Spesialtransport fikk kjøreforbud – hadde for lang last

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én spesialtransport med lang last og ledsagerkjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av overheng som var over den lovlige overhengslengden. Ledsagerkjøretøyet fikk også kjøreforbud da dette ikke hadde riktig utstyr under transporten. Sjåførene fikk beskjed om å ordne dette før videre kjøring.

Tre spesialtransporter som hadde lang last fikk kjøreforbud, da de hadde lastet feil på lasteplanet ettersom lastelengden var over den lovlige lengden. Sjåførene måtte også måtte laste av/om før videre kjøring.

I forbindelse med spesialtransport av bred last ble det påpekt mangelfull merking av utstikkende gods. Sjåføren måtte justere ut de justerbare sidemarkørene på kjøretøyet før transporten kunne fortsette.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Resultat ble mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Resultatet av vinterutrustningskontrollen var at et utenlandsk registrert vogntog fikk 7500 kroner i gebyr for manglende antall snøkjettinger.

Ett kjøretøy som ble kontrollveid hadde overlast. Resultatet ble vektgebyr på 5600 kroner og sjåføren måtte laste av for å komme ned til lovlig vekt før vedkommende kunne fortsette.

På grunn av for dårlig lastsikring og plassering av bord på frontruten ble det ilagt kjøreforbud på et kjøretøy. Sjåføren måtte fjerne bordet og sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før vedkommende kunne kjøre videre.

