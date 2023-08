Strid om valgcontainer på Domkirkeplassen

Siden begynnelsen av juli har Arbeiderpartiet hatt stående en valgkampcontainer på Domkirkeplassen. Containeren er dekorert med bilde av ordfører Kari Nessa Nordtun, partiets andre kandidater og hva Ap har gjort og vil gjøre i Stavanger.

Høyre reagerer på hvorfor deres største politiske konkurrent har fått sette opp containeren.

– Informasjonen vi har fått fra kommunen er at det var lov å sette opp valgcontainere fra 1. august. Ap sin container har stått der i flere uker, siden starten av juli. Mange som har spurt meg hvorfor Ap har fått lov til det. Enten er det Ap som har satt opp containeren ulovlig, eller så er det kommunen som har glemt å gi beskjed til alle partier at det er greit å sette opp før 1. august, sier Sissel Knutsen Hegdal til RA.

Sissel Knutsen Hegdal Stavanger Høyres ordførerkandidat, Sissel Knutsen Hegdal, synes det er underlig at kommuneadministrasjonen ikke ga beskjed til de andre partiene om at Ap fikk sette opp valgkampcontainer på Domkirkeplassen før 1. august. (Kathinka Skott Hansen)

Hun sier det ikke var aktuelt med valgkampcontainer for Høyre.

– Det ble for dyrt, sier hun.

Det samme har flere andre mindretallspartier fortalt til RA.

Ap: – Høyre må følge med

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, forsikrer om at partiet har fått tillatelse av kommunen til å sette opp containeren før 1. august.

– Her må Høyre følge bedre med på e-postene. At Ap planla valgcontainer har ikke vært en hemmelighet. Vi har søkt til kommunen om å få stå der, og vi har fått tillatelse til å stå der i juli. Høyre har vært på kopi på disse e-postene. Jeg blir litt paff. Det er litt komisk at Høyre reagerer på dette. Kanskje de er litt stresset. Det oser ikke selvtillit fra Høyre når de kritiserer oss på dette. Uansett tar jeg kritikken med et smil og registrerer at valgkampen er i godt i gang, sier Mossige.

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Ap, sier Arbeiderpartiet prøver å gjøre noe nytt hver gang det er valgkamp - og at valgcontainer på Domkirkeplassen er et spennende prosjekt. (Stein Roger Fossmo)

En glimrende måte å treffe folk. — Dag Mossige, Ap

Han forteller at valgkampcontaineren har stått på Domkirkeplassen fra «litt ut i juli».

– Det har ikke vært full bemanning hele tiden på grunn av ferietid, sier Mossige.

Stuntet er inspirert fra Oslo.

– Jeg plukket opp ideen på landsmøtet. I Oslo hadde Ap en valgkampcontainer på Youngstorget. Det er en glimrende måte å treffe folk. Jeg oppfordrer Høyre til å få seg en container. De har hatt lov til det hele tiden, sier Mossige.

– Partier får prioritere som de vil. Ap har alltid funnet på litt ekstra i valgkampen. I år prøver vi dette, svarer Mossige.

Frp: – Ikke rettferdig

Leif Arne Moi Nilsen, ordførerkandidat for Frp, sier han ikke har fått beskjed om at Frp kan sette opp valgcontainer om de ønsker.

Leif Arne Moi Nilsen, Stavanger Frp sin ordførerkandidat, mener Arbeiderpartiet har fått et konkurransefortrinn i valgkampen med å få ha container på Domkirkeplassen. (Roy Storvik/Rogalands Avis)

– Jeg har faktisk gått og lurt på hva dette med containeren var for noe. Containeren har stått der i noen uker allerede. Dette er ikke rettferdig. Ap har fått den oppstillingsplassen. Ap har hatt et konkurransefortrinn i flere uker. Nei, jeg har ikke fått beskjed om at Frp eller andre partier har fått sette opp container på Domkirkeplassen – og jeg er god på å få med meg hva som kommer av e-poster. Det er rart at ikke de andre partiene har fått beskjed om dette. Det må være likt for alle, sier Moi Nilsen.

Det er uansett uaktuelt for Frp å sette opp en lignende valgcontainer. Det er for dyrt, mener Moi Nilsen.

Venstres ordførerkandidat, Mette Vabø, sier hun heller ikke var klar over at det var mulig å sette opp en container på Domkirkeplassen.

– Jeg fikk beskjeden om at det var lov fra 1. august, men jeg har ikke fått beskjed om det likevel var lov å sette opp tidligere, sier Vabø, som også forteller RA at hun har dobbeltsjekket e-postinnboksen.

En valgkampcontainer er uansett ikke noe et lite parti som Venstre tar seg råd til, forteller Vabø.

– Vi kommer til å profilere oss på Arneageren torsdager og lørdager og i en av bodene på torget i ukedagene. Jeg gleder meg til valgkamp, og registrerer med denne saken at den er i full gang, sier Vabø.

Mette Vabø, Venstres ordførerkandidat, sier hun ikke var klar over at Ap fikk sette opp containeren på Domkirkeplassen før avtalt dato. (Mari Wigdel)

Derfor ga ikke kommunen beskjed

Kathrine Sørnes, bylivsleder i Idrett og utemiljø i Stavanger kommune, sier at valgcontaineren til Ap står lovlig.

– Kommunen fikk en henvendelse fra Ap om at de ønsket å sette opp en valgcontainer på Domkirkeplassen. Da sjekket vi om det var greit, og vi forhørte oss med nødetatene. Vi fikk tommel opp. Samtidig tenkte vi at dette var noe alle partier skulle få sjansen til. Derfor informerte vi om Ap sitt ønske til de andre partiene, og informerte om at også de hadde muligheten til å sette opp containere. I utgangspunktet satte kommunen 1. august som dato, fordi det er en på mange måter datoen for når valgkampen virkelig begynner. Det var kun Høyre og Venstre som viste noe interesse, men ingen partier var interessert i å sette opp valgkampcontainere, forteller Sørnes og fortsetter:

– Det var en kommunikasjonssvikt i forbindelse med dato, og Ap var klare for å sette opp i juli. Vi ga tillatelse til det. Det var ingenting som skjedde på Domkirkeplassen uansett, og vi så ingen grunn til å nekte dem å sette opp tre uker tidligere. Akkurat denne beskjeden gikk ikke ut til de andre partiene. Vi tolket ikke det som nødvendig, fordi det ikke var interesse for containere uansett. Det er beklagelig om noen partier synes dette er urettferdig, sier Sørnes.

Høyre: – Svikt i rutinene

Her er det svikt i rutinene til kommuneadministrasjonen — Sissel Knutsen Hegdal, Høyre

Sissel Knutsen Hegdal mener Høyre og de andre partiene burde fått beskjed om at 1. august ikke gjaldt lenger.

– Jeg registrerer at Ap ikke har gjort noe feil. Her er det svikt i rutinene til kommuneadministrasjonen. Jeg undrer meg over at Høyre og andre partier ikke fikk beskjed om at Ap fikk sette opp containeren tidligere. De burde fulgt opp om at datoene ble endret, sier Høyres ordførerkandidat etter å ha hørt svaret fra kommunen.

Knutsen Hegdal tviler på at Ap har fått et fortrinn i valgkampen.

– Det er jeg usikker på. Jeg tror juli er en måned med mange turister, og en måned innbyggerne ikke tenker så mye på valg. Det handler ikke om det. Dette handler om et prinsipp, sier hun.

Knutsen Hegdal reagerer likevel på Mossiges kommentarer om at Høyre burde følge bedre med på e-postene.

– Jeg vet ikke hvilke e-poster Mossige sikter til. Jeg har sjekket med andre mindretallspartier, og heller ikke de har fått beskjed.

SV: – Ser ikke problemet

Eirik Faret Sakariassen, ordførerkandidat til SV, mener det har kommet tydelig fram i e-poster som har fått til alle partier at Ap ønsket å sette opp en valgcontainer på Domkirkeplassen.

– Alle partier har fått sjansen til å gjøre det samme. Jeg ser ikke problemet, så lenge man ikke bryter valgloven. De ulike partiene får prioritere som de selv vil. Uansett bør valgkampen heller handle om politikk i stedet for hvor standene skal stå, sier han.