TikTok innfører tidsbegrensning: – Kan være vanskelig for barn å legge fra seg

Appen TikTok er kjent for sine korte og fengende videoer, og er svært populær blant unge. Nå innfører appen en tidsbegrensning på alle kontoer som tilhører barn under 18 år.

Klara Øverland er psykologspesialist og førsteamanuensis i spesialpedagogikk på Universitetet i Stavanger (UiS). Hun underviser lærere og barnehageansatte på universitetet. I tillegg til dette veileder hun leger og psykologer på helsefakultetet. Hun er også med i en forskningsgruppe på UiS som undersøker sosiale medier og mobbing, ledet av professor Hildegunn Fandrem.

Øverland mener tidsbegrensning i appen kan fungere godt for noen, men framholder at det er store forskjeller fra barn til barn. Hun er imidlertid klar på hvorfor det er slik at mange barn og unge bruker mye tid på apper som TikTok.

– Når barn ser på noe de liker, skylles det ut dopamin i hjernen. Når de får konstant dopamintilførsel kan det føre til en slags avhengighet. De blir opptatt av å få belønning i form av en positiv følelse umiddelbart. Det kan gjøre det vanskelig for barnet å legge fra seg mobilen, sier psykologspesialist Øverland til RA.

Det kan være vanskelig for barn og unge å begrense TikTok bruken. (LOIC VENANCE/AFP)

Ifølge Medietilsynet bruker så mange som 73 prosent av barn i alderen 9–18 år TikTok. Øverland mener TikTok-bruken blir et problem hvis skjermtiden overtar annen viktig tid.

– Barnet bruker tiden på en aktivitet, men den blir monoton i lengden. De må også ha tid til fysisk aktivitet. Når barn sitter for mye, mister de en type utvikling. De går kanskje glipp av skolearbeid og sosiale relasjoner også, sier Øverland.

– Barns fysiske utvikling skjer veldig fort. Mye skjermtitting kan faktisk gå utover barnets motorikk, fortsetter hun.

Selskapet bak appen melder at det innføres en tidsbegrensning på én time. Når én time har gått, må det skrives inn et passord for å åpne appen igjen. Øverland tror behovet for en tidsbegrensing vil være individuelt for hvert enkelt barn.

– Barn er veldig forskjellige. Vi må ta for oss hverdagslivet til barnet, hva vi ønsker at barnet skal lære. Så det vil være individuelt hvor lang tid hver enkelt burde bruke på appen, sier Øverland.

Designet for barns oppmerksomhet

Algoritmer innen sosiale medier er utviklet for å tilpasse seg målgruppens preferanser, for å treffe best mulige med innholdet. På TikTok gjør algoritmene at brukeren får opp videoer de tidligere har vist interesse for. Øverland mener appen er perfekt utformet for å klare å holde på barns oppmerksomhet:

– Barns oppmerksomhet flyttes veldig raskt, de korte og fengende videoene gjør at barnet klarer å følge med over en lengre tidsperiode, sier Øverland.

Innhold som er tilpasset barnet, og en rask utskiftning av videoer, gjør at barnet klarer å opprettholde oppmerksomheten. (Gorm Kallestad/NTB)

Krig og selvskading

På TikTok kan man lage kreative videoer, lære seg å spille et instrument eller møte nye venner. Øverland mener det er flere positive sider med appen, så lenge den blir brukt riktig.

– Appen byr på mye bra for barn. TikTok kan bidra til at unge får et fellesskap. Flere bruker også appen til å lære seg noe nytt, som for eksempel å spille gitar, sier Øverland.

Algoritmene gjør at du får opp videoer du interesserer seg for. Men det er ikke alltid TikTok klarer å filtrere videoene som strømmer på gjennom mobilskjermen.

– Jeg har selv lastet ned sosiale medier-apper og fått opp videoer av barn ned i tolv-års alderen som drev med selvskading. På TikTok har jeg sett og blitt fortalt at barn har fått inn videoer direkte fra krigshandlingene i Ukraina, sier Øverland.

Voksne må følge med

Øverland mener voksne burde snakke med barna og lære dem å være kritiske til sosiale medier og bruke dem med omhu.

– Mange lærere jobber med å lære barna kildekritikk, noe som blir helt sentralt framover, sier Øverland.

Hun er bekymret over at overgripere også er på de åpne kanalene på nettet og viser til politiets nettpatrulje, som ber foreldre og barn melde ifra hvis de opplever noe ubehagelig. Hun er også bekymret for spredning av bilder og filmer med negativt innhold, for eksempel mobbing og vold.

Klara Øverland mener voksne burde snakke med barna om hva de eksponeres for. (Karoline Mosland)

– Vi må snakke med barnet om de skadelige effektene. Mange unge eksponerer seg selv mye på TikTok. Jeg vet blant annet om to unge jenter som la ut en video av seg selv i badedrakt som de synes var gøy. Det var ikke like kjekt når det kom flere likerklikk av menn i 30-årsalderen, sier Øverland.

Hun mener voksne må tilby alternative aktiviteter til barna.

– Hvis du lar ungen sitte med TikTok, vil mange bare bli sittende. Det er vårt ansvar som voksne å begrense det, og tilby noe annet. Vi må skape variasjon og balanse. Vi må bruke tid med barna. Det er det de trenger mest i sin utvikling. Det er godt dokumentert at relasjoner er det som får barnet til å utvikle seg, sier Øverland.

– For å lage en tidsbegrensning kan det være lurt å diskutere med andre foreldre på foreldremøter om hvilke begrensninger som kan være lurt å ha, og bli enige.

