Viking-suksessen fører til stor pågang

– Det er fantastisk trykk nå.

Ordene tilhører Frida Lingjerde Gloppen i Viking. Hun er ansvarlig for privatmarked og styrer billettsalget til de mørkeblås hjemmekamper med stødig hånd.

Viking har gjort det særdeles godt den siste tiden, og med sju seiere på rad må man tilbake til 1972 for å finne den eneste seiersrekken med like mange kamper i klubbhistorien. Andreplass i Eliteserien er for alvor med på å sette en ekstra spiss på det hele.

Vi merker det gjennom sosiale medier og på billettmailen. — Frida Lingjerde Gloppen

Frida Lingjerde Gloppen skryter av supporternes kultur for rekruttering av nye til kampene. (Kristoffer Knutsen)

Over 10.000 solgte billetter til Viking-Bodø/Glimt

Søndag kommer serieleder Bodø/Glimt på besøk, og etter søndagens tap mot Tromsø har Viking en sjanse til å spille seg inn i gullkampen.

Det har Stavanger-folket fått med seg.

– Det er ganske spennende. Nå har vi bikket 10.000 solgte billetter, så salget går unna, sier Gloppen.

Hun forteller at det pleier å selges mellom 2000 og 3000 billetter de siste dagene før kampstart.

– Nå er det fem dager igjen, så det kan bli mer, sier privatmarkedslederen.

Skryter av supporterne

Etter søndagens Viking-seier borte mot Brann ble det solgt over 2000 billetter på ett døgn.

– Det er utrolig kjekt. Vi merker det gjennom sosiale medier og på billettmailen. Mange av de 1000 som var i Bergen har delt bilder og videoer fra kampen i sosiale medier. Det er jo med på å vekke engasjement, sier Gloppen – og legger til:

– Tror kampen mot Bodø/Glimt er en folk ikke vil gå glipp av.

De elleville jubelscenene fra søndagens 0-2-seier på Brann Stadion får iallfall noe av æren. Over 1000 Viking-supportere kjøpte billett og støttet de mørkeblå fram til den første trepoengeren et bortelag har tatt i Bergen siden 2021.

– Vi er utrolig heldige som har gode supportere. De lager stemning og rekrutterer nye folk til kampene, sier Gloppen.

TILSKUERTALL

Viking har et tilskuersnitt på 12.088 etter åtte hjemmekamper denne sesongen.

Kun Brann (15.515) og Rosenborg (13.793) har høyere gjennomsnitt denne sesongen.

I fjor endte Viking på andreplass i tilskuertabellen med 9909.

