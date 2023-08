Småbarnsmor reagerer på pris i svømmehall: - Er ikke min familie like mye verdt?

– Prisen gir et signal om at en familie skal bestå av to voksne. Er ikke min familie like mye verdt? Det er veldig provoserende, fortsetter hun.

Skal man ha halvårskort på Gamlingen og i Stavanger svømmehall til familier på inntil to voksne med minimum ett barn, må man ut med 2350 kroner. Det får Karoline, som ikke ønsker å gå ut med fullt navn i avisen, til å reagere.

– De som har noen å dele regningen med betaler i praksis for et halvt barn. Jeg må betale for to alene. Det er der uretten blir stor, mener hun.

Tøff jobb som alenemor

Tilværelsen som aleneforsørger beskriver hun som tøff. I en verden preget av økte strømpriser og dyre dagligvarer, ble halvårskortordningen dråpen som fikk begeret til å renne over.

Hun forteller at de gjerne kunne dratt flere ganger i måneden hvis kommunen hadde hatt et tilbud som gjenspeiler hennes inntekt og familiesituasjon.

Barna til Karoline elsker nemlig å bade. De får aldri nok.

– Spesielt hun på fem. Hun spør alltid om vi kan dra på Gamlingen. Vi hadde ikke trengt så mye mer. Jeg synes det er helt fantastisk når de har det fint, men nå blir det rett og slett for dyrt, forklarer hun.

Må være pragmatisk

Karoline er klar på at prisen på halvårskortene legger store begrensninger. Hun har derfor valgt å benytte seg av Vitenfabrikken, som tilbyr noe som kalles «familie mini» til familier med bare én voksen og inntil tre barn. Da kan man i løpet av et år besøke alle fasilitetene Jærmuseet har å by på.

Prisen ligger på 760 kroner – rundt en tredjedel av hva man må ut med om man skal ha halvårskort i de kommunale svømmeanleggene.

– Det har vært helt gull for oss. Vi drar gjerne dit når det er dårlig vær, uten at jeg trenger å telle på kronene. Det er mye bedre enn å sitte inne hele dagen, sier hun.

– Hvordan forklarer du til barna at det blir mindre svømming enn de kanskje skulle ønske?

– Jeg sier at vi er nødt til å tenke på pengene, og at vi ikke kan ta oss råd til alt som er gøy uten å ofre noe annet. Det positive er jo at de får veldig god økonomiforståelse.

Prisen for et familiekort i Stavanger svømmehall ligger på 2350 kroner. (Anders Ihle Tovan)

Kommunen tilbyr gratis svømming

– Vi har ikke tatt utgangspunkt i at det skal være to voksne i prissettingen. Kortet gjelder for alle familier. Dette gjenspeiles også i prisen, sier Morten Husebø i idrettsseksjonen i Stavanger kommune.

Han forteller at kommunen tilbyr gratis svømming i flere svømmehaller til alle barn fra 4 til og med 16 år, om man er bosatt i Stavanger.

Det tilbudet kan man benytte seg av i Tastahallen, Hetlandshallen, Kvernevik- og Hundvåg svømmehall, Rennesøyhallen og Finnøy svømmebasseng, ifølge Stavanger kommune sine hjemmesider.

– Hvorfor har dere ikke det på Gamlingen og i Stavanger svømmehall?

– De andre svømmehallene er bedre egnet til å drive svømmeopplæring. Bassengene på Gamlingen og i Stavanger svømmehall er såpass dype at barna ikke kan være alene. Derfor er det mer hensiktsmessig å ha dette tilbudet i de andre kommunale svømmeanleggene, forklarer han.

Ikke på agendaen

Husebø anser prisen som rettferdig, og sier at de foreløpig ikke jobber med halvårskort for familier med kun én voksen.

– Så lenge det er en bestemt pris for familier vil det være ulikt hvordan den oppleves, men vi synes ikke den er ufordelaktig, fortsetter han.

– Prisen på familiekortet, som gir inngang for inntil to voksne og deres barn, er lavere enn separate halvårskort for én voksen og ett eller flere barn.

