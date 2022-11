Usikkerhet demper bilsalget: – Ikke aktuelt med bensin- eller dieselbil

– Jeg synes jo Buzz-en er veldig stilig, men den blir nok litt dyr for oss. Vi må ha ny bil, og da er det en elbil med god plass vi er på utkikk etter. Det er uaktuelt med bensin- eller dieselbil, både med tanke på drivstoffprisene og bompenger, sier Lise Beth Bjørnø (28) til Rogalands Avis.

Torsdag 17. november var det norgeslansering av den nye, elektriske ID Buzz hos Møller Bil i Stavanger, og mange potensielle kunder møtte opp for å se en ny versjon av den nostalgiske «hippie-bussen».

– Nylig måtte vi «knokse» dieselbilen vår, og vi kom hit for å vurdere om ID Buzz kunne være noe for oss. Vi vurderer også bruktbil, men da er gjerne god nok rekkevidde og plass utfordrende å finne, fortsetter Bjørnø.

Lise Beth Bjørnø er i tenkeboksen når det gjelder kjøp av ny eller brukt elbil. (Eilin Lindvoll)

Får bilen på nyåret

RA møter også Nicolai Berg (34) med datteren Leonore (2 ½) på armen. Lille Leonore er svært begeistret for den gule, elektriske folkevognsbussen.

– Vi har faktisk allerede bestilt ID Buzz, men i hvit farge. Bilen ble bestilt i sommer, og vi regner med å få den levert på nyåret. Vi har allerede Leonore og nå har vi nettopp fått tvillinger også, så vi trenger bil med god plass, sier pappa Berg til RA.

– Tidligere har vi hatt både bensin- og dieselbil. Nå er vi spente på å prøve elbil for første gang. Jeg er imidlertid ikke redd for strømprisene og lading, det blir nok uansett billigere enn drivstoff, sier han videre.

Nicolai Berg og datteren Leonore gleder seg til å få flunkende ny elbil. (Eilin Lindvoll)

– Meget bra forhåndssalg

Daglig leder Jan Olav Fikstvedt hos Møller Bil Stavanger kan fortelle at hittil har de forhåndssolgt omtrent 500 ID Buzz-er.

– Dette er et meget bra forhåndssalg, og årsaken er nok at denne elektriske folkevognsbussen kommer i to utgaver, både som varebil og personbil. Dermed treffer den både privat- og næringslivskunder, sier Fikstvedt til RA.

Jan Olav Fikstvedt hos Møller Bil er fornøyd med bilsalget og interessen blant kundene. (Eilin Lindvoll)

– Noen avventer bilkjøp

I forslaget til statsbudsjett for 2023 framholder regjeringen at de vil innføre moms på kjøpsbeløp over 500.000 kroner for elbiler, samt innføre en ny vektkomponent som skal gjelde alle personbiler. Videre vil regjeringen stramme inn i engangsavgiften for hybrid- og fossilbiler, med mål om at alle nye personbiler skal være utslippsfrie innen 2025.

Hvordan påvirker dette, sammen med prisveksten ellers i samfunnet, bilsalget?

– Det er alltid spennende mot slutten av året i bilbransjen, men kanskje spesielt spennende i år. Vi har lenge visst at det vil komme moms på elbiler etter hvert, og det antas at momsen blir på kjøpesum over en halv million i overgangen til 2023. Derfor har vi skrudd ned prisen tilsvarende momsen på grunnprisen på Mustang Mach-E over 500.000 kroner, dersom bilen blir levert på nyåret. Dette er en løsning vi er veldig fornøyde med, svarer Petter Klemsdal, salgssjef for Ford ved Kverneland Bil i Stavanger, overfor RA.

– Vi har elbiler på lager med levering i år, men likevel ønsker mange å få bilen levert i 2023. Selvfølgelig er det mange som kommenter dette med moms og avgift, og jeg vil først og fremst tro at det er denne og annen økonomisk usikkerhet som er den største grunnen til at noen avventer bilkjøp nå. For ladbare hybrider merker vi større endring fra 2021 til 2022, trolig fordi det kommer flere større elbiler på markedet med lengre rekkevidde, fortsetter han.

Når det gjelder vektavgiften, kom den litt mer uventet på Klemsdal og kollegaene, så de er spente på å se hvordan den endrer markedet.

Steinar Hellestø, daglig leder hos Bertel O. Steen Rogaland, opplever fremdeles godt bilsalg. Så langt har de kun hatt små justeringer for årstiden og årsmodellene.

– Mercedes-Benz har de siste to årene lansert flere attraktive elektriske modeller, som fra start har vært meget populære. Det har ført til en enorm interesse, som igjen reflekterer et godt salg. Usikkerheten rundt innføring av eventuelle avgifter kan gjerne få enkelte til å tenke seg om en ekstra gang før de kjøper ny bil, men vi opplever at interessen for øyeblikket fortsatt er god, sier Hellestø til RA.

Steinar Hellestø er daglig leder hos Bertel O. Steen Rogaland. (privat)

Leveringssituasjon i bedring

Også salgssjef Torbjørn Vatle for Volvo ved Kverneland Bil i Stavanger ser at folk er opptatt av og bevisst på at moms på elbil vil innebære en økning i pris, noe som naturlig nok innebærer økt pågang. Elbilsalget står for godt over 90 prosent av Volvo-salget, ifølge ham.

– Vi selger godt for tiden, men folk er innforstått med at moms på elbil vil komme, og når alt blir dyrere, påvirkes selvfølgelig også handlemønsteret noe. I bilbransjen er det nok større usikkerhet og frustrasjon hos kunder knyttet til leveringstiden. Her har vi hos Volvo gode prognoser og leveringstid helt ned i et par uker, sier Vatle til RA.

Fikstvedt hos Møller forteller at de har opplevd veldig bra etterspørsel etter helelektriske bilmodeller gjennom hele 2022, selv om de har hatt utfordringer med leveringssituasjonen grunnet komponentmangel og krigen i Ukraina. De har god dialog med importøren sin, som igjen har god dialog med fabrikkene, og de jobber for en best mulig leveringstid til kundene. Situasjonen knyttet til komponentmangel og krigen i Ukraina er utenfor deres kontroll.

– Leveringssituasjonen er i bedring, og det kommer stadig flere biler nå mot slutten av året. Vi kommer fra en situasjon med en meget høy etterspørsel etter våre helelektriske biler, så etterspørselen er nå på et litt lavere nivå, men vi selger fortsatt bra med biler, sier han.

Ikke fornøyd med statsbudsjettet

Den særdeles høye etterspørselen Møller har hatt, er noe de har tenkt naturlig skal roe seg noe ned på ett eller annet tidspunkt. De opplever, som sagt, at markedet nå er mer normalisert.

– Årsaken er nok sammensatt, men regjeringens forslag til statsbudsjett legger en demper på det grønne skiftet, noe vi ikke er fornøyde med. Tiltak i markedet for at Norge får en fornyet bilpark bestående av moderne og framtidsrettede nullutslippsbiler, mener vi er utrolig viktig, understreker Fikstvedt.

Det er lett å se at elektriske ID Buzz ligner på 1959-utgaven av folkevognsbussen til Volkswagen. (AFP )

Markedet reagerer også noe på prisveksten befolkningen og næringslivet opplever. Stigende renter, økte strømkostnader og generell prisvekst påvirker markedet. Hvor mye de enkelte elementene påvirker, er selvsagt vanskelig å si, men summen av hele situasjonen påvirker markedet, ifølge daglig leder ved Møller Bil i Stavanger.

