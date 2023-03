Lokalt selskap vant global pris - slo 30.000 gründere

Desert Control har vunnet topp-prisen i kategorien bærekraft og miljø på den globale finalen for Entrepreneurship World Cup (EWC) som ble avholdt i Riyadh, Saudi-Arabia, i helgen. Desert Control var en av 10 finalister som ble valgt ut blant 30.000 gründere over hele verden.

Det melder selskapet i en pressemelding mandag kveld.

Ole Kristian Sivertsen i Desert Control holder presentasjon på EWC. (GEN)





Bærekraft i ørkenen

Desert Control sikret sin plass i den globale finalen ved å vinne den nasjonale finalen i De forente arabiske emirater.

– Vi er takknemlige for støtten fra oppstarts økosystemet i Midtøsten, sier Ole Kristian Sivertsen, daglig leder i Desert Control.

På Global EWC Finalen ble selskapet tildelt global førsteplass med bærekraftsprisen for sin innovasjon, Liquid Natural Clay (LNC), og mottok en halv million kroner som gevinst.

Desert Controls løsning muliggjør bærekraftig landbruk og opprettholdelse av grønne økosystemer i en tørkende verden.

LNC er en naturbasert løsning med en patentert prosess for å gjøre naturlige mineraler om til en unik flytende væske nesten like tynn som vann. Væsken belegger hvert sandkorn med en elektrisk ladning som holder på vann som en magnetisk kraft, og skaper en jordstruktur som holder på vann og næringsstoffer som en svamp. LNC gjør det mulig å beplante ørken og tørre miljøer, reduserer vannforbruket og fremmer jordhelse og biologisk mangfold.

Ifølge pressemeldingen sparer LNC opptil 50 prosent på vann- og energiforbruk samtidig som gjødseleffektiviteten forbedres, noe som fører til høyere avlingsutbytte og bedre plantehelse.

Løsningen er implementert i De forente arabiske emirater og USA.

2000 fotballbaner blir til sand hver time

– Det er fantastisk å motta anerkjennelse for vårt arbeid med å skape bærekraftige løsninger for verdens mest presserende miljøutfordringer. Prisen er resultat av fantastisk innsats fra hele teamet vårt over lang tid, sier Sivertsen.

Han påpeker at 12 millioner hektar fruktbart land går til grunne for ørkenspredning årlig.

– Det tilsvarer 2000 fotballbaner som blir til sand hver time. Å stoppe og reversere ørkenspredning og jordforringelse er den viktigste World Cup vi må vinne, understreker han.

100 selskaper prøvde å overbevise dommerpanel

Entrepreneurship World Cup ble gjennomført av vertskapet Global Entrepreneurship Network (GEN) og Monsha’at – Small and Medium Enterprises General Authority i Saudi-Arabia. Den globale finalen ble avholdt 10.–12. mars på Biban 23, det største arrangementet for gründere og oppstartsbedrifter i Saudi-Arabia.

Konkurransen tiltrakk seg mer enn 30 000 bedrifter, ifølge pressemeldingen. 100 av de beste selskapene ble invitert til å pitche foran et panel av internasjonale dommere i den globale finalen etter flere kvalifiseringsrunder. Vinnerne av hver kategori får mentorskap, opplæring og finansieringsmuligheter for å bidra til å utvide virksomheten. Siden lanseringen i 2019 har EWC engasjert mer enn 400 000 gründere fra 200 land.

Desert Control’s seier i den globale finalen i EWC er en milepæl for selskapet og understreker viktigheten av bærekraftige løsninger for å takle globale miljøutfordringer.