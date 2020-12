Kjørte rundt med denne lasten – må betale 43.400 kroner

Kontrollen til Statens vegvesen fant sted på Sokn kontrollstasjon på E 39 torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Blant annet ble det avdekket et vogntog med for tung last. Lasten bestod av anlegsutstyr og de bakre akslene var overlastet med 8,7 tonn.

LES OGSÅ: Var overlastet med 3,2 tonn – fikk gebyr på 12.400 kroner

Det ble gitt et overlastgebyr på 43.400 kroner til eieren av kjøretøyet. Sjåføren måtte også laste om for å komme ned i lovlig vekt.

Dokumentkontrollen viste i éb mangel og det ble gitt gebyr for manglende vognkort på 500 kroner.

Det ble også avdekket tekniske feil/mangler på tre kjøretøy. Resultat ble kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

LES OGSÅ: Kjørte varebil i 140 km/t i 60-sone

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre med denne lasten