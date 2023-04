Stor motormesse: − Vil vise mangfold, skape dialog og rekruttere

For fjerde gang er det duket for bil- og motormesse i Stavanger Forum. De 100 utstillerne står fordelt på 15.000 kvadratmeter, og på messen kan du møte alt fra lokale bilforhandlere, ladeselskap og utdanningsinstitusjoner. I løpet av helgen er det ventet om lag 12.000 besøkende.

− Målet vårt er å skape et univers med alt som har med motor og kjøretøy å gjøre, både gammelt og nytt. Vil også jobbe med rekruttering til yrkesutdanning og få fram viktighet av fagbrev. I år har vi satt av 600 kvadratmeter til konkurransearena for bilfaglærlinger. Der skal vi kåre fylkets beste lærling, som senere skal representere Rogaland i NM, sier Bjarne Sunde, medarrangør av Autopia Expo, til Rogalands Avis.

Bjarne Sunde er medarrangør av Autopia Expo 2023 i Stavanger. (Eilin Lindvoll)

Fylkets beste lærling skal til NM

Inne i konkurransehallen møter RA en «gammel kjenning», nemlig Gudmund Hodne Haugen som er kontaktlærer og fagkoordinator på Gand videregående skole i Sandnes. Tidligere i vår besøkte vi skolen i anledning at bilfagelevene der fikk en hybridbil fra Volvo verdt over én million til undervisningen.

− Dette er bilen vi fikk, som nå er én av oppgavene lærlingene skal få bryne seg på. Den lader ikke, så nå skal lærlingen finne ut hva som er problemet som en oppgave, sier Haugen til RA. Han legger til at den nye bilen de fikk har hjulpet godt i opplæringen knyttet til elektrisitet i bilene.

Gudmund Hodne Haugen, lærer ved Gand videregående skole, og lærling Teo Gjedrem i hallen hvor fylkets beste bilfag-lærling skal kåres. (Eilin Lindvoll)

Teo Gjedrem er lærlingen som skal prøve å finne ut hva som er grunnen til at hybriden ikke vil lade:

− Jeg synes det er en kjekk oppgave. Jeg tenker ikke så mye på at det er konkurranse, men mest på læringen, sier Gjedrem til RA.

Har du alltid vært interessert i bil?

− Nei. Interessen kom først da jeg begynte på videregående. Nå synes jeg det er kjempespennende, svarer han.

Motorsykler og firhjulinger har også fått plass på messegulvet under Autopia Expo, som først og fremst er en motormesse. (Eilin Lindvoll)

Dyrere å eie bil: − Vil vise mangfold

På ett år har det blitt rundt 12 prosent dyrere å eie bil i Norge, ifølge nye beregninger fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Aldri før har kostnadene ved å eie ny bil økt mer fra ett år til et annet.

− Avhengig av hvor dyr bil og hvor langt du kjører, kommer bilkostnadene fort opp i 10.000 kroner i måneden. Kostnadene er mye høyere enn du tror og mye høyere enn du har lyst til å vite om, sa direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV nylig til P4.

Han peker på at det er de skjulte kostnadene, som verditaper du ikke merker før du eventuelt skal bytte ut bilen, samt renten på billånet som drar opp kostnadene mye. I tillegg kommer kostnaden til drivstoff, forsikring, reparasjoner, dekk og bompenger. Også elbiler er dyrere å eie, men de er fortsatt billigere å ha enn både bensin- og dieselbiler.

Hva tenker dere om dette som arrangør av bilmesse? Er det kun pengesterke menn i 40-årskrise som sikler på sportsbil dere prøver å nå?

− Årets messe har utstilt både raske og kostbare biler, men også familiebiler. I tillegg har vi fire avdukninger av biler som vises for første gang i Norge. Elsykler har vi også utstilt på messegulvet. Vi vil vise mangfold og «severdigheter», svarer medarrangør Sunde.

Raske biler utstilt på Autopia Expo 2023 i Stavanger. (Eilin Lindvoll)

Utfordrende å elektrifisere firmabilparken

Sunde forteller videre at noe av det som er nytt på årets motormesse er næringslivssatsingen deres, som inkluderer flere firma- og varebiler.

− Målet vårt er å få bedriftene og leverandørene til å snakke sammen. Regionen vår har ansvar for å få på plass god infrastruktur og gode løsninger for elektriske firmabiler. Derfor er det viktig at firmaene er her og forteller om erfaringene sine, sier han.

Frits Kverneland er bærekraftsleder i Norengros Kjosvik, som har om lag 200 ansatte fra Egersund til Haugesund. De vil elektrifisere firmabilparken sin, noe de var tidlig ute med.

− Idealtanken vår er å bli mer miljøvennlige og at dette skal bidra til at vi vinner flere anbudsrunder, sier Kverneland fra scenen på et frokostarrangement på messen.

− Litt over halvparten av bilene våre er elektriske. Innenfor Stavanger er det lett å kjøre elektrisk, men når vi beveger oss ut i distriktet, blir det verre. Målet vårt er å ha 80 prosent elektriske biler og resten med diesel på tanken. Det er jo krise om vi ikke får levert ut bandasjer og medisiner grunnet strømbrudd, fortsetter han.

Elektriske firmabiler er noe årets motormesse i Stavanger vil rette søkelyset mot. (Eilin Lindvoll)

Ifølge Kverneland er det vanskelig å regne på om det lønner seg med elektriske firmabiler. Det handler ikke bare om kroner og øre, men også PR og merkevare, og det at kunder velger dem fordi de kjører elektrisk.

Kåre Ravndal, konsernsjef i Tequa-gruppen, forteller at 75 av 440 av firmabilene deres er elektrisk

− Bilparken er vår tredje største utgift, og vi er selvsagt opptatt av å gjøre den så økonomisk som mulig. Per i dag må de elektriske firmabilene lades hjemme hos ansatte om natten, og det byr på utfordringer, både med tanke på uforutsigbar strømpris, refusjonsordninger og mangel på parkeringsplasser, sier Ravndal.

− Rekkevidden på elbiler er også for kort, mener vi. Alt i alt er elektrifisering av firmabilparken per nå så komplisert at elbil ikke kan konkurrere med dieselbiler. Når jeg bestiller nye biler, velger jeg derfor som regel diesel. Jeg håper på bedre løsninger for pris og forutsigbarhet, samt lengre rekkevidde og raskere lading framover, legger han til.

Det er biler for enhver smak utstilt på messen som finnes sted i Stavanger forum fra 14. til 16. april 2023. (Eilin Lindvoll)

Klart for Autopia 2024

Datoen for neste års motormesse er allerede satt. Den arrangeres fra 5. til 7. april 2024, som er første helgen etter påske, samme som i år.

− Vi satser på å få med enda flere utstillere, og målet er å få 15.000 besøkende. Vi er i dialog med folk innen motorsport, nybil og yrkesfag for å fortsette samarbeidet med dem også under neste års messe. I tillegg ønsker vi å få NM-finalen i lærlingmesterskapet til Stavanger, sier Sunde, og fortsetter:

− Videre vil vi fortsette å engasjere barnefamilier, for det er viktig at vi får med alle, ikke bare ihuga bilentusiaster.

