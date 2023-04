Oversikt over storstreiken: Disse bedriftene streiker på Nord-Jæren

LO og NHO skal bli enige om lønnen til 185.000 ansatte i NHO-organiserte bedrifter. Men nå er det streik i hele landet. Det er første gang i moderne tid at det blir streik i et mellomoppgjør.

Streiken rammer bredt. Snacksprodusenter stanser produksjonen, det gjør også bryggerier som Ringnes og Hansa Borg. Ferjestrekninger blir innstilt og tunge industribedrifter blir også rammet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa søndag at det var beklagelig at landet blir kastet ut i storstreik, men at det skyldes at NHO ikke kom dem nok i møte. NHO-sjef Ole Erik Almlid sa på sin side at det lå en skisse på bordet som ville ha gitt LO-medlemmer økt kjøpekraft.

Etter mekling 17 timer på overtid ble det brudd i meklingen mellom LO og NHO søndag.

Fra klokken 06.00 mandag er rundt 23.000 LO-medlemmer i privat sektor i streik.

LO varsler at ytterligere 16.561medlemmer vil tas ut i streik fra fredag. Dermed vil 38.000 LO-medlemmer være tatt ut i streik fra fredag, dersom det ikke blir enighet.

LO varsler at de er villige til å streike lenge.

LO: - Smuler til arbeidstakere

– Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– De ansatte skal ha sin andel av verdiskapingen. Vi er klare for å streike så lenge det kreves, sier Følsvik.

LOs hovedkrav har vært å sikre økt kjøpekraft, motvirke lavlønn og prioritere likelønn. Når kravet om økt kjøpekraft ifølge LO ikke ble innfridd, endte det med konflikt.

– Jeg vil understreke at det er hele LO som nå er i konflikt med NHO, sa en alvorspreget LO-leder på en pressekonferanse søndag kveld.

Følsvik understreket det historiske suset over avgjørelsen.

– Dette er den første konflikten i et mellomoppgjør siden krigen og den første LO-streiken på 23 år. Selvfølgelig er det ikke en situasjon vi har ønsket oss. Det er alvorlig for de som går ut i streik og som heller ville gått på jobb, sier hun.

– To år på rad har flertallet av arbeidstakerne opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten, og det siste året har arbeidstakernes andel av verdiskapningen falt. Dette er en utvikling som må snus, sier hun.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier arbeidsgiversiden har strukket seg svært langt for å unngå konflikt med LO i mellomoppgjøret.

– Det er med beklagelse vi registrerer at vi har kommet i konflikt. Vi strakk oss veldig langt, og gjorde alt vi kunne, sier Almlid.

Fakta om streiken:

Fra mandag morgen klokken 6 går 22 947 LO-medlemmer ut i streik.

Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 16 561 medlemmer. Dermed vil 38 000 LO-medlemmer være i streik fra fredag.

I tillegg streiker 1.441 YS-medlemmer og fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt. Da vil i alt 1900 YS-organiserte være i streik.

LO har blant annet tatt ut 2500 elektrikere, 1600 ansatte i næringsmiddelindustrien og 3000 Industri Energi-medlemmer.

Flere ferjesamband over hele landet rammes av streiken og mange ferjer blir tatt helt ut av drift.

Flere bryggerier og matprodusenter har varslet full stans i produksjonen.

Ikea stenger ett av sine varehus i Oslo, mens Felleskjøpet har reduserte åpningstider i flere butikker som følge av streiken.

Industribedrifter rammes hardt. Blant annet streiker rundt 1.000 ansatte i Aibel og 2.703 ansatte i Aker Solutions. Hydro Aluminium på Karmøy og i Årdal rammes også, og må gradvis trappe ned produksjonen.

6500 streiker i Rogaland

Det er altså rundt 23.000 LO-medlemmer og 1500 YS-medlemmer som er tatt ut i streik. 6500 av disse er i Rogaland, melder Aftenbladet.

Disse streiker i Stavanger (LO):

Bedrift Antall streikende Forbund Laerdal Medical AS 198 Forbundet for Ledelse og Teknikk Laerdal Medical AS 197 Industri Energi Aker Solutions AS, avd MMO Stavange 68 Handel og Kontor i Norge Bravida Norge AS Avd Stavange 60 EL og IT Forbundet Rentokil Initial Norge AS 390 Norsk Arbeidsmandsforbund Adecco Solutions AS, Avd. Bygg og Industri Stavanger 331 Fellesforbundet Aker Solutions AS Avd Jåttåvågveien Stavanger 60 EL og IT Forbundet Aker Solutions AS, avd Stavanger 83 Fellesforbundet NORCE avd Stavanger 466 Norsk Tjenestemannslag Skanska Norge AS, Avd. Bygg Nord Vest Region Rogaland 331 Fellesforbunde Kaefer Energy AS, Avd Stavanger 83 Fellesforbundet Iss Facility Services AS, Eiendomsdivisjonen Stavange 390 Norsk Arbeidsmandsforbund Kaefer Energy AS, Avd Stavanger 198 Forbundet for Ledelse og Teknikk Anticimex As, Avd Stavanger 390 Norsk Arbeidsmandsforbund Ringnes Supply Company, avd. Forus 148 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Apply AS avd. Stavanger 60 EL og IT Forbundet Blu Electro A 60 EL og IT Forbundet CAERA AS 60 EL og IT Forbundet Backe Rogaland AS 331 Fellesforbundet Bilfinger Nordics AS Avd Stavange 83 Fellesforbundet Caera AS 83 Fellesforbundet Møller Bil Sør-Rogaland AS 91 Fellesforbundet Coca-Cola Europacific Partners Norge AS Region Sør 148 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund CBRE Corporate Outsourcing AS,avd Stavanger 390 Norsk Arbeidsmandsforbund Kruse Smith Entreprenør AS, Forus/Anlegg 331 Fellesforbundet Kruse Smith Entreprenør AS, Forus/Anlegg 198 Forbundet for Ledelse og Teknikk Apply AS avd. Stavange 198 Forbundet for Ledelse og Teknikk Bravida Norge AS Avd Stavange 198 Forbundet for Ledelse og Teknikk Kruse Smith Entreprenør AS, Forus/Anlegg 201 Forbundet for Ledelse og Teknikk Rosenberg Worley A 83 Fellesforbundet Rosenberg Worley A 198 Forbundet for Ledelse og Teknikk Blu Offshore AS 83 Fellesforbundet Gmc Power & Automation AS 60 EL og IT Forbundet

Disse streiker i Sola (LO):

Bedrift Antall streikende Forbund Ikm Elektro 60 EL og IT Forbundet Toma Eiendomsdrift, AS Avd Stavange 68 Handel og Kontor i Norge Compass Group Norge AS, avd 5085 Schlumberger 390 Norsk Arbeidsmandsforbund Bring Cargo AS, avd Stavanger 68 Handel og Kontor i Norge

Disse streiker i Sandnes (LO):

Bedrift Antall Forbund Velde Asfalt AS , Avd Sandnes 6 Norsk Arbeidsmandsforbund Caverion Norge AS Avd Rogaland 60 EL og IT Forbundet Euroressurs AS 60 EL og IT Forbundet Aibel AS, Hovedkonto 83 Fellesforbundet EuroRessurs AS 83 Fellesforbundet Aibel AS, Hovedkontor 198 Forbundet for Ledelse og Teknikk Caverion Norge AS Avd Rogaland 198 Forbundet for Ledelse og Teknikk Recover, Stavange 390 Norsk Arbeidsmandsforbund Polygon As, Avd Sandnes 390 Norsk Arbeidsmandsforbund Møller Bil Sør-Rogaland AS Avd. Verksted/Kontor Sandnes 91 Fellesforbundet Belfor Norway AS, Avd Rogaland





Disse streiker i Randaberg (LO):