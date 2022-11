Dette irriterer rogalendingene mest i trafikken

I en fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført for forsikringsselskapet Gjensidige, har 200 personer bosatt i Rogaland svart på hva som får sinnet deres til å koke mest i trafikken.

Sinker i trafikken, manglende bruk av blinklys og sniking i køen er bare noe av det som kan få «blodet til å bruse» hos mange, ifølge kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

− Høy fart med unge sjåfører bak rattet, er årsak til mange alvorlige ulykker. Det samme med forbikjøringer og bruk av rusmidler. Likevel kan selv små irritasjoner i trafikken også skape farlige situasjoner, sier Voll til Rogalands Avis.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, advarer om at små irritasjoner kan føre til ulykker i trafikken. (Mats Stordal)

De største irritasjonsmomentene

Så, hva irriterer oss rogalendinger mest i trafikken? Dette svarer de som er spurt i ovennevnte undersøkelse:

Manglende bruk av blinklys (73 prosent)

Overholder ikke vikeplikten (55 prosent)

Presser seg inn der to felt blir til ett (39 prosent)

Sniking i køen (51 prosent)

Folk som kjører for sakte i venstre felt (34 prosent)

Kjører feil eller ikke holder riktig fil i rundkjøring (34 prosent)

Kø (30 prosent)

Gjennomsnittsdistansemåling (6 prosent)

Veiarbeid (7 prosent)

Syklister i veien (24 prosent)

Feil bruk av fletting (29 prosent)

El-sparkesykler i veien (20 prosent)

Campingbiler og bobiler (12 prosent)

− Irritasjon er trafikkfarlig

− Det er irritasjonen i seg selv som er mest trafikkfarlig. Sterke følelser kan redusere vurderingsevnen. Det er imidlertid for høy fart, mangel på bruk av sikkerhetsutstyr, uoppmerksomhet og bruk av rusmidler som er de klart høyeste risikofaktorene i trafikken, sier regionsleder Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk Rogaland til RA.

Hun oppfordrer sjåfører til å følge trafikkreglene, være oppmerksomme og hensynsfulle. Før kjøreturen er det viktig å ha den rette innstillingen, ta det med ro, og planlegge for å unngå stress.

− Vi er mange trafikanter som skal fram, og der infrastrukturen fortsatt ikke er tilrettelagt på best måte for alle trafikanter, påligger det et særs ansvar på sjåførene av motorkjøretøy. Det er de myke trafikantene som har størst risiko i blandet trafikk, framholder Mæland.

Regionleder Ingrid Lea Mæland i Trygg Trafikk Rogaland (Trygg Trafikk)

− Pust med magen

Voll i Gjensidige mener at en liten holdningsendring kan redusere irritasjonen og få trafikken flyte bedre.

− Det er lurt å ikke irritere seg over andres kjøreatferd. I år har det vært rekordmange alvorlige ulykker langs norske veier, som fører til stor sorg og enorme ringvirkninger for de rammede, sier Voll.

− Undersøkelsen viser at kun småting kan få det til å «koke over», noe som videre kan resulterer i dumme avgjørelser. Så, pust med magen og ikke la deg irritere over at andre tar seg friheter i trafikken, advarer han.

