene – som må bli toneangivende for hvor romslig oppgjøret blir, ifølge NHOs representantskap.

Blant «næringene som sliter» er reiseliv, service og handel, bygg og anlegg, samt mat og drikke – store næringer som er viktig for NHO, understreker NHO-sjef Ole Erik Almlid overfor NTB.

– Det kommer nok til å bli veldig krevende i år, fordi det er så ulike forutsetninger hos våre medlemsbedrifter. Noen klarer seg bra, mens andre melder om svært usikre framtidsutsikter. Representantskapet er veldig tydelig på at vi må være solidarisk med dem som har det vanskeligst i årets lønnsoppgjør, sa Almlid til NTB da representantskapet vedtok tariffpolitisk standpunkt i mars.

Disse bedriftene tar ut flest ut i Rogaland

Kruse Smith, Stavanger.

NORCE avd. Stavanger.

Laerdal Medical AS, Stavanger.

Aker Solutions, Stavanger og Egersund.

Backe Rogaland AS, Stavanger.

CBRE Corporate Outsourcing AS, Stavanger.

Toma Eiendomsdrift, AS Avd Stavanger, Sola.

Compass Group Norge AS, Tananger.

ISS Facility Services AS, Stavanger.

Recover, Sandnes.

