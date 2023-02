Får millionbil til undervisning: − Har mast i fem år

− Boblen der er fra «nitten pil og bue», Saaben er vel fra 1990. De fleste bilene som står her er nok ikke mye eldre enn 2010, sier Erlend (17) til Rogalands Avis.

Han og jevngamle Filip går begge andre året på kjøretøylinjen på Gand videregående skole i Sandnes. Etter vinterferien skal de i utplassering. Erlend skal til Bertel O. Steen, og Filip skal til Møller Bil.

− Motorene er ganske forskjellige på nye og gamle biler. Det er lettere å komme til motoren på de gamle bilene, mens på de nye må du nesten bruke skojern for å komme til, sier Erlend.

− Bremseopphenget og understellet er imidlertid ganske likt på nye og gamle biler. Og så er det mindre rust på nye biler, så skruene er lettere å løse, legger Filip til.

Erlend (til venstre) og Filip gleder seg til å få skru på en nyere bil, noe de får når 2017-hybridbilen fra Volvo ankommer skolen. (Eilin Lindvoll)

Håper millionbil kan rekruttere flere til faget

Fredag 24. februar kommer det et nytt tilskudd til verkstedet på Gand. Da får nemlig elevene en fullspekket Volvo XC90 plug-in hybrid til bruk i opplæringen. Den store SUV-en er en 2017-modell og hadde en utsalgspris på over én million kroner da den var ny.

Gand videregående skole får rett og slett denne millionbilen fra bilforhandleren Kverneland Bil som samarbeider med Volvo Car Norway. I tillegg får lærerne på skolen kurs hos Volvo-forhandleren og et tilpasset undervisningsopplegg til yrkesfaglinjen.

– Bilbransjen i regionen skriker etter folk, og de som går her er sikret jobb når de er ferdig utdannet. Likevel er det få søkere til bilfag. Jeg tror det er fordi mange lar seg lokke av oljebransjen, med sitt aggressive rekrutteringsarbeid og høye lønninger, sier Gudmund Hodne Haugen, kontaktlærer og fagkoordinator på Gand.

Til RA forteller Haugen at han er kjempefornøyd med å få en såpass ny og moderne bil til undervisningen:

– Jeg har mast om dette i fem-seks år. Teknologien knyttet til elektrisk drift har utvikler seg veldig mye, og vi har ikke hatt biler med denne teknologien før. Vi har kun hatt undervisning med enkeltdeler vi har fått, sier han.

− Spennende

17-åringene Erlend og Filip synes også det er stas å få en nesten ny bil de kan bli kjent med før de skal ut i yrkeslivet:

− Denne bilen er ganske moderne sammenlignet med de vi har fra før. Hybrid er spennende. Vi har hatt mye om forbrenningsmotor og elmotor i undervisningen, men ikke så mye om hybrid ennå, så det er kjempebra vi får et eksemplar nå, sier Filip.

− Jeg er litt usikker på hva vi skal gjøre med den nye bilen, men jeg gleder meg. Vi skal vel kanskje se litt på hvordan elektronikken fungerer, funderer Erlend.

Filip (bakerst) og Erlend liker å gå bilfag på Gand videregående skole. Der får de skru på biler hver dag. (Gudmund Hodne Haugen)

Lærer Haugen understreker at de nok ikke skal begynne å skru og demontere bilen med det første, men heller bruke den i teknologilære.

− Videre er det slik at opplæring i håndtering av høyvoltsbatterier krever trygge rammer, noe vi kan gjøre med nyere biler i skole-verkstedet. Feilsøking er også noe nye biler kan lære elevene, sier Haugen.

Gudmund Hodne Haugen er kontaktlærer og fagkoordinator på Gand videregående skole i Sandnes. (Eilin Lindvoll)

− Et «kinderegg» av en bil

Kurt Knutsen, servicemarkedssjef hos Volvo Kverneland Bil, framholder at det er veldig viktig for dem å bidra til yrkesskolene, slik at de har de beste verktøyene og den mest moderne teknologien for å utdanne elevene.

− Denne bilen er som et «kinderegg» med både elmotor og den mest moderne bensinmotoren, samt støttesystemer. Vi ønsker jo også at elever skal oppdage at Volvo er et topp bilmerke å jobbe med, sier Knutsen til RA. Han forteller at Volvo rekrutterer mange lærlinger hvert år, og at de vil få fram at bilfag er en sikker utdannelse.

− Når de har blitt mekanikere, er de svært allsidige og populære i mange yrkesgrupper, så dette er et trygt valg for framtiden, sier han.

− Godt eksempel på å gjøre det lille ekstra

Volvos XC90-undervisningspakke går til 30 læresteder i hele Norge. Dette er en pakke i regi av Volvo Car Norway og selskapets forhandlernettverk, og alle lærestedene som går til innkjøp av pakken (merk at Gand vgs. får pakken gratis via Kverneland Bil), får 2017-modellen av en Volvo XC90 plug-in hybrid, samt sikkerhetsutstyr for høyvolt, VIDA-lisens, og kurs- og opplæringsmateriale både for elever og lærere.

– Det er viktig at morgendagens mekanikere er oppdatert på teknologien i moderne biler. Mange læresteder skrur dessverre fortsatt på gamle biler fra 90-tallet, og det ønsker vi å gjøre noe med. Samtidig trenger lærestedene å tilby moderne og gode biler til elevene for å gjøre studievalget mer attraktivt, sier Oddbjørn Labråten, prosjektleder i Volvo Car Norway.

Tone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland, synes det er utrolig bra at bedrifter engasjerer seg i utdanning av morgendagens arbeidstakere.

− Jo nærmere utdanningen er til det «ekte» arbeidslivet, desto bedre og mer motiverende er det for elevene. Elevene er heldige som nå får skru på en så moderne bil, sier Grindland til RA, og fortsetter:

− Bedriftene i Rogaland er generelt flinke til å ta ansvar for utdanning og lærlinger. Ingen er bedre til å ta imot lærlinger enn bedriftene i Rogaland. Det skal vi være skikkelig stolte av. Det Kverneland Bil gjør her er et godt eksempel på bedrifter som tar det lille ekstra ansvaret, og som bidrar til at vi får de fagfolkene vi trenger.

Korona Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland. (Kathinka Skott Hansen)

Elbil tar mer plass pensum

Når det gjelder ren elbil, derimot, har Gand videregående kun ett eksemplar av dette.

− Elbil har kommet stadig mer inn i pensum de senere årene. Elevene lærer det grunnleggende på skolen, mens de får gå mer i dybden under utplassering, sier lærer Haugen.

Elever på kjøretøylinjen ved Gand videregående skole i verkstedet der de får undervisning. Lærer Gudmund Hodne Haugen til venstre. (Eilin Lindvoll)

Elevene Erlend og Filip bekrefter at de har hatt mye om elmotor og ladere på skolen:

− Vi lærer, blant annet, hvordan vi tar service på elbil. Det er likevel mange navn å holde styr på, som likestrøm, vekselstrøm og så videre, og det er lett å blande begrepene, sier Erlend.

− Når vi skal på utplassering, kommer vi nok til å lære mer om elbil. Men vi får opplæring på skolen i hvordan vi skal jobbe med batteri på trygg måte, sier Filip.

Og hva sier læreren: Har du noen flere ønsker om type biler og midler skolen kan få i framtiden som ville gjort utdanningen enda bedre og mer attraktiv?

− Med hybriden ligger vi godt an. Jeg synes vi er godt utstyrt her nå. Aircondition har kommet mer inn i læreplanen, og det kunne jeg tenke meg mer undervisningsutstyr til. Så, vi er ikke helt i mål, men ikke langt unna, svarer Haugen til slutt.

