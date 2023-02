Kritisk til godterireklame på TikTok

Forrige uke skrev RA om godteributikken Dropsen i Stavanger som har satset på sosiale medier, og blant annet gått viralt på TikTok. Flere av videoene Dropsen har lagt ut har fått opp til flere millioner visninger. Godteriet som går viralt blir populært i butikkene.

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, mener godterireklame må reguleres

– Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber for en aldersgrense på 18 år for slik reklame. Andre land rundt oss som Spania og Storbritannia strammer inn på godterireklame for å beskytte barna. Vi må få på plass sterkere beskyttelse i Norge. Vi har store forventninger til at dette tas opp i den nye stortingsmeldingen om folkehelse som kommer til våren, sier Gerhardsen.

[ Dropsen går viralt: – Tre millioner har sett godtevideo på nett ]

Overvekt blant barn

Ifølge Gerhardsen viser forskning en klar sammenheng mellom barns kaloriinntak og mengden reklame for usunn mat og drikke de eksponeres for.

– Reklame virker. Derfor er det viktig å begrense omfanget og sørge for bedre beskyttelse av barn og unges helse enn det vi har i dag. Norge har en global trend med økende vekt i befolkningen. Mellom 15 til 25 prosent av norske barn sliter med overvekt og fedme, sier Gerhardsen.

Hun mener forebyggende tiltak er det viktigste man kan gjøre for å få vekk overvekt problemet, det gjelder å starte tidlig ifølge Gerhardsen.

– Vi har altfor dårlig beskyttelse av barn og unge mot denne typen reklame, i dag er det bransjen selv som bestemmer reglene. Noe som gjør at for eksempel emballasje med kjente tegneserie- figurer eller plassering av sjokolade i øyehøyde for barn ikke dekkes av reglene som skal hindre reklame mot barn. Det må endres, sier Gerhardsen

Gerhardsen er skeptisk til godterireklame for barn, spesielt på sosiale medier der foreldre ikke følger med.

– Sosiale medier skal ikke være noen frisone for slik reklame. Det skjer i kanaler der voksne ikke følger med, vi har behov for mer kunnskap. Men ut ifra det jeg har sett er det åpenbart at vi trenger både bedere regler og systemer for å fange opp dette. For å hindre slik markedsføring av usunne varer rettet mot barn, sier Gerhardsen.

[ Oppslutning om å begrense reklame for usunne varer rettet mot barn ]

Skaper press

Ifølge Medietilsynet er YouTube, Snapchat og TikTok de mest brukte tjenestene blant barn og unge, bruken av TikTok har økt mest de siste to årene. I 2022 er over sju av ti av 9–18-åringene på TikTok, mot vel seks av ti i 2020.

Camilla Johannesen, som har tre barn boende hjemme, reagerer på måten Dropsen reklamerer for godteri på gjennom TikTok. Hun er enig med Gerhardsen om at godterireklame på sosiale medier burde reguleres.

– Butikker som Dropsen reklamerer for godteri gjennom TikTok og selger det for blodpriser. Som Prime for eksempel, det er jo bare «treningsvann», men det blir solgt for 200 kroner per flaske. Vi foreldre kan jo si nei, men alle de andre barna får jo, da blir de de eneste på skolen dagen etter som ikke fikk det, sier Johannesen.

Hun synes ikke godterireklame skal være ulovlig, men hun misliker måten videoene bidrar til å skape et press på.

– Jeg er veldig negativ til snop på TikTok. Når Dropsen legger ut en video av et godteri blir det fort populært og det skaper et kjøpepress på foreldre. Det er så mye annet press, på kropp, på merkeklær og nå starter de med godteri også. Jeg synes godteributikkene misbruker det på en måte. Alt som blir populært på TikTok selger de masse av, det burde vært ulovlig å reklamere på TikTok, sier Johannesen.

Johannesen tror vi bare har sett starten av godterireklame gjennom sosiale medier.

– Jeg tror flere og flere kommer til å bruke reklame på TikTok for å selge ting. Dette er bare begynnelsen. Det er den nye måten og markedsføre på, sier Johannesen.

Dropsen svarer på kritikken

Sosiale medier ansvarlig på Dropsen, Arman Dzudza, har blitt forelagt kritikken både fra Nasjonalforeningen for folkehelsen og fra Camilla Johannesen. Dzudza hos Dropsen har følgende å si om kritikken:

Butikksjef på Dropsen Arman Dzudza er sosiale medier ansvarlig på Dropsen. (Karoline Mosland)

– Når det gjelder prisen på Prime så er dette et produkt som nesten er umulig og oppdrive, innkjøpsprisen er derfor skyhøy for oss, sier Dzudza.

Videre sier han til RA:

– Vi reklamerer for produkter som allerede trender stort på TikTok i resten av verden – det er ikke vi som skaper trenden, den er allerede skapt i Norge og globalt. Utover dette har vi ikke noen kommentar, sier Dzudza.