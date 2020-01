Gjert trapper ned

Gjert har trent sine tre sønner, Henrik, Filip og Jakob til den ypperste verdenseliten i mellom- og langdistanse i friidrett. Alt mens han har hatt en stilling som sjef for logistikkplanlegging i Ahlsell. Neste år blir det en litt annen hverdag for trenerpappaen, som har jobbet med logistikk i over 30 år. Nå trapper han ned til en 50 prosent stilling hos Ahlsell fra januar, skriver Moderne Transport.

– Jeg håper jo å kunne få litt ferie og mer kvalitetstid med familien. I stedet for å bare ha det jaget hele tiden, sier Gjert, til Moderne transport.

I tillegg til full jobb i Ahlsell trener Gjert Henrik, Filip og Jakob på daglig basis. Han har også ansvar for økonomi og lønn i de to frisørsalongene kona driver.

Han sier til Moderne Transport at han aldri har hatt muligheten til å prioritere fri og ferie. Han sier at han nå ønsker å fordele oppmerksomheten bedre, spesielt på de to yngste barna.

– Jeg kan ikke bare bli Ahslell eller idretten, det må være noe imellom der også, forklarer han.