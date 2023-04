Easee om veien videre: - Vi vurderer det ikke engang

– Hvor Easee er om seks måneder? Ja, vi er vel i Stavanger. Flyttingen er gjennomført og alt er greit, er svaret RA får på Easee sitt hovedkontor i Grenseveien 19 på Forus.

Så sikre er Easee på at salgsforbudet, at det blir noe av den planlagte flyttingen fra Grenseveien 19 på Sandnes-siden av Forus til Vassbotn 23 på Stavanger-siden av Forus. Flytteplanene ble lagt på is da laderen deres plutselig fikk salgsforbud i Sverige.

Situasjonen i Easee er alvorlig. 138 personer er permitterte. Selskapet er på jakt etter investorer. De holder seg flytende, men hvor lenge? Faren for konkurs henger over det unge selskapet, som etter oppstarten i 2018 har gått fra tre til cirka 500 ansatte.

En kort oppsummering:

Elsäkerhetsverket har påpekt en rekke feil i elbilladerne Easee Home, Easee Charge og Easee Ready. Dialogen med ESV har vart cirka ett år – og selskapet hadde til februar til å svare. Noe Easee også gjorde.

Den svenske elmyndigheten mener at produktet ikke oppfyller enkelte sikkerhetskrav for ladestasjoner. Produktet har ikke en fysisk jordfeilbryter, og oppfyller ikke kravet til likestrømsvern til tross for at Easee deklarerer at produktet har dette, mener det svenske tilsynsorganet.

15. mars 2023 ble det salgsforbud i Sverige. Ettersendingen av dokumentasjon fra Easee var ikke godt nok for Elsäkerhetsverket.

Easee har anket salgsforbudet i Sverige. Anken er ikke ferdigbehandlet. Når den er det, er uvisst.

Norske Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Norge) skal gjøre sine egne undersøkelser, selv om de har uttalt at et salgsforbud i et EØS-land som regel føre til salgsforbud i alle EØS-land.

Regelverket i Sverige er det samme som i Norge og EU. Det betyr at et salgsforbud i ett land, kan bety salgsforbud i alle land som er en del av EØS-avtalen.

– Vi vet ikke når ankesaken er ferdigbehandlet i Sverige. Vi vet heller ikke når Nkom kommer med sin konklusjon, men vi sitter ikke stille og venter. Vi jobber med flere løsninger i parallell, sier Tommy Ellingsen, kreativ leder i Easee.

Easee har anket salgsforbudet i Sverige. Når ankesaken er ferdig er usikkert. (Easee)

Klar tale: – Forandrer ingenting i laderen

Det er banale ting det er snakk om. — Knut Arve Johnsen, VP hardware i Easee

Elsäkerhetsverket sitt vedtaket sier at feilene som er avdekket må utbedres før salget kan fortsette. Easee har ingen planer om å endre på laderen. Det er Knut Arve Johnsen, som er vice president for hardware i Easee, helt klar på.

– Vi endrer ikke laderen. Vi vurderer det ikke engang. Det er nærmest en umulig oppgave. Det er bakvendt. Laderen er slik den skal være. Det er en god lader. Det vi kunne gjort annerledes er å ha dokumentert bedre, sier Johnsen til RA.

For det er her saken står. Easee endrer ikke, men vil dokumentere bedre. Få en bedre dialog. Forhåpentligvis blir dokumentasjonen godkjent av Elsäkerhetsverket, og Easee fortsatt kan selge ladere i Sverige. Over 100.000 ladere er allerede solgt.

– Det paraokse er at vi har vunnet «best i test»-kåringer åtte-ni ganger i Sverige, blant annet i M3 og Aftonbladet. To ganger mens det sto på som mest, etter at saken kom opp, sier Kenneth Bjerga, PR-sjef i Norden.

– Det er banale ting det er snakk om, legger Johnsen til og forklarer:

– Vi skal ha respekt for regelverket. Innovasjon presser standardene. Det ene må komme før det andre, men det vi gjør må dokumenteres riktig. Løsningen vi har gått fort er bevisst fra vår side, men vi har undervurdert dokumenteringen når man går utenfor standardene i regelverket. Man må dokumentere riktig når man «ikke følger oppskriften». Her har vi i Easee helt klart et forbedringspotensial. Vi må bygge opp en ryddigere måte dokumentere, slik at det ikke er rom for misforståelser, sier Johnsen.

138 permitterte: Tappes for kompetanse

I midten av mars permitterte Easee 138 medarbeidere i fem måneder. Foreløpig er det ikke snakk om å permittere flere.

– Det var et omfattende arbeid å velge ut hvem som måtte permitteres. Det ble satt noen kriterier. En vanskelig prosess. Tøft for alle, enten man har barn og familie, boliglån, eller ikke. Det handler om hva som var nødvendig å gjøre. De permitterte er fra alle typer avdelinger, sier Ellingsen.

Siden oppstarten har Easee slitt med å få tak i kvalifisert arbeidskraft med den rette kompetansen.

– Noen stillinger er lettere å fylle, økonomi, marked, kommunikasjon. Innen IT, og spesielt systemutviklere, må vi ofte gå en ekstra mil for å finne det vi trenger, Easee-rekrutterer Mauran Tammaoui til RA i 2021 da Easee skulle ansatte hundre personer det året.

Bjerga og Ellingsen erkjenner at arbeidskraften Easee har opparbeidet gjennom årene kan å tapt. Fem måneder permisjon er lenge. Mange vil trolig kikke etter ny jobb.

– Det kan hende det kan bli en utfordring, men vi hadde ikke noe annet valg. Vi måtte redusere. Vi ville absolutt ha beholdt dem og husk at de er permittert, ikke oppsagt. Vi ønsker dem absolutt tilbake. Så har vi også forståelse for at folk må gjøre det som er riktig for dem, sier Ellingsen.

Salgsforbud i flere land?

Easee har et avslappet forhold til faren for salgsforbud i Norge eller andre land.

– De andre landene i EU har 90 dager til å ta stilling til om de vil følge Sverige, eller gjøre egne undersøkelser. Det kan hende noen velger å følge Sverige. Hvert land velger selv, sier Ellingsen.

– Ingen andre land har hintet om salgsforbud, men vi har vært i kontakt med noen lands myndigheter og sagt vi kan sende dem dokumentasjonspakken vi nå har opparbeidet oss, legger han til.

Easee håper at flest mulig undersøker Easee-laderne. Johnsen forteller at de ønsker flere tredjepartsvurderinger. En er allerede gjort. Den tyske bilforeningen ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), som er Tysklands svar på norske NAF, konkluderer med at laderen er trygg i sin test.

– Det er flott at andre undersøker. Vi håper at så mange som mulig gjør det. Jeg tror det vil styrke vår troverdighet og at flere ser at laderen vår er trygg, sier Johnsen.

– Støttende kunder

Flere aktører har satt salget av Easee-laderne på vent etter det svenske salgsforbudet. Easee-ledelsen forstår det kan gjøre kundene usikre.

– Vi selger fortsatt ladere. Utrolig få kunder tar kontakt og spør oss. I stedet har vi mange som støter oss. Det ser vi i kommentarfeltene og undersøkelser. Mange liker produktet vårt. Jeg tror folk forstår at dette kun handler om dokumentasjon, sier Knut Arve Johnsen.

Nkom kan ha konklusjon i august

Avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure, forklarer hva Nkom gjør framover, og når de kommer med en egen konklusjon på Easee-laderne:

– Det er to ting som skjer i parallell her. Vi gjennomgår dokumentasjonen som foreligger fra Elsäkerhetsverket og eventuell annen dokumentasjon som er relevant for saken, omgående. Det er omfattende saksdokumenter, og det vil ta noe tid å gå gjennom alt, men vi håper å kunne ha gjort oss opp en vurdering i løpet av mai. Det kan imidlertid ta noe lengre tid avhengig av hva vi avdekker i vår gjennomgang. Vi forstår at det er ønskelig at vår gjennomgang skal gå raskt, men vi kan aldri la det gå på bekostning av etterrettelighet og kvalitet.

Nkom har samtidig startet arbeidet med å teste 5–6 ladebokser i Norge.

– Dette arbeidet vi forventer å ha testresultater klare på i august, sier Velure.

John-Eivind Velure, avdelingsdirektør i Nkom. (Nkom)

Dette kan skje med Easee i Europa

Avdelingsdirektøren forteller at det i utgangspunktet er slik at et vedtak i et EU/EØS-land må føles opp av alle medlemsland. Når det er fattet et vedtak i et land så opprettes det som kalles for en «Safe Guard» prosess i EU.

Det innebærer at de enkelte medlemslandene kan gjøre sine egne vurderinger og melde utfallet av disse til Europakommisjonen innen 90 dager.

– Dersom et eller flere land protesterer på den svenske avgjørelsen skal EU-kommisjonen gå i dialog med medlemsstatene og aktøren som har fått vedtaket rettet mot seg, og evaluere tiltaket fra svenske myndigheter. Med bakgrunn i resultatene av denne evalueringen skal Kommisjonen bestemme om vedtaket fra svenske myndigheter er berettiget eller ikke, sier Velure og legger til:

– Hvis Kommisjonen kommer til at vedtaket fra svenske myndigheter er berettiget, vil de andre medlemslandene få en plikt på seg til å følge dette opp i sine nasjonale markeder. Kommer Kommisjonen til at vedtaket ikke er berettiget, vil svenske myndigheter måtte trekke tilbake sitt vedtak.