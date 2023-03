Easee: 138 ansatte permitteres

– Det har vært noen tunge og hektiske uker etter at Elsäkerhetsverket den 14. mars innførte salgsforbud for våre produkter i Sverige. Torsdag kveld ble den midlertidige forføyningen avvist av svensk rett, og i dag ble det klart at 138 ansatte permitteres, skriver Easee i en pressemelding fredag morgen.

Informert forrige uke

De ansatte ble informert om at en permitteringsprosess ble iverksatt fredag forrige uke. Det har helt frem til i dag vært uklart hvor mange som berøres. I dag blir det sendt ut permitteringsvarsel til 138 ansatte, på tvers av selskapets kontorer i Norge i Sandnes, Oslo og Tønsberg. Dette utgjør 40 prosent av de ansatte i Norge.

Helmikstøl Easee Easee-leder Jonas Helmikstøl. Her sammen med fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) under et besøk hos bedriften. (Kathinka Skott Hansen)

– Dette er en vond og vanskelig situasjon for våre ansatte og deres familier. I løpet av disse fem årene har vi fått med oss mange fantastiske mennesker. Det er vondt å måtte ta disse grepene. Samtidig kjemper vi for å gi dem tilbake jobbene så snart som mulig, sier gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl i en pressemelding fredag.

– Dette er fryktelig vanskelig, men vi har vært nødt til å ta drastiske grep. Det er gjort en grundig jobb i denne prosessen, og dette er dessverre nødvendig slik situasjonen er nå, sier styreleder Rita Bach Omdal.

Ankeprosess

Selskapet opplyser at de torsdag kveld mottok beskjed fra den svenske forvaltningsretten i Karlstad at det ikke vil bli innvilget en midlertidig forføyning av Elsäkerhetsverkets salgsforbud.

Easee fortsetter dermed den ordinære ankeprosessen. Det betyr at det fortsatt kun er et salgsforbud gjeldende i Sverige. Et salgsforbud i Sverige vil kun bli gjeldende i andre EU/EØS-land etter at respektive EU-land har iverksatt og konkludert i egne tilsynsprosesser. Det har de 90 dager på å gjøre.

– Vi forbereder nå ankesaken. Å finne løsninger som trygger både selskapet og alle ansatte på kort og lang sikt er vår hovedprioritet akkurat nå, sier Omdal.

Ønsker ro - jobber med løsninger

De ansatte i selskapet er preget av situasjonen.

– Dette har vært en trist dag for alle ansatte. Det er mange ulike skjebner i en slik situasjon, med påfølgende reaksjoner med mye følelser. Det er viktig å presisere at permitteringer er midlertidige, og nå må til for å bygge selskapet opp igjen for fremtiden – slik at vi kan komme tilbake på jobb så raskt som mulig, sier ansattrepresentant Siri Raustein i pressemeldingen fra selskapet.

Easee framholder videre at de jobber med flere konkrete løsninger, er blant annet i kontakt med flere potensielle investorer.

– Vi er i dialog med investorer som ser det enorme potensiale Easee har, og som skjønner hvor stort dette skal bli. Reisen vår har bare begynt, og jeg er sikker på at vi skal gjenreise selskapet, avslutter Helmikstøl.

