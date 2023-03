Ikke alle får skattepengene de har til gode

Fra 14. mars startet utsendelsen av skattemeldingen for 2022.

I skattemeldingen framgår det om du har betalt for mye eller lite i skatt i fjor, og om du får henholdsvis penger tilbakebetalt eller må betale restskatt.

For mange er det en gledens dag om de ser de har skatt til gode, men selv om du på papiret har det, kan det hende at pengene aldri kommer inn på kontoen din.

Det er flere ting du kan gjøre for å få til gode-skatten raskere inn på konto. Men det kan godt hende du aldri ser ett øre av skatten du skulle fått tilbakebetalt... (Skatteetaten)

Titusener får skattemotregning

Skylder du penger til det offentlige, kan nemlig skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles skattemotregning.

Tall fra Skatteetaten, som Rogalands Avis har fått tilsendt, viser at i 2020 ble totalt 41.000 krav skattemotregnet med en samlet sum på 445 millioner kroner. I 2021 var det 70.000 krav på til sammen 696 millioner kroner som ble skattemotregnet.

Dermed kan det godt tenkes at noen titusen vil få skattemotregning også i forbindelse med skattemeldingen 2022.

Du blir motregnet hvis du skylder:

skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år

underholdsbidrag

merverdiavgift og særavgift

erstatning i offentlig straffesak eller sivil sak

andre krav til stat eller kommune, for eksempel parkeringsgebyr og eiendomsskatt

Kan klage på skattemotregning

Etter at motregning er gjennomført, får du et brev med orientering om hvem som har motregnet i skattepengene du har til gode, og hvilke krav som er motregnet. Hvis du etter motregning fortsatt har penger til gode, får du selvfølgelig de utbetalt, skriver Skatteetaten.

Du kan klage på skattemotregningen hvis du trenger skattepengene for å ha noe å leve av, men ikke i de tilfeller hvor motregning skjer mellom krav av samme type, for eksempel at restskatt motregnes i skatt til gode. Orienteringsbrevet du mottar etter gjennomført skattemotregning forklarer hvordan du kan klage.

Du kan få til gode-skatten før påske

Etter at skattemeldingen er levert, blir den behandlet fortløpende maskinelt og av saksbehandlere ved skattekontorene. Du vil få melding når skatteoppgjøret ditt er klart.

Skatteoppgjøret kommer mellom april og november, men ni av ti får normalt skatteoppgjøret innen juni.

− Når du har sendt inn skattemeldingen, behandler vi den og lager et skatteoppgjør. De fleste får skatteoppgjøret mellom april og juni, men vi begynner å sende ut de aller første skatteoppgjørene før påske, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten, til RA.

For at du skal får skatteoppgjøret så fort som mulig, må du altså gjøre to ting:

Du må logge deg inn og sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer, og eventuelt rette det som er feil

Deretter må du levere skattemeldingen

− Vil du ha skatteoppgjøret før sommeren, må du sende inn skattemeldingen før fristen 30. april, og du må ha skatt til gode. Er du gift, må ektefellen din også sende inn skattemeldingen og ha skatt til gode, sier Gjengedal, og tillegger:

− Det er likevel mulig at skatteoppgjøret tar lengre tid, for eksempel hvis skattemeldingen din tas ut til tilfeldig kontroll.

Om du ikke logger inn, sjekker og leverer, vil skattemeldingen bli levert automatisk med de forhåndsutfylte opplysningene 30. april, eller 31. mai for næringsdrivende. Da må du også sannsynligvis vente lenger på at skattemeldingen din blir behandlet, og dernest at skatteoppgjøret blir klart.

