Tunge tider for Easee

For fem år siden registrerte Jonas Helmikstøl og to kolleger elbilladeselskapet Easee på Forus. Fra oppstarten og fram til nå har Easee skutt så hurtig fart at det savner sidestykke i de fleste bransjer, i hvert fall i den fornybare. Vi er blitt vant med strålende resultater fra ladeselskapet. Mellom 250 og 300 millioner kroner i 2022-overskudd, spranget fra tre til 500 ansatte og en kulhet som var som hentet fra Silicon Valley i de første årene til Apple og Google.

Ikke nok med at Easee ble koblet til stadig flere elbiler og vokste til Europas største, men bedriftskulturen med «Head of love» der andre bedrifter nøyer seg med HR-sjefer, virket som en magnet på velutdannede jobbsøkere. Jonas Helmikstøl ble en Steve Jobs fra Jørpeland. Når Easee nå må massepermittere og kanskje hente inn bortimot én milliard kroner i ny egenkapital, har flere enn ledelse og ansatte i selskapet grunn til å være bekymret. Dette er alvorlig for både regionen og fornybarnæringen.

Marerittet for Easee begynte med et brev fra det svenske Elsäkerhetsverket med spørsmål om sikkerheten ved Easess elbilladere. Svenskene har kritiske innvendinger til det de mener er mangelfullt jordfeilvern. Easee har argumentert mot Elsäkerhetsverket – før tilsynsorganet tirsdag ga beskjed om at det er innført salgsstopp i Sverige. Samtidig er det en trussel om salgsstopp i andre EU- og EØS-land, mens Elkjøp og Tibber i Norge har pauset salget av ladere fra selskapet.

For ordens skyld: Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) skriver dette på sin hjemmeside: «Det er ikke umiddelbart grunnlag for å stanse salget av Easee-ladere i Norge slik vi vurderer situasjonen nå. Det kan imidlertid endre seg etter at vi har gjort ytterligere undersøkelser i saken og ser det endelige utfallet av saken i Sverige.» Nkom understreker at det ikke er myndighetene som godkjenner produktene – det er produsenter, importører og forhandlere som må påse at det som selges følger sikkerhetskravene.

Først kom Zaptec, deretter Easee og sist ankomne er Amina. Dette er tre selskaper som har gjort Stavanger-regionen til en tungvekter innenfor elbillading, og er kanskje de mest troverdige eksemplene på hvordan teknologi fra olje- og gassbransjen lar seg overføre til fornybar.

Børsnoterte Zaptec og fenomenet Easee har vist at det er mulig å gjøre forretninger ut av gode, grønne ideer – og det er evnen til å kommersialisere som pleier å være fornybarnæringens store problem.

Forhåpentligvis viser Easees anke at Jonas Helmikstøl har en god sak. Det er opplagt at Easee skal følge retningslinjene, på samme vis som det er opplagt at konkurrerende selskaper og sofakommentariatet på Facebook må holde seg for gode til nedrakking av et selskap og ansatte som har tunge tider.

